Oszustwa na policjanta i pracownika banku. CBZC zatrzymało grupę internetowych oszustów

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 11:32
Oszustwa na policjanta i pracownika banku. CBZC zatrzymało grupę internetowych oszustów
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób podejrzanych o oszustwa internetowe. Przestępcy podszywali się pod pracowników banków oraz policjantów, aby wyłudzać kody do szybkich płatności. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty.

Zatrzymani przez funkcjonariuszy CBZC mieli różne role w całym procederze. Jak czytamy, część z nich zakładała konta bankowe, inni wypłacali pieniądze z bankomatów, a jeszcze inni obsługiwali aplikacje bankowe w telefonach.

Jak dotąd straty poszkodowanych przekroczyły 230 tys. zł. Jedną z ofiar była mieszkanka województwa lubelskiego, która straciła 24 tys. zł – informuje CBZC.

Jak tłumaczy policja, oszuści skontaktowali się z kobietą udając pracownika banku i w ten sposób wyłudzili kod BLIK. Aby uwiarygodnić swoje działania, korzystali z numerów telefonów zarejestrowanych na tzw. „słupy”, fałszywych dokumentów oraz podrobionych legitymacji policyjnych. Wykorzystywali też komunikatory internetowe, a nawet połączenia wideo, by wzbudzić zaufanie rozmówców.

Deportacja obywateli Afganistanu. RPO pisze do Komendanta Głównego Straży Granicznej

Zatrzymania w Warszawie i Katowicach

Przestępcy używali specjalnie przygotowanych telefonów z aplikacjami bankowymi, które pozwalały im szybko przelewać pieniądze na kolejne konta. Do współpracy rekrutowali tzw. „muły finansowe” poprzez ogłoszenia o pracy publikowane w internecie. Osoby te udostępniały swoje rachunki bankowe, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.

W praktyce wyglądało to tak, że pokrzywdzeni, przekonani, że chronią swoje oszczędności, wpłacali pieniądze na wskazane konto. Tymczasem środki były natychmiast wypłacane z bankomatów przez tzw. „wybieraków”, którzy zatrzymywali dla siebie niewielką część jako wynagrodzenie – wyjaśnia CBZC.

Zatrzymań dokonano podczas dwóch akcji przeprowadzonych w Warszawie i Katowicach. Osoby zatrzymane to obywatele Ukrainy i jeden Białorusin, którzy odpowiadali m.in. za pozyskiwanie kont bankowych, wypłaty pieniędzy oraz obsługę techniczną całego procederu.

KAS zatrzymała 89 kapsułek z kokainą. Podróżny przemycał je w ciele

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustw internetowych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Obecnie w sprawie jest 5 pokrzywdzonych, a łączne straty wynoszą 232 tys. zł. Jak czytamy, śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania. Postępowanie było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Lubelskim, a aktualnie przedmiotowe śledztwo zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Dział do spraw Cyberprzestępczości w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu.

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
