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Nowa droga S74 coraz bliżej. GDDKiA wybrała wykonawcę koncepcji programowej pierwszego odcinka

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 16:28
Nowa droga S74 coraz bliżej. GDDKiA wybrała wykonawcę koncepcji programowej pierwszego odcinka
Nowa droga S74 coraz bliżej. GDDKiA wybrała wykonawcę koncepcji programowej pierwszego odcinka/GDDKiA
Rzeszowski oddział GDDKiA wybrał wykonawcę opracowania Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym pod budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów–Nisko – poinformowała rzeczniczka oddziału Joanna Rarus.

Ta trasa połączy dwa województwa

Rzeczniczka dodała, że jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięcia przetargu, możliwe będzie niezwłoczne podpisanie umowy.

Trasa pomiędzy Opatowem a połączeniem z drogą ekspresową S19 w okolicy Niska będzie miała ok. 73 km i przebiegnie przez województwa świętokrzyskie i podkarpackie.

Piąć odcinków

Rarus przekazała, że w celu usprawnienia procesu projektowania, a następnie realizacji inwestycji, odcinek S74 od Opatowa do połączenia z S19 w rejonie Niska został podzielony na pięć części: Opatów (Okalina Kolonia) – Lipnik (9,8 km), Lipnik – Samborzec (14,4 km), Samborzec – Gorzyce (13,9 km), Gorzyce – Radomyśl (18,3 km), Radomyśl – Nisko (węzeł Zapacz na S19, 16,5 km).

Najkorzystniejsza oferta za 8,73 mln zł

W przetargu na opracowanie dokumentacji dla pierwszego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów – Lipnik wpłynęło dziewięć ofert. - Za najkorzystniejszą uznano propozycję spółki Sweco Polska o wartości 8 mln 729 tys. 679 zł – poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Zaznaczyła, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę brano cenę (60 proc.) i kryteria pozacenowe, w tym doświadczenie głównego projektanta drogowego (20 proc.), doświadczenie projektanta mostowego (10 proc.) i doświadczenie geologa (10 proc.).

- Na pozostałych częściach postępowania przetargowego trwa badanie i ocena złożonych ofert.

Zadanie wykonawcy

Do zadań wyłonionego w przetargu wykonawcy lub wykonawców będzie opracowanie elementów Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym, w tym wykonanie wierceń rdzeniowanych, sondowania, badań geofizycznych, wykonanie map do celów projektowych oraz analizy i prognozy ruchu.

- Koncepcja programowa w sposób uproszczony przedstawi możliwości rozwiązań projektowych, co zostanie wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. zastosowanych technologii. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy, a także określi wytyczne dla projektu budowlanego – wskazała Rarus.

Wykonawca na przygotowanie 1. i 2. części dokumentacji ma 15 miesięcy, 3. i 5. - 18 miesięcy, a dla części 4. - 20 miesięcy.

Jak podkreśliła Rarus, przygotowywanie dokumentacji projektowej na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu, czyli realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Zakres budowy i przebieg trasy S74

- Trasa S74 będzie zgodna z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał 3 października 2025 r. decyzję środowiskową – dodała.

Przyszła droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z miast, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 9 i 77.

Rarus zwróciła uwagę, że dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, a także odciąży się układ komunikacyjny.

Droga ekspresowa S74 rozpocznie się od skrzyżowania z S12 w Kozeninie pomiędzy Sulejowem i Opocznem, gdzie będzie miała połączenie z autostradą A1 i drogą ekspresową S8. Nowa trasa ułatwi dojazd z centrum kraju do S19 koło Niska na Podkarpaciu, a także południowych regionów woj. lubelskiego. Odcinek na terenie woj. łódzkiego jest w przygotowaniu, a dalsza część na terenie woj. świętokrzyskiego do Opatowa - już w realizacji.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: droga ekspresowabudowa drogitransportinfrastruktura
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