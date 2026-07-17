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Kierowcy czekali na tę decyzję. Rusza kolejny etap budowy S10 w woj. zachodniopomorskim

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:57
100 km nowej drogi do 2028 roku. Minister ogłosił postęp prac nad S10
100 km nowej drogi do 2028 roku. Minister ogłosił postęp prac nad S10/Forsal.pl
Budowa drogi ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim wchodzi w kolejny etap. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o wydaniu decyzji ZRID dla odcinka Łowicz Wałecki – Piecnik. To siódma inwestycja realizowana przy trasie S10 w regionie. Według zapowiedzi resortu około 100 km nowej ekspresówki ma być gotowe do 2028 roku.

Decyzja ZRID dla odcinka Łowicz Wałecki – Piecnik na S10

O wydaniu decyzji ZRID dla odcinka S10 Łowicz Wałecki – Piecnik, czyli siódmej inwestycji realizowanej przy ekspresowej „dziesiątce” w woj. zachodniopomorskim - poinformował w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. „Wydana została ostatnia, siódma decyzja ZRID dla odcinka Łowicz Wałecki–Piecnik. To oznacza, że wszystkie odcinki trasy S10 ze Szczecina do Wałcza mają już pozwolenia na budowę” – napisał minister Klimczak w serwisie X.

Szef resortu infrastruktury wyjaśnił, że wspomniany odcinek ma 14,8 km i stanowił będzie obwodnicę Mirosławca, miasta położonego na zachód od Wałcza. Klimczak zapowiedział, że w ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe, osiem wiaduktów, estakada oraz przejścia dla zwierząt. Koszty budowy to 538 mln zł. Wykonawcą jest Budimex.

Decyzja ZRID dla odcinka S10 Łowicz Wałecki – Piecnik
Decyzja ZRID dla odcinka S10 Łowicz Wałecki – Piecnik

Siedem odcinków w woj. zachodniopomorskiej

W woj. zachodniopomorskim realizowanych jest siedem odcinków (100 km) nowej, dwujezdniowej drogi S10, która ze Szczecina prowadzi, przez Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, w kierunku Warszawy. Na początku 2026 r. wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla sąsiedniego, 16-kilometrowego odcinka S10 Piecnik – Wałcz.

Prace przy budowie S10 trwają m.in. w okolicach Suchania, Recza i Kalisza Pomorskiego.

- Wartość umów na budowę siedmiu odcinków drogi S10 wynosi ok. 3,6 mld zł. Z pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów łączne koszty inwestycji sięgają 4,5 mld zł – przekazał PAP rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.

100 km trasy S10 ma być gotowe do 2028 r.

Jak wyjaśnił, uzyskanie ZRID, czyli zakończenie procedur administracyjnych, umożliwia m.in. wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę. Trasa S10 biegnie w pobliżu obecnej DK10, ale nowym śladem. Konieczne było wykupienie terenów m.in. na poprowadzenie obwodnic miejscowości.

Zakończenie budowy całych 100 km S10 planowane jest do końca 2028 roku” – przypomniał Klimczak w serwisie X. Droga S10 połączy Szczecin z zachodnią częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. W czterech województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim S10 ma łącznie 410 km.

GDDKiA w latach 2018-2019 przygotowała dokumentację środowiskową dla S10 Stargard – Piła. Przeprowadzono wtedy inwentaryzacje przyrodnicze i wybrano optymalny przebieg trasy. W 2022 r. zlecono opracowanie koncepcji programowych i wykonanie badań geologicznych. W 2024 r. i na początku 2025 r. podpisano umowy, w formule „Projektuj i buduj”, z wykonawcami siedmiu odcinków S10 między Szczecinem a Wałczem.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: droga ekspresowabudowa drogitransportinfrastruktura
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