Chińskie smartfony znikną z Europy i USA. Dlaczego z rynku będą znikać kolejne marki sprzętu elektronicznego

OnePlus szykuje się do oficjalnego potwierdzenia swojego wyjścia z rynków Stanów Zjednoczonych i Europy. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych dni, co oznacza koniec dekady, podczas której marka stawiała czoła zachodniej konkurencji na rynku smartfonów.

Ogłoszenie, o którym jako pierwszy poinformował WinFuture, a potwierdził 9to5Google, spodziewane jest jeszcze w tym tygodniu – po zamkniętych konferencjach prasowych z mediami.

Dlaczego z rynku znikają chińskie smartfony

Wycofanie się firmy wieńczy miesiące spekulacji i stopniowych odwrotów. W marcu serwis 9to5Google jako pierwszy poinformował, że źródło zaznajomione z wewnętrznymi operacjami OnePlusa potwierdziło, iż firma zaprzestanie działalności na znacznej części rynków europejskiego i północnoamerykańskiego. OnePlus początkowo odpowiedział serwisowi Tech Advisor, że „dotychczasowa działalność biznesowa OnePlus Europe przebiega normalnie", jednak znaki na niebie i ziemi były już wyraźne.

Od tamtej pory spółka matka OnePlusa, Oppo, anulowała linię produktów OnePlus na 2026 rok przeznaczoną dla rynków zachodnich, zaczęła przekierowywać klientów odwiedzających stronę OnePlusa do zakupu urządzeń Oppo, a według doniesień wszczęła też wewnętrzne fuzje w ramach swojej struktury korporacyjnej. Podobno zaniechano również rozwoju OxygenOS – autorskiej nakładki na system Android, która przez lata współtworzyła tożsamość marki OnePlus.

Niekorzystne warunki, na jakie natrafiają firmy produkujące smartfony

Wycofanie się marki odzwierciedla szersze problemy, z jakimi borykają się mniejsi producenci smartfonów. Globalny kryzys DRAM, spowodowany przestawieniem przez producentów pamięci mocy produkcyjnych na komponenty do centrów danych AI, doprowadził do gwałtownego wzrostu cen pamięci mobilnych, ceny LPDDR4 wzrosły o 250% między początkiem 2025 a początkiem 2026 roku, według The Next Web.

IDC prognozuje 13-procentowy spadek globalnych dostaw smartfonów w 2026 roku, co byłoby największym jednorocznym spadkiem w historii.

Warunki te sprawiają, że markom nieposiadającym skali Apple czy Samsunga coraz trudniej jest wchłonąć rosnące koszty komponentów.

OnePlus, który zbudował swoją reputację na oferowaniu flagowych specyfikacji w niższych cenach, uznał tę propozycję wartości za niemożliwą do utrzymania, gdy koszty pamięci zaczęły zjadać i tak już wąskie marże.

Sprzedaży nie ma, ale zostają smartfony. Co dalej z użytkownikami

Według doniesień, Indie i Chiny nie zostaną dotknięte wycofaniem się marki, tu OnePlus będzie nadal działał na tych rynkach pod skrzydłami Oppo. „Dobrze poinformowane źródła" cytowane przez WinFuture wskazały, że ogłoszenie nastąpi w związku z „fundamentalnymi zmianami" w szerszej globalnej strategii Oppo, choć żaden konkretny powód likwidacji marki nie został ujawniony podczas zamkniętych spotkań.

Dla dotychczasowych użytkowników OnePlus na rynkach objętych zmianami firma wcześniej zapewniła, że obsługa posprzedażna, aktualizacje oprogramowania oraz zobowiązania gwarancyjne zostaną dotrzymane.

Wycofanie chińskiej marki z najzamożniejszych rynków wskazuje na jedno. Rozwój AI nie pozostaje bez wpływu na starsze technologie.

Braki chipów odbijają się czkawką nie tylko producentom komputerów, ale także urządzeń mobilnych. Niebawem zapewne ,,kryzys czipowy'' może roznieść się szerzej i zobaczymy kolejne ,,znikające’’ marki budżetowe, a może i ze średniej półki, np. w branży sprzętu AGD.

Internet rzeczy, technologie smart, to wszystko wymaga chipów, a te chłonie w każdej ilości sektor sztucznej inteligencji, który ma na to pieniądze. Pozostałe branże zajmują dalsze miejsca w kolejce.