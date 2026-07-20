Andy Burnham premierem Wielkiej Brytanii

Andy Burnham został w poniedziałek 59. premierem Wielkiej Brytanii - potwierdził Pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham otrzymał zgodę na utworzenie rządu.

Burnham wygłosi teraz przemówienie na Downing Street, a potem przez cały dzień ogłaszać będzie nominacje na ministrów swojego rządu.

Andy Burnham jest siódmym w brytyjskiej historii laburzystowskim premierem oraz siódmym premierem Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku.

Kim jest Andy Burnham?

Burnham urodził się w Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001–2017 był posłem z Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił m.in. funkcje ministra kultury i zdrowia. Po przegranych przez lewicę wyborach w 2010 roku odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda. Od 2017 do czerwca 2026 roku był burmistrzem aglomeracji Manchesteru, gdzie zbudował swoją pozycję. Keir Starmer, poprzedni szef rządu, wygłosił wcześniej pożegnalne przemówienie na Downing Street, zapewniając, że po dwóch latach jego rządów Królestwo jest silniejsze i sprawiedliwsze.

Starmer został premierem 5 lipca 2024 roku jako pierwszy polityk lewicy od 2010 roku. Odejście ze stanowiska – w wyniku słabych wyników sondażowych i niezadowolenia swojej partii - zapowiedział 22 czerwca. Andy Burnham został wybrany przez Partię Pracy na nowego lidera w piątek. Polityk chciał już szefować ugrupowaniu dwa razy: w 2010 i 2015 roku. Wtedy wyścig wygrali jednak odpowiednio: Ed Miliband i Jeremy Corbyn.