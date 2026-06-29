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Zatrudnienie w motoryzacji spada, produkcja stabilna. Niezwykły trend w polskim przemyśle

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:12
Zatrudnienie w motoryzacji spada, produkcja stabilna. Niezwykły trend w polskim przemyśle
Zatrudnienie w motoryzacji spada, produkcja stabilna. Niezwykły trend w polskim przemyśle/Shutterstock
W polskim przemyśle motoryzacyjnym widać wyraźny rozdźwięk między zatrudnieniem a wynikami produkcyjnymi. Z najnowszych danych AutomotiveSuppliers.pl wynika, że na koniec I kwartału 2026 r. liczba etatów w sektorze spadła o niemal 4 proc.. Jednocześnie wartość produkcji sprzedanej nieznacznie wzrosła, co pokazuje, że branża coraz częściej opiera się na większej efektywności, a nie na zwiększaniu liczby pracowników.

Zatrudnienie spada. A co z produkcją?

O niemal 4 proc. spadło zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym i wyniosło 193,3 tys. etatów na koniec I kwartału 2026 r. - wynika z raportu AutomotiveSuppliers.pl. Jednocześnie produkcja sprzedana sektora nieznacznie, bo o 0,5 proc., wzrosła do niemal 58 mld zł.

Autorzy raportu, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, zauważyli, że w odróżnieniu od zeszłego roku, w I kwartale 2026 r. produkcja sprzedana w przemyśle motoryzacyjnym wzrosła (w I kwartale br. wzrost o 0,5 proc. wobec spadku o 3,4 proc. w I kwartale 2025 r.).

W grupie firm produkcyjnych średnich i dużych (powyżej 49 osób) także nastąpił minimalny wzrost o 0,1 proc. Wartość produkcji sprzedanej wyniosła w tej grupie 55,67 mld złotych.

Zatrudnienie wg wielkości firm

Spadki widać z kolei w przeciętnym zatrudnieniu w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób. Liczba etatów spadła o 3,7 proc. do 193,3 tys. W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło 184,4 tys. wobec 191,7 tys. w I kwartale 2025 r. (-3,8 proc.) i wobec 189,2 tys. na koniec 2025 roku.

Eksport spada wraz z mniejszym popytem

Wyniki eksportu branży odzwierciedlają spadek popytu na rynkach europejskich. W I kwartale 2026 roku wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 10,70 mld euro wobec 11,7 mld euro w analogicznym okresie zeszłego roku. Spadek wyniósł 8,91 proc. rok do roku” - zauważyli autorzy raportu.

Dodali, że niezmiennie od lat naszym najważniejszym zagranicznym partnerem w sektorze motoryzacyjnym są Niemcy. Jednocześnie w I kwartale br. eksport do tego kraju odnotował spadek o 14,5 proc.

Portal AutomotiveSuppliers.pl zwrócił uwagę, że najważniejszą grupą eksportową polskiego przemysłu motoryzacyjnego są części i akcesoria, a w I kwartale br. na rynki zagraniczne trafiły komponenty o wartości 4,65 mld euro. To spadek o 1,68 proc. rdr.

Ponadto z danych wynika, że w analizowanym okresie wartość eksportu pojazdów samochodowych do transportu towarowego wyniosła 1,58 mld euro, czyli o 8,24 proc. mniej niż rok wcześniej. W przypadku pojazdów osobowych wartość ta była o niemal 13 proc. mniejsza rdr i wyniosła 1,46 mld euro.

Zatrudnienie cofnęło się do poziomu sprzed 9 lat

Zdaniem autorów raportu, trudności z jakimi mierzy się europejski przemysł motoryzacyjny, szczególnie w Niemczech, przekładają się na kondycję producentów pojazdów i komponentów w Polsce. „Choć nastąpił minimalny wzrost produkcji sprzedanej to pozostałe osiągnięte wyniki są gorsze od zeszłorocznych” - wskazali.

W ich ocenie, szczególnie ważny jest trend spadkowy w zatrudnieniu, które „cofnęło się do poziomu jaki ostatni raz odnotowaliśmy 9 lat temu”. Autorzy raportu zakładają, że trend ten utrzyma się nie tylko w kolejnych kwartałach tego roku ale także w 2027 roku.

„Niestety trudno oczekiwać poprawy sytuacji w II kwartale 2026 roku ponieważ dynamika produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego dla dwóch miesięcy, dla których opublikowano już dane jest ujemna (kwiecień -2,4 proc., maj -4,4 proc.)” - dodali.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: pracazatrudnieniemotoryzacjabranża motoryzacyjna
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