Trzy nowe odcinki S6
Nowo otwarty fragment składa się z trzech odcinków: Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo oraz Skórowo – Leśnice. Wartość umów na realizację tych zadań wyniosła 1,27 mld zł.
W ramach inwestycji powstało pięć węzłów drogowych: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice. Wybudowano także 44 obiekty inżynierskie, w tym 245-metrową estakadę nad doliną rzeki Łupawa, która jest największym takim obiektem na nowym fragmencie S6.
330 km drogi ekspresowej Trasy Kaszubskiej w dyspozycji kierowców
Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe. Trasa ta nosi oficjalną nazwę „Trasa Kaszubska - Kaszëbskô Darga”, stanowi część międzynarodowego szlaku Via Hanseatica.
W środę premier Donald Tusk wskazał, że S6 to element połączenia europejskich portów - będzie odgrywać ważną rolę także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Podkreślił, że inwestycja znacząco poprawi warunki podróżowania mieszkańcom Pomorza i osobom przemieszczającym się pomiędzy Trójmiastem a zachodnią częścią kraju.
Odcinek Słupsk - Bożepole Wielkie
Budowa S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie o wartości niemal 2,9 mld zł otrzymała wsparcie unijne w kwocie ponad 1,4 mld zł. Środki te pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
Według planów GDDKiA w 2033 roku gotowy ma być ostatni element całej arterii – odcinek tunelowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.