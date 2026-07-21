ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany razem z emeryturą albo rentą, dlatego obowiązuje go taki sam termin przekazania środków jak w przypadku podstawowego świadczenia. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasadami przyjętymi przez ZUS, dokładna data wypłaty jest wskazana w decyzji przyznającej świadczenie. Pieniądze mogą być przekazywane w jednym z sześciu stałych terminów w miesiącu – 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeżeli dzień wypłaty emerytury, renty lub przysługujących dodatków, w tym dodatku pielęgnacyjnego, przypada na sobotę, niedzielę albo święto, ZUS przekazuje należne środki wcześniej. W takim przypadku pieniądze powinny zostać wypłacone najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym pierwotnie ustalony termin. Zasada ta wynika z obowiązujących przepisów dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych oraz standardowej praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być dostarczane uprawnionym osobom na dwa sposoby – przelewem na wskazane konto bankowe albo za pośrednictwem poczty. Przy wypłacie na rachunek bankowy środki są przekazywane najpóźniej w poprzedzającym dniu roboczym. W przypadku wypłat realizowanych przez operatora pocztowego przekaz jest przygotowywany wcześniej, zazwyczaj około trzech dni roboczych przed terminem. Natomiast przy świadczeniach wysyłanych poza granice Polski za dzień wypłaty uznaje się moment przekazania pieniędzy do banku lub innej instytucji obsługującej płatność.

Nowe terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu 2026

W sierpniu 2026 roku niektórzy emeryci i renciści mogą spodziewać się przelewu z ZUS wcześniej niż zwykle. Wszystko za sprawą układu kalendarza – dwa z terminów wypłat przypadają bowiem na dni wolne od pracy, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi przekazać środki z wyprzedzeniem. Terminy wypłat świadczeń w tym miesiącu będą wyglądały następująco:

31 lipca (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia przypisane standardowo na 1 sierpnia, który wypada w sobotę,

– w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia przypisane standardowo na 1 sierpnia, który wypada w sobotę, 6 sierpnia (czwartek) ,

, 10 sierpnia (poniedziałek) ,

, 14 sierpnia (piątek) - w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia przypisane standardowo na 15 sierpnia, który wypada w sobotę,

- w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia przypisane standardowo na 15 sierpnia, który wypada w sobotę, 20 sierpnia (czwartek) ,

, 25 sierpnia (wtorek).

W praktyce oznacza to, że osoby, które zwykle otrzymują świadczenie 1 i 15. dnia miesiąca, w sierpniu 2026 roku dostaną pieniądze dzień wcześniej.

Czy można zmienić termin wypłaty dodatku pielęgnacyjnego z ZUS?

Niektórzy emeryci zastanawiają się nad możliwością zmiany terminu otrzymywania świadczenia i należnych do nich dodatków, jednak przepisy co do zasady nie przewidują takiej możliwości. Zmiana terminu może być rozważona jedynie wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których senior ma obowiązek regulowania należności przypadających na konkretny, stały termin, np. alimentów lub zobowiązań wynikających z decyzji urzędowych.

Sam fakt konieczności opłacania rat kredytu nie jest zwykle wystarczającym powodem do przesunięcia daty wypłaty, ponieważ termin spłaty można zazwyczaj ustalić indywidualnie z bankiem. O tym, czy w danym przypadku możliwa będzie zmiana harmonogramu wypłat, decyduje każdorazowo właściwa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu 2026 roku?

W sierpniu 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Obecna kwota obowiązuje od 1 marca 2026 roku, kiedy to została podwyższona w ramach corocznej waloryzacji emerytur i rent. Świadczenie jest przekazywane razem z podstawową emeryturą lub rentą i przysługuje między innymi seniorom, którzy ukończyli 75 lat, a także osobom posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Kolejna zmiana wysokości świadczenia nastąpi podczas następnej waloryzacji, planowanej na marzec 2027 roku.

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom otrzymującym emeryturę lub rentę, które ze względu na stan zdrowia potrzebują regularnej pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności. Świadczenie to przysługuje również z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat, niezależnie od ich kondycji zdrowotnej, o ile nie przebywają w placówkach zapewniających stałą, całodobową opiekę, np. w domach pomocy społecznej.

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 75. roku życia, muszą natomiast uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarza orzecznika ZUS potwierdzające konieczność stałej opieki i pomocy drugiej osoby. Przy wydawaniu decyzji oceniany jest między innymi stan zdrowia, możliwość samodzielnego poruszania się oraz wykonywanie podstawowych czynności związanych z codziennym życiem.