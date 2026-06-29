Zielone światło dla kolejnego odcinka S19 na Podlasiu

Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, dla kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S19 między Czarną Białostocką a węzłem Białystok Północ. To istotny krok przybliżający realizację jednej z kluczowych tras wschodniej Polski. Nowy odcinek ma mieć ponad 12 kilometrów długości i jest to trzeci realizowany odcinek S19 spośród pięciu zaplanowanych pomiędzy granicą państwa w Kuźnicy a węzłem Białystok Zachód na istniejącej drodze ekspresowej S8.

Start robót coraz bliżej

Decyzja ZRID otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Wykonawcą inwestycji jest firma Unibep, która w najbliższych tygodniach przejmie plac budowy. Zgodnie z harmonogramem:

w ciągu ok. 30 dni nastąpi przekazanie terenu,

następnie rozpoczną się pierwsze roboty ziemne i przygotowawcze,

inwestycja ma zostać zakończona w 2028 roku.

Wartość kontraktu podpisanego w 2024 roku wynosi 347,7 mln zł. Za realizację odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli instytucja zarządzająca siecią dróg krajowych w Polsce.

Kluczowy odcinek w układzie S19 na Podlasiu

Realizowany fragment drogi ekspresowej S19 obejmuje odcinek pomiędzy węzłem Czarna Białostocka w miejscowości Czarna Białostocka a węzłem Białystok Północ w mieście Białystok.

Trasa zostanie poprowadzona w sąsiedztwie obecnej drogi krajowej DK19, co pozwoli wykorzystać istniejący korytarz transportowy i ograniczyć nowe wyburzenia oraz ingerencję w teren. Na końcowym odcinku inwestycja łączy się z obwodnicą Wasilkowa, gdzie zaplanowano rozbudowę do pełnego przekroju dwujezdniowego.

Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości

Wydanie decyzji ZRID uruchamia procedurę przejmowania gruntów pod inwestycję oraz wypłatę odszkodowań. W praktyce oznacza to:

powołanie rzeczoznawców przez wojewodę,

wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości,

wydanie decyzji odszkodowawczych przez wojewodę,

wypłatę środków przez GDDKiA.

To standardowa procedura przy dużych inwestycjach drogowych, mająca zapewnić właścicielom nieruchomości rekompensatę rynkową.

S19 na północ od Białegostoku – coraz więcej w budowie

Odcinek Czarna Białostocka – Białystok Północ jest jednym z kilku równolegle realizowanych fragmentów trasy S19 w regionie. W najbliższym czasie planowane są kolejne decyzje ZRID dla odcinków Sokółka Północ – Czarna Białostocka (24,1 km) i Białystok Północ – Dobrzyniewo (9,4 km).

Po ich uzyskaniu w realizacji znajdzie się ponad 45 km nowej trasy ekspresowej na północ od Białegostoku.

Odcinek drogi ekspresowej S19 między Czarą Białostocką a węzłem Białystok Północ

Co już powstało na S19 w regionie

Droga S19 w województwie podlaskim została podzielona na 13 odcinków realizacyjnych o łącznej długości około 175 km. Do tej pory:

oddano już kilka fragmentów na południe i północ od Białegostoku,

w tym m.in. odcinki Haćki – Bielsk Podlaski oraz Bielsk Podlaski – Boćki,

a także fragment Kuźnica – Sokółka Północ.

Łącznie kierowcy korzystają już z coraz dłuższych odcinków nowej ekspresówki, która stopniowo zastępuje starą DK19.

Kolejne otwarcia jeszcze w tym roku

Do końca roku planowane jest zakończenie prac na czterech kolejnych odcinkach:

Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (10,2 km),

Deniski – Haćki (6,5 km),

Boćki – Malewice (15,9 km),

Malewice – Chlebczyn (25 km).

Wraz z wcześniejszymi realizacjami stworzą one blisko 80 km ciągłej trasy ekspresowej w standardzie Via Carpatia, jednego z najważniejszych korytarzy transportowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Znaczenie inwestycji

Rozbudowa S19 w regionie Białegostoku to nie tylko poprawa komfortu jazdy, ale przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu w kierunku granicy z Białorusią i południa Polski. Poza tym uruchomienie nowej trasy będzie stanowić dużą ulgą dla mieszkańców ponieważ ruchu tranzytowego zostanie wyprowadzony z miejscowości lokalnych, co zwiększy bezpieczeństwo na dotychczasowej DK19.