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Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:53
Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju
Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju/Shutterstock
W ubiegłym roku w Warszawie odnotowano 5,41 mln noclegów w formie najmu krótkoterminowego, najwięcej spośród polskich miast - wynika z danych Eurostatu. Eksperci serwisu RynekPierwotny.pl zwracają też uwagę na Łódź, która miała największy wzrost rok do roku, wynoszący 23 proc.

Wzrost liczby noclegów w Polsce

Unijny urząd statystyczny Eurostat podał informacje na temat noclegów rezerwowanych za pośrednictwem platform online (m.in. Booking oraz Airbnb). W statystykach uwzględniono podział na podregiony, które obejmują np. największe krajowe miasta.

Jak zauważyli eksperci serwisu RynekPierwotny.pl, w 2025 r. Eurostat odnotował w Polsce wzrost liczby noclegów w formie najmu krótkoterminowego o prawie 14 proc. W 2024 r. było ich 39,02 mln, a 2025 r. - 44,39 mln.

O czym mówią dane Eurostatu?

„Warto przypomnieć, o czym właściwie mówią dane unijnego urzędu statystycznego. Badane noclegi stanowią iloczyn liczby gości oraz spędzonych przez nich nocy. Innymi słowy, jeżeli trzyosobowa rodzina wynajmie lokum na pięć nocy, to w danych Eurostatu taka decyzja oznacza 15 noclegów” - zwrócił uwagę Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl

Miasta liderzy najmu krótkoterminowego

Ekspert zauważył, że dzięki publikacji danych Eurostatu uwzględniającej podział na unijne podregiony NUTS 3, widać, jak przez lata zmieniała się liczba noclegów w sześciu największych miastach w Polsce. Liderzy w 2025 r. to Warszawa - 5,41 mln, tj. o 9 proc. więcej rok do roku; Kraków - 5,12 mln, o 15 proc. więcej i Trójmiasto - 4,8 mln, o 8 proc. więcej. We Wrocławiu odnotowano 2,31 mln noclegów - o 15 proc. więcej; w Poznaniu 1,01 mln, +18 proc., a w Łodzi 0,89 mln, czyli o 23 proc. więcej.

Łódź zwraca uwagę również skalą procentowego wzrostu liczby noclegów w ujęciu pięcioletnim - łącznie to aż o 582 proc.” - wskazał ekspert.

Polskie miasta i regiony na tle Europy

Z danych Eurostatu wynika, że pod względem popularności najmu krótkoterminowego Polska jest bardzo zróżnicowana. Najwyżej w rankingu uwzględniającym 1,2 tys. podregionów Unii Europejskiej uplasowały się: Warszawa - na 40 miejscu, Kraków - 42 miejscu, Trójmiasto - 43 miejscu. Podregion nowotarski zajął 45 miejsce, szczeciński - 99 miejsce, Wrocław - 111 miejsce, podregion koszaliński - 123 , jeleniogórski - 132, gdański - 148, bielski - 206, Poznań - 212 miejsce, podregion wałbrzyski - 234 miejsce, Łódź - 239 miejsce.

Prajsnar zaznaczył, że podregion nowotarski obejmuje m.in. powiat tatrzański, w skład podregionu szczecińskiego nie wchodzi sam Szczecin, z kolei podregion gdański funkcjonuje osobno względem Trójmiasta.

Rezerwacje online

Ponadto dwie polskie metropolie znalazły się w rankingu dwudziestu dużych unijnych miast z największą liczbą noclegów w formie najmu krótkoterminowego rezerwowanego online. 17 miejsce zajęła Warszawa, a 18 Kraków. Dla porównania Budapeszt zajął 7 miejsce z liczbą 9,33 mln noclegów, a Praga - 14. z 6,09 mln noclegów.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: nieruchomościnajem krótkoterminowy
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