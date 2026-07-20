Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego są wielce optymistyczne. Jak podał GUS w czerwcu tego roku produkcja przemysłowa urosła aż o 7,6 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Równie dobre dane dotyczą produkcji budowlano-montażowej, która w porównaniu z czerwcem 2025 r. urosła o 5,2 proc. Dane są lepsze od przewidywań ekspertów, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 7,2 proc. w przypadku produkcji przemysłowej.

Zobacz także: GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz

Kołem napędowym okazała się produkcja sprzętu transportowego, papieru i wyrobów papierowych, a także gospodarka odpadami i wytwarzanie energii.

W sektorze budowlano-montażowym także odnotowano spektakularny wzrost. W czerwcu produkcja wzrosła o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a co ciekawe, w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 11,5 proc. Według danych GUS o 32,3 proc. wzrosła także liczba mieszkań budowanych przez deweloperów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na koniec czerwca w budowie pozostało 858,5 tys. mieszkań, czyli o 0,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Premier Tusk chwali się wskaźnikami. Pisze o rekordowym wzroście

Tak dobre dane ekonomiczne nie umknęły uwadze premiera Donalda Tuska. Szef polskiego rządu zamieścił na platformie X wpis, w którym pochwalił się „rekordowym wzrostem”. W ocenie Tuska rok 2026 jest rokiem przyspieszenia.

Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej! Inwestycje, pieniądze europejskie, repolonizacja, zaufanie do Polski - to wszystko działa. Wszystko zgodnie z planem, czyli 2026 #RokPrzyspieszenia — Donald Tusk (@donaldtusk) July 20, 2026 Rozwiń

- „Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej! Inwestycje, pieniądze europejskie, repolonizacja, zaufanie do Polski - to wszystko działa. Wszystko zgodnie z planem, czyli 2026 Rok Przyspieszenia” - napisał Tusk podsumowując najnowsze dane GUS.