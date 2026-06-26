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Trasa Kaszubska otwarta. Czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem krótszy o ok. 1,5 godziny

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:59
Trasa Kaszubska już przejezdna. Czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o ok. 1,5 godziny
Trasa Kaszubska już przejezdna. Czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem krótszy ok. 1,5 godziny/Materiały prasowe
Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami, co kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim - poinformowała w piątek GDDKiA. Według szacunków dyrekcji dzięki zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o ok. 1,5 godziny.

Trzy nowe odcinki S6

Nowo otwarty fragment składa się z trzech odcinków: Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo oraz Skórowo – Leśnice. Wartość umów na realizację tych zadań wyniosła 1,27 mld zł.

W ramach inwestycji powstało pięć węzłów drogowych: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice. Wybudowano także 44 obiekty inżynierskie, w tym 245-metrową estakadę nad doliną rzeki Łupawa, która jest największym takim obiektem na nowym fragmencie S6.

330 km drogi ekspresowej Trasy Kaszubskiej w dyspozycji kierowców

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe. Trasa ta nosi oficjalną nazwę „Trasa Kaszubska - Kaszëbskô Darga”, stanowi część międzynarodowego szlaku Via Hanseatica.

W środę premier Donald Tusk wskazał, że S6 to element połączenia europejskich portów - będzie odgrywać ważną rolę także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Podkreślił, że inwestycja znacząco poprawi warunki podróżowania mieszkańcom Pomorza i osobom przemieszczającym się pomiędzy Trójmiastem a zachodnią częścią kraju.

Odcinek Słupsk - Bożepole Wielkie

Budowa S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie o wartości niemal 2,9 mld zł otrzymała wsparcie unijne w kwocie ponad 1,4 mld zł. Środki te pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Według planów GDDKiA w 2033 roku gotowy ma być ostatni element całej arterii – odcinek tunelowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: budowa drogiinfrastrukturadroga ekspresowa S6
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