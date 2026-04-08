Działania były prowadzone przez funkcjonariuszy CBZC na terenie woj. mazowieckiego.
Funkcjonariusze przeprowadzili 15 przeszukań, podczas których zabezpieczyli sprzęt komputerowy w tym telefony i inne cyfrowe nośniki pamięci, a także ponad kilogram różnego rodzaju narkotyków: kokainy, marihuany, amfetaminy, mefedronu, klefedronu i pochodnych, extasy (MDMA).
3 osoby zostały tymczasowo aresztowane.
Współpraca między służbami
Jak informuje CBZC, działania policjantów odbyły się przy wsparciu funkcjonariuszy centralnego pododdziału kontrterrorystycznego policji "BOA", funkcjonariuszy zarządu operacyjno-śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy wydziału wywiadowczo patrolowego Komendy Stołecznej Policji wraz z psami służbowymi.
W akcji brali też udział żołnierze zarządu II Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, żołnierze oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.
Postawione zarzuty
Całą sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie.
W śledztwie przedstawiono już 101 zarzutów karnych 37 podejrzanym. Jak czytamy, są to głównie zarzuty prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Ponadto, wobec 19 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Zabezpieczono mienie o wartości ponad 860 tys. zł. oraz odzyskano mienie o wartości ponad 21 mln zł. w postaci środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także dwóch samochodów.