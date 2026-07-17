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Ważna inwestycja dla atomu w Polsce. Są nowe informacje o drodze do Lubiatowa-Kopalina

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:47
Ważna inwestycja dla atomu w Polsce. Są nowe informacje o drodze do Lubiatowa-Kopalina
Ważna inwestycja dla atomu w Polsce. Są nowe informacje o drodze do Lubiatowa-Kopalina/Forsal.pl
Nie ma zagrożenia dla terminów budowy drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. GDDKiA zapewnia, że procedury przebiegają standardowo, a decyzje ZRID zostaną wydane w III kwartale br.

GDDKiA uspokaja: nie ma zagrożenia terminu

Inwestycja została podzielona na etapy. Dla pierwszego, ok. 5-kilometrowego odcinka decyzja ZRID została wydana już w kwietniu, natomiast dla pozostałych fragmentów trasy procedury administracyjne wciąż toczą się przed urzędem wojewódzkim. GDDKiA uspokaja, że ani te postępowania, ani prowadzone do III kwartału br. badania archeologiczne na stanowisku Jackowo 5 nie wpłyną negatywnie na ostateczny czas oddania inwestycji do użytku.

– Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia terminu. To normalna procedura – poinformował PAP rzecznik prasowy gdańskiego oddziału dyrekcji Mateusz Brożyna, odnosząc się do prowadzonych prac archeologicznych oraz trwających postępowań administracyjnych. – Szacujemy, że uda się uzyskać ZRID w III kwartale br. – dodał.

Uzyskanie brakujących decyzji ZRID umożliwi rozpoczęcie procedury wywłaszczeniowej oraz wejście z ciężkim sprzętem na resztę zaplanowanej drogi, która ma połączyć teren przyszłej elektrowni z drogą ekspresową S6.

Na odcinku „ostatniej mili” prace fizyczne przekroczyły 5 proc.

Tymczasem na wspomnianym, pierwszym odcinku (tzw. „ostatniej mili” łączącej Lubiatowo z drogą wojewódzką nr 213), drogowcy raportują już realne postępy. Szacowane zaawansowanie prac fizycznych przekroczyło 5 proc.

– Pierwsze prace w terenie na budowie pierwszego odcinka drogi krajowej do elektrowni jądrowej już trwają. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze i ziemne, obejmujące m.in. dostawy materiałów na place składowe, wymianę gruntów słabonośnych, wykonywanie nasypów oraz odhumusowanie terenu – wskazuje rozmówca PAP.

Równolegle wykonawca przygotowuje podłoże pod konstrukcję jezdni, układając warstwę mrozoochronną. Roboty rozpoczęły się także przy obiektach inżynieryjnych – trwają wykopy pod podpory obiektu mostowego MD-1 oraz odwodnienie terenu pod przejście dla płazów (PZŁ-2).

Droga do elektrowni jądrowej: dwa zadania

Budowa drogi do elektrowni atomowej na Pomorzu została podzielona na dwa zadania: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Dodatkowo, w ramach budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Leśnice - Bożepole Wielkie wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Droga o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie i będzie łączyć S6 z elektrownią.

Droga krajowa do elektrowni jądrowej
Droga krajowa do elektrowni jądrowej

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MW. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel, inwestorem i przyszłym operatorem jest należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

Dariusz Sokolnik

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: inwestycjetransportelektrowania atomowadroga do elektrowni atomowej
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