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Donald Tusk nie mógł się powstrzymać. Pochwalił się „Rokiem Przyspieszenia”

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dzisiaj, 20:17
podatek oki premier donald tusk
Świetne dane GUS nie umknęły uwadze Donalda Tuska. Premier chwali się „rekordowym wzrostem”/INFOR
Donald Tusk zwrócił uwagę na najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Premier nie omieszkał pochwalić się za pośrednictwem platformy X „rekordowym wzrostem” produkcji przemysłowej i budowlanej w czerwcu. - Inwestycje, pieniądze europejskie, repolonizacja, zaufanie do Polski - to wszystko działa - napisał.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego są wielce optymistyczne. Jak podał GUS w czerwcu tego roku produkcja przemysłowa urosła aż o 7,6 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Równie dobre dane dotyczą produkcji budowlano-montażowej, która w porównaniu z czerwcem 2025 r. urosła o 5,2 proc. Dane są lepsze od przewidywań ekspertów, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 7,2 proc. w przypadku produkcji przemysłowej.

Zobacz także: GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz

Kołem napędowym okazała się produkcja sprzętu transportowego, papieru i wyrobów papierowych, a także gospodarka odpadami i wytwarzanie energii.

W sektorze budowlano-montażowym także odnotowano spektakularny wzrost. W czerwcu produkcja wzrosła o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a co ciekawe, w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 11,5 proc. Według danych GUS o 32,3 proc. wzrosła także liczba mieszkań budowanych przez deweloperów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na koniec czerwca w budowie pozostało 858,5 tys. mieszkań, czyli o 0,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Premier Tusk chwali się wskaźnikami. Pisze o rekordowym wzroście

Tak dobre dane ekonomiczne nie umknęły uwadze premiera Donalda Tuska. Szef polskiego rządu zamieścił na platformie X wpis, w którym pochwalił się „rekordowym wzrostem”. W ocenie Tuska rok 2026 jest rokiem przyspieszenia.

- „Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej! Inwestycje, pieniądze europejskie, repolonizacja, zaufanie do Polski - to wszystko działa. Wszystko zgodnie z planem, czyli 2026 Rok Przyspieszenia” - napisał Tusk podsumowując najnowsze dane GUS.

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Źródło: forsal.pl
Tematy: GUSDonald Tuskgospodarka
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