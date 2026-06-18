Rotacja pracowników wciąż wyzwaniem dla firm. Tak pracodawcy ograniczają odejścia

Z przekazanego PAP raportu z badań wśród pracodawców i pracowników wynika, że z rotacją co najmniej jednej grupy pracowników w ostatnich miesiącach mierzyło się 41,4 proc. firm, wobec 47 proc. rok wcześniej.

Zmiany w problemach kadrowych rok do roku

Rzadziej niż w 2025 r. firmy wskazują na trudności związane z utratą pracowników niższego szczebla (12 proc. wobec 17 proc.), wykwalifikowanej kadry średniego szczebla (11 proc. wobec 13 proc.) oraz kadry wyższego szczebla (8 proc. wobec 9 proc.).

Według raportu coraz więcej firm ogranicza ryzyko odejść pracowników. Najczęściej wybieranym narzędziem pozostają podwyżki wynagrodzeń – stosuje je co czwarta organizacja. To jednocześnie rozwiązanie, którego pracownicy oczekują w pierwszej kolejności. Na kolejnych miejscach znajdują się premie oraz działania wspierające rozwój kompetencji (po 16,5 proc.). Organizacje sięgają również po benefity pozapłacowe (14,1 proc.), poprawę warunków pracy (13,5 proc.) i większą elastyczność czasu pracy (12,7 proc.).

Mimo rosnącej aktywności pracodawców ponad jedna czwarta (blisko 29 proc.) z nich nie prowadzi działań retencyjnych lub ogranicza się do doraźnych reakcji. Autorzy raportu zaznaczyli, że w warunkach negatywnych trendów demograficznych i trudności z obsadzaniem wakatów nawet umiarkowana rotacja może wpływać na ciągłość operacyjną, efektywność zespołów i koszty działalności.

Wpływ rotacji na działalność przedsiębiorstw

Jednocześnie – jak pokazało badanie – w ciągu ostatnich dwóch lat miejsca zatrudnienia nie zmieniło 67 proc. pracowników, a 7 na 10 deklaruje zadowolenie z obecnej sytuacji zawodowej – najwięcej od trzech lat.

Najbardziej skłonni do zmiany pracodawcy są najmłodsi Polacy – w grupie 18-24 lata taką decyzję na przestrzeni ostatnich dwóch lat podjęło 55 proc. z nich, w tym co piąty więcej niż raz. Wśród osób w wieku 25-44 lata odsetek ten spada do 33,5 proc., a w grupie 45-54 lata wynosi 20 proc.

„Średnie rynkowe wskaźniki nie dają pełnego obrazu. Dopiero analiza uwzględniająca wiek, poziom wynagrodzeń, stanowisko czy etap kariery pozwala dostrzec ważne różnice w gotowości do odejścia lub pozostania w obecnym miejscu pracy. Na tym tle wyróżnia się najmłodsze pokolenie. Większa otwartość na zmiany pozwala zdobywać doświadczenie i wybrać właściwą zawodową drogę” – ocenił dyrektor operacyjny Gi Group Grzegorz Gojny.

Zaznaczył, że jest jeszcze jeden istotny element – młodsi pracownicy dużo większą uwagę zwracają dziś na zgodność swoich wartości z kulturą firmy i atmosferę.

W raporcie zauważono, że poziom zadowolenia z obecnego miejsca zatrudnienia systematycznie rośnie. Rok i dwa lata temu satysfakcję z pracy deklarowało 68 proc. respondentów, w 2026 r. odsetek ten wzrósł do 70,9 proc. Jednocześnie zmniejszył się udział osób raczej niezadowolonych – z 11,6 proc. do 6,7 proc.

Zadowoleni są głównie najmłodsi i najstarsi pracujący – w grupie 55-67 lat stanowią blisko 78 proc., a w gronie 18-24-latków ponad 77 proc. Relatywnie mniejszą grupę stanowią osoby w wieku 45-54 lata (66,4 proc.).

Zadowolenie według wieku, stanowiska i dochodów

Najwyższą satysfakcję deklaruje kadra kierownicza – 8 na 10 badanych. Wśród starszych i młodszych specjalistów odsetek ten jest mniejszy i wynosi około 73 proc. Najniższe wyniki odnotowano wśród pracowników fizycznych (68,6 proc.) oraz niższego szczebla (61,6 proc.).

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że wyraźny pozostaje również związek pomiędzy poziomem dochodów a oceną obecnego miejsca zatrudnienia. Najbardziej zadowolone są osoby, których wynagrodzenie wynosi od 7 tys. do 9 999 zł netto miesięcznie (80,7 proc.). Wśród zarabiających co najmniej 10 tys. zł jest to 77 proc., a w grupie 5000-6999 zł – 77 proc. Najniższy poziom satysfakcji deklarują respondenci mający dochody do 3 999 zł netto (62 proc.).

„Barometr rynku pracy 2026” powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badania zostały zrealizowane pod koniec lutego i na początku marca 2026 r. na łącznej grupie 1074 pracowników i pracodawców.