Forsal logo

Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 09:57
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI/Shutterstock
Wartość przestępstw wykrytych w 2025 r. w ubezpieczeniach na życie wzrosła do 101 mln zł i była o 31 proc. wyższa niż w ub.r. - wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Dane pokazują, że oszuści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji - pisze „Rz”.

Gigantyczna skala oszustw ubezpieczeniowych

Z raportu PIU o przestępczości ubezpieczeniowej w 2025 r., na którego dane powołała się we wtorkowym wydaniu „Rz”, wynika, że w ubiegłym roku doszło do 1557 wyłudzeń o wartości 39 mln zł. Odnotowano także 38 527 usiłowań wyłudzeń o wartości 759 mln zł.

Czego dotyczyły wykryte wyłudzenia?

W 58 proc. przypadków sprawcy zgłaszali fałszywe roszczenia za rzekomy pobyt w szpitalu. Przeciętna wartość takiego oszustwa wyniosła prawie 1400 zł. - pisze gazeta, przytaczając dane PIU.

Ponad połowa wartości wykrytych oszustw w ubezpieczeniach na życie (55 mln zł.) dotyczyła natomiast zgłoszeń związanych ze zgonem ubezpieczonego. Wartość takiego wyłudzenia to 38 tys. zł. Oszustwa związane ze zgłoszeniem poważnego zachorowania kosztowały łącznie 23 mln zł, a przestępcy zyskali 22 tys. zł - informuje „Rz”.

Jak działają oszuści?

Gazeta podkreśla, że dynamicznie rozwijają się przestępstwa związane z wykorzystaniem danych osobowych. „Sprawcy podszywają się pod prawdziwe osoby, używają skradzionych tożsamości lub tworzą tożsamości syntetyczne” - pisze dziennik.

Tak oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję

Rośnie także fałszowanie szkód w mieniu ruchomym i w budynkach. „Przestępcy starają się uprawdopodobnić rzekomo poniesione straty lub zawyżyć wartość odszkodowania w prawdziwym zdarzeniu. Używają do tego wygenerowanych lub zmienionych przy pomocy AI zdjęć, ekspertyz i sfałszowanej dokumentacji” - informuje „Rz”.

Narzędzia sztucznej inteligencji są wykorzystywane także w preparowaniu dokumentów medycznych. „Bezpłatne modele językowe rozwijają się w błyskawicznym tempie i generują coraz lepsze treści, łudząco podobne do autentycznych. Są to opinie lekarskie, wyniki badań, czy inne dokumenty opisujące stan zdrowia” - czytamy w „Rz”.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu »
Tematy: cyberbezpieczeństwoubezpieczeniaoszuściWyłudzenia
Powiązane
Hacker,Holding,A,Credit,Card,While,Accessing,A,System,With
Oszustwa na policjanta i pracownika banku. CBZC zatrzymało grupę internetowych oszustów
Psychologia pracy. Pracownik sam blokuje sobie awans przez syndrom oszusta. Co to i jak temu zapobiec?
Syndrom oszusta czyli jak sami sabotujemy swój rozwój zawodowy
Oszuści nie odpuszczają. Co trzeci Polak otrzymał podejrzaną wiadomość
Oszuści nie odpuszczają. Co trzeci Polak otrzymał podejrzaną wiadomość
Nie przegap
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w ochronie zdrowia. Lekarze zarobią do 76 800 zł, to szesnastokrotność płacy minimalnej
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
Marcin Kierwiński, Andrius Kubilius
Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
Polski dron zestrzelony nad Iranem. Skąd się tam wziął?
Polski dron zestrzelony nad Iranem. Skąd się tam wziął?
podatek od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów, RPO, fiskus, podatek
Fiskus wzywa Polaków do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Byli przekonani, że spełniają warunki zwolnienia dla najbliższej rodziny
Polecamy
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
podatek oki premier donald tusk
Donald Tusk nie mógł się powstrzymać. Pochwalił się „Rokiem Przyspieszenia”
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy stosują przemyślną metodę na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
ZUS nie przeliczy emerytur tak, jak zapowiadano. Rząd zmienił projekt
ZUS nie przeliczy emerytur tak, jak zapowiadano. Rząd zmienił projekt
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
Kraj
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w ochronie zdrowia. Lekarze zarobią do 76 800 zł, to szesnastokrotność płacy minimalnej
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Marcin Kierwiński, Andrius Kubilius
Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności
podatek od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów, RPO, fiskus, podatek
Fiskus wzywa Polaków do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Byli przekonani, że spełniają warunki zwolnienia dla najbliższej rodziny
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Polski dron zestrzelony nad Iranem. Skąd się tam wziął?
Polski dron zestrzelony nad Iranem. Skąd się tam wziął?
Rząd obniży jednak PIT przed wyborami, by nie stracić władzy: ile nowa kwota wolna, jakie nowe progi podatkowe
Będzie podwyżka kwoty wolnej w PIT czy wyższy drugi próg podatkowy- rząd obniży jednak podatki przed wyborami?
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
Świat
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
Wojsko wkracza do szkół. Łukaszenka wysyła dzieci do koszar
Wojsko wkracza do szkół. Łukaszenka wysyła dzieci do koszar
Desant drona na Mierzei Kinburnskiej
Dronowy desant Ukrainy to żadna "nowa era wojny". Niemiecki ekspert studzi entuzjazm
Myśliwiec Gripen ląduje na drodze
Gripeny mają być gotowe do walki w mniej niż 10 minut. Szwedzi szykują lotnictwo na wojnę z Rosją
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Myśliwce F-35
Amerykanie kupują już kolejną partię pocisków JSM dla F-35. A Polska wciąż się waha
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj