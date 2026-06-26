Coraz mniej pracowników, coraz więcej zamówień

Autorzy raportu zauważyli, że do 2035 roku Polsce ubędzie 1,2 mln mieszkańców, liczba osób w wieku 25-44 lata skurczy się o około 2 mln, a niemal co czwarty Polak będzie miał wtedy ponad 65 lat. Jednocześnie szybko będzie rósł handel online - w ciągu najbliższych 10 lat wolumen e-commerce wzrośnie o 106 proc., czyli o około 97 mld zł.

Rosnąca liczba singli, „pustych gniazd”, czyli domostw, które opuściły wszystkie dorosłe już dzieci, a także mniejszych gospodarstw domowych nadal jednak będzie podtrzymywać konsumpcję, a tym samym zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową i sprawną logistykę.

Branżę magazynową czeka transformacja

Z danych JLL wynika, że w latach 2019-2025 zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wzrosły ponad dwukrotnie, podczas gdy liczba osób w wieku produkcyjnym spadła w kluczowych ośrodkach logistycznych do około 8 proc. Stopa bezrobocia obniżyła się tam do około 3 proc., co praktycznie oznacza brak rezerw kadrowych.

Według ekspertów JLL sektor magazynowy zacznie przechodzić od modelu opartego na niskich kosztach pracy do modelu, w którym coraz ważniejsza staje się technologia, w tym automatyzacja.

„Wymaga to odpowiedniego zaplecza. Dlatego na wartości zyskują obiekty, które oferują długoterminową stabilność procesów, a nie tylko najniższą stawkę za metr. W praktyce oznacza to przede wszystkim dostęp do odpowiedniej mocy energetycznej, z gwarancją jej zwiększenia w przyszłości oraz elastyczność, która pozwoli na adaptację przestrzeni pod różne systemy automatyki” – zauważył Tomasz Mika z JLL.

JLL zwraca uwagę, że odpowiedzią rynku nie będzie masowe przejście do w pełni bezobsługowych magazynów. Znacznie bardziej prawdopodobny jest rozwój automatyzacji modułowej - rozwiązań, które można wdrażać etapami, skalować, przenosić i dostosowywać do bieżących potrzeb logistycznych.

Główny motor transformacji

Silnym motorem tej transformacji pozostaje - w ocenie ekspertów - handel internetowy. Z opracowanego przez analityków JLL modelu wynika, że średni udział e-commerce w rynku wzrośnie w Polsce z 9,1 proc. w 2025 roku do 14,6 proc. w 2035 roku. Realny wolumen sprzedaży online zwiększy się o 106 proc. z poziomu 92 mld zł w 2025 roku.

„Ten wzrost będzie musiał zostać obsłużony przy jednoczesnym spadku całkowitej dostępności pracowników o około 3,5 proc. W praktyce oznacza to prostą zależność: więcej paczek będzie trzeba dostarczyć mniejszą liczbą rąk do pracy. Nie da się tego zrobić bez poprawy efektywności operacyjnej, automatyzacji i przeprojektowania sieci dystrybucyjnej” - wskazano w raporcie.

Zmienia się skala i charakter popytu

Eksperci zwrócili uwagę, że zmienia się nie tylko skala popytu, ale także jego charakter. W kolejnej dekadzie wzrośnie znaczenie konsumentów ze starszych grup wiekowych. Korzystają oni z e-handlu częściej, ale ich koszyki zakupowe są mniejsze. Zakupy osób starszych związane są najczęściej ze zdrowiem, codzienną wygodą, produktami świeżymi i gotowymi posiłkami. Są zwykle także bardziej przemyślanie, co może ograniczać udział zwrotów.

„Dla rynku magazynowego oznacza to przesunięcie od obsługi dużych, rzadszych zamówień do większej częstotliwości, drobniejszych przesyłek i bardziej precyzyjnej kompletacji. To także argument za rozwojem bardziej rozproszonej sieci logistycznej oraz korzystaniem z obiektów, które można łatwo dostosować do nowych kategorii towarów i procesów” - podsumowali autorzy raportu.