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Jest decyzja w sprawie S11 na Śląsku. GDDKiA wybrała wykonawcę dokumentacji dla nowego odcinka

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:12
Jest decyzja w sprawie S11 na Śląsku. GDDKiA wybrała wykonawcę dokumentacji dla nowego odcinka
Jest decyzja w sprawie S11 na Śląsku. GDDKiA wybrała wykonawcę dokumentacji dla nowego odcinka/Shutterstock
Budowa drogi ekspresowej S11 na Śląsku wchodzi w kolejny etap przygotowań. Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał ofertę firmy Trakcja, która opracuje dokumentację przedprojektową dla jednego z trzech planowanych odcinków trasy.

Rusza kolejny etap przygotowań S11 na Śląsku

Katowicki oddział GDDKiA wybrał ofertę firmy Trakcja w przetargu na opracowanie dokumentacji przedprojektowej jednego z trzech odcinków drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o fragment przyszłej S11 od granicy woj. opolskiego do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego o długości 28,8 km. Inwestycja obejmie m.in. budowę drogi ekspresowej z węzłami Sieraków Śląski, Lubliniec Północ i Lubliniec Południe, Miejscami Obsługi Podróżnych oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Zamawiana dokumentacja ma umożliwić ogłoszenie przetargu realizacyjnego w trybie projektuj i buduj.

GDDKiA wybrała - firma Trakt z Katowic

Jak przekazała GDDKiA, firma Trakt z Katowic zaproponowała najniższą ceną, oferując wykonanie dokumentacji za 12,4 mln zł. Kolejne oferty opiewały na kwoty od 13,9 mln zł do 26,3 mln zł. W przetargu oceniano cenę (60 proc.) i doświadczenie zespołów geologicznych, geofizyka oraz projektanta drogowego (40 proc.).

Zamówienie obejmuje wykonanie opracowań projektowych i badań geologicznych, które będą podstawą do ogłoszenia docelowego przetargu na budowę trasy w formule projektuj i buduj. Celem jest stworzenie optymalnych rozwiązań projektowych dla wariantu D, przede wszystkim minimalizujących wpływ inwestycji na mieszkańców.

65 km S11 na Śląsku

Katowicki oddział GDDKiA przygotowuje obecnie budowę wszystkich planowanych odcinków S11 w woj. śląskim o łącznej długości ok. 65 km. Pierwotnie cały ten przebieg podzielono na dwa fragmenty łączące się na granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego (na rzece Mała Panew), potem nastąpiło wydzielenie odcinków w południowej części przebiegu przyszłej trasy.

Dla pierwszego odcinka w czerwcu 2023 r. złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie uwzględniła rekomendowanego wariantu C, pozytywnie wskazując na możliwość realizacji wariantu D.

Dyrekcja zaakceptowała ten wariant. Według wtorkowej informacji jej katowickiego oddziału, nadal trwa postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

Dla odcinka od granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego na południe (31 km) GDDKiA w kwietniu br. zamówiła w firmie Trakt wykonanie za 12,6 mln zł analiz i ekspertyz. Również na tej podstawie przygotowany ma zostać przetarg na budowę trasy. Dyrekcja od czerwca 2025 r. ma już DŚU na ten odcinek.

Dla ostatniego fragmentu, od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie, GDDKiA w lutym 2025 r. zamówiła opracowanie elementów koncepcji programowej w zakresie nowych rozwiązań układu węzła Piekary Śląskie.

S11 połączy kolejne regiony Polski

S11 ma być szybkim połączeniem Górnego Śląska m.in. z Poznaniem i Pomorzem Zachodnim. Po realizacji wszystkich odcinków cała trasa S11 ma liczyć ponad 580 km, a wraz z wspólnym przebiegiem z S6 od Kołobrzegu do Koszalina - blisko 620 km.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: droga ekspresowabudowa drogitransportS11
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