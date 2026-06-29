Zielone światło dla kolejnego odcinka S19 na Podlasiu
Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, dla kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S19 między Czarną Białostocką a węzłem Białystok Północ. To istotny krok przybliżający realizację jednej z kluczowych tras wschodniej Polski. Nowy odcinek ma mieć ponad 12 kilometrów długości i jest to trzeci realizowany odcinek S19 spośród pięciu zaplanowanych pomiędzy granicą państwa w Kuźnicy a węzłem Białystok Zachód na istniejącej drodze ekspresowej S8.
Start robót coraz bliżej
Decyzja ZRID otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Wykonawcą inwestycji jest firma Unibep, która w najbliższych tygodniach przejmie plac budowy. Zgodnie z harmonogramem:
- w ciągu ok. 30 dni nastąpi przekazanie terenu,
- następnie rozpoczną się pierwsze roboty ziemne i przygotowawcze,
- inwestycja ma zostać zakończona w 2028 roku.
Wartość kontraktu podpisanego w 2024 roku wynosi 347,7 mln zł. Za realizację odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli instytucja zarządzająca siecią dróg krajowych w Polsce.
Kluczowy odcinek w układzie S19 na Podlasiu
Realizowany fragment drogi ekspresowej S19 obejmuje odcinek pomiędzy węzłem Czarna Białostocka w miejscowości Czarna Białostocka a węzłem Białystok Północ w mieście Białystok.
Trasa zostanie poprowadzona w sąsiedztwie obecnej drogi krajowej DK19, co pozwoli wykorzystać istniejący korytarz transportowy i ograniczyć nowe wyburzenia oraz ingerencję w teren. Na końcowym odcinku inwestycja łączy się z obwodnicą Wasilkowa, gdzie zaplanowano rozbudowę do pełnego przekroju dwujezdniowego.
Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości
Wydanie decyzji ZRID uruchamia procedurę przejmowania gruntów pod inwestycję oraz wypłatę odszkodowań. W praktyce oznacza to:
- powołanie rzeczoznawców przez wojewodę,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości,
- wydanie decyzji odszkodowawczych przez wojewodę,
- wypłatę środków przez GDDKiA.
To standardowa procedura przy dużych inwestycjach drogowych, mająca zapewnić właścicielom nieruchomości rekompensatę rynkową.
S19 na północ od Białegostoku – coraz więcej w budowie
Odcinek Czarna Białostocka – Białystok Północ jest jednym z kilku równolegle realizowanych fragmentów trasy S19 w regionie. W najbliższym czasie planowane są kolejne decyzje ZRID dla odcinków Sokółka Północ – Czarna Białostocka (24,1 km) i Białystok Północ – Dobrzyniewo (9,4 km).
Po ich uzyskaniu w realizacji znajdzie się ponad 45 km nowej trasy ekspresowej na północ od Białegostoku.
Co już powstało na S19 w regionie
Droga S19 w województwie podlaskim została podzielona na 13 odcinków realizacyjnych o łącznej długości około 175 km. Do tej pory:
- oddano już kilka fragmentów na południe i północ od Białegostoku,
- w tym m.in. odcinki Haćki – Bielsk Podlaski oraz Bielsk Podlaski – Boćki,
- a także fragment Kuźnica – Sokółka Północ.
Łącznie kierowcy korzystają już z coraz dłuższych odcinków nowej ekspresówki, która stopniowo zastępuje starą DK19.
Kolejne otwarcia jeszcze w tym roku
Do końca roku planowane jest zakończenie prac na czterech kolejnych odcinkach:
- Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (10,2 km),
- Deniski – Haćki (6,5 km),
- Boćki – Malewice (15,9 km),
- Malewice – Chlebczyn (25 km).
Wraz z wcześniejszymi realizacjami stworzą one blisko 80 km ciągłej trasy ekspresowej w standardzie Via Carpatia, jednego z najważniejszych korytarzy transportowych Europy Środkowo-Wschodniej.
Znaczenie inwestycji
Rozbudowa S19 w regionie Białegostoku to nie tylko poprawa komfortu jazdy, ale przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu w kierunku granicy z Białorusią i południa Polski. Poza tym uruchomienie nowej trasy będzie stanowić dużą ulgą dla mieszkańców ponieważ ruchu tranzytowego zostanie wyprowadzony z miejscowości lokalnych, co zwiększy bezpieczeństwo na dotychczasowej DK19.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.