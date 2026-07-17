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Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:49
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej/Shutterstock
Podróżowanie z przyczepą kempingową po Polsce będzie tańsze. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która znosi opłaty za przejazd drogami krajowymi dla samochodów osobowych ciągnących przyczepy kempingowe, nawet jeśli masa całego zestawu przekracza 3,5 tony. To długo wyczekiwana zmiana dla miłośników caravaningu i rodzin wybierających wakacje na kołach.

Koniec z opłatami dla części kierowców

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek nowelę ustawy, która zwalnia z opłat za przejazd po drogach krajowych m.in. samochody osobowe ciągnące przyczepy kempingowe, gdy dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony.

Chodzi o nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Kto skorzysta na zmianach?

Zmiana przepisów obejmuje przede wszystkim użytkowników samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych, którzy ciągną np. przyczepy kempingowe, przyczepy podłodziowe czy lawety do celów prywatnych.

Dotychczas o obowiązku wniesienia opłaty decydowała łączna masa całego zespołu pojazdów – jeśli przekraczała 3,5 tony, kierowca musiał płacić. Po zmianach decydująca będzie masa samego pojazdu silnikowego.

Pozostałe zmiany w ustawie

Nowelizacja reguluje również działalność Branżowych Centrów Umiejętności, które zyskają uprawnienia do prowadzenia kursów dla kierowców zawodowych oraz kandydatów na prawo jazdy. Wprowadzone zostaną także surowsze restrykcje za celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg, czyli tzw. drift.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: wakacjemotoryzacjaopłaty drogowekarawaning
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