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Wschodnia Polska połączona z Warszawą. Autostrada A2 została wydłużona

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 09:59
Autostrada A2
Autostrada A2/Materiały prasowe
Autostrada Wolności coraz bliżej Białorusi. W piątek otwarto ok. 40 km A2 we wschodniej Polsce. Czas dojazdu do Warszawy znacznie się skrócił. Cała autostrada ma teraz 630 km, a do zakończenia budowy całości brakuje już niewiele. Minister podał terminy dociągnięcia trasy pod samą granicę.

Autostrada A2 biegnie na wschód

Niecałe czterdzieści kilometrów (dokładnie 38,7 km) nowej autostrady na wschodzie. Drogowcy otworzyli właśnie dwa brakujące odcinki A2, które zaczynają się na wschód od Siedlec. Tym samym zostały one wpięte w trasę uruchomioną częściowo przed majówką. Wtedy drogowcy puścili ruch na autostradzie A2 w okolicach Białej Podlaskiej, czekając na zakończenie prac na opóźnionym, środkowym odcinku.

- GDDKiA właśnie oddała do użytku odcinki autostrady A2 pomiędzy węzłami Siedlce Wschód i Łukowisko, co oznacza pełne połączenie Białej Podlaskiej z Warszawą nowoczesną drogą szybkiego ruchu – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Dariusz Klimczak, Michał Litwiniuk, Krzysztof Borkowski, Andrzej Maj, Mariusz Filipiuk, Krzysztof Hetman, Paweł Woźniak
Otwarcie autostrady A2/Paweł Supernak

Dodatkowo na węźle Łukowisko autostrada A2 krzyżuje się z budowaną drogą ekspresową S19. Jak podają drogowcy, budowa zakończy się tam w przyszłym roku i wtedy węzeł Łukowisko będzie funkcjonował w docelowym układzie.

Autostrada prawie od granicy do granicy

Czas przejazdu z Białej Podlaskiej do Warszawy skrócił się niemal o połowę. Koszt budowy trasy wyniósł ok. 3 mld zł, z czego 1,3 mld zł stanowi dofinansowanie z UE. Obecnie A2 liczy ok. 630 km, co oznacza, że można nią przejechać niemal przez całą Polskę. Zaczyna się, jak na razie, ok. 30 km od granicy z Białorusią i kończy na granicy z Niemcami.

Drugi tunel kolejowy pod centrum Warszawy. Chcą go wykopać w latach 2031–35
Drugi tunel kolejowy pod centrum Warszawy. Chcą go wykopać w latach 2031–35

– A2 to jednak coś więcej niż tylko nowa droga. To część europejskiego korytarza transportowego E30, który wzmacnia znaczenie regionu, wspiera rozwój przedsiębiorstw, ułatwia transport towarów i przyciąga nowych inwestorów. Co ważne, rozwój A2 trwa dalej. Kolejne odcinki przybliżają autostradę do Koroszczyna, wzmacniając rolę regionu jako ważnego centrum logistycznego – podkreślił Klimczak.

Kiedy A2 dojedzie do Koroszczyna?

W Koroszczynie istnieje już Terminal Samochodowy, na którym odprawiane są samochody ciężarowe przekraczające granicę z Białorusią. GDDKiA zapowiada, że autostradą A2 dojedziemy tam za trzy lata.

Do dociągnięcia autostrady brakuje jeszcze 25 km. Drogowcy podzielili to zadanie na dwa etapy. Na pierwszy odcinek (Kijowiec – Dobryń) podpisano już umowę, a przetarg na drugi (Biała Podlaska – Kijowiec) ma zostać wkrótce rozstrzygnięty.

Co z odcinkiem do granicy z Białorusią?

Ministerstwo przyznało, że autostrada A2 zakończy się na razie w Koroszczynie. Ostatni fragment, znajdujący się w rządowym programie drogowym (Dobryń – granica, 6,8 km), będzie mógł zostać zbudowany dopiero po uspokojeniu sytuacji geopolitycznej.

Ruch transgraniczny pozostaje pod stałą obserwacją służb. W porównaniu z okresem sprzed 2022 roku, czyli sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, liczba przekroczeń granicy przez samochody osobowe jest obecnie znacznie mniejsza.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: drogiautostradatransportautostrada A2
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