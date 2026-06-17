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Prawnicy na rynku pracy 2026. Start od 7-10 tys. zł, a potem szybki skok w górę

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 18:30
Prawo, prawnik AI, sztuczna inteligencja
Prawnicy na rynku pracy 2026. Start od 7-10 tys. zł, a potem szybki skok w górę/Shutterstock
Wejście do zawodu prawnika w firmach i działach prawnych zwykle oznacza zarobki na poziomie 7-10 tys. zł brutto miesięcznie. Z czasem wynagrodzenia mogą jednak rosnąć nawet dwu- lub trzykrotnie, szczególnie w przypadku specjalistów i kadry zarządzającej. Z raportów rynku pracy wynika, że choć stawki w branży pozostają w tym roku względnie stabilne, to różnice pomiędzy poziomem juniora a doświadczonym menedżerem są jednymi z największych w sektorze usług profesjonalnych.

Jakie są zarobki w działach prawnych firm?

Najniższe wynagrodzenia dotyczą osób rozpoczynających pracę jako juniorzy. W ich przypadku pensje zaczynają się od około 7 tys. zł brutto i sięgają 10 tys. zł.

Na kolejnym poziomie znajdują się specjaliści ds. prawnych, którzy mogą liczyć na 11-18 tys. zł brutto miesięcznie. Wraz ze wzrostem doświadczenia widełki rosną do 15-25 tys. zł dla starszych specjalistów.

W obszarze compliance wynagrodzenia najczęściej mieszczą się w przedziale 10-16 tys. zł brutto.

Kto zarabia najwięcej w branży?

Najwyższe wynagrodzenia dotyczą kadry zarządzającej działami prawnymi. Dyrektorzy osiągają zwykle od 30 do 50 tys. zł brutto miesięcznie, co znacząco wyróżnia tę grupę na tle pozostałych stanowisk.

Na poziomie średniego i wyższego zarządzania (legal manager, legal counsel) pensje najczęściej mieszczą się w przedziale 18-35 tys. zł brutto.

Dlaczego różnice w wynagrodzeniach są tak duże?

Branża prawnicza należy do sektorów, w których kluczowe znaczenie ma doświadczenie, specjalizacja i odpowiedzialność za ryzyko prawne organizacji. Im wyższe stanowisko, tym większy wpływ na decyzje biznesowe firmy.

To sprawia, że ścieżka kariery jest silnie „stroma”, początkowe wynagrodzenia są umiarkowane, ale wraz z awansami rosną szybciej niż w wielu innych zawodach.

Które specjalizacje są dziś najbardziej poszukiwane?

Z raportów rynku pracy wynika, że zapotrzebowanie na specjalistów prawnych będzie rosło w kolejnych miesiącach. Wpływ mają na to m.in. zmiany w prawie pracy oraz regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Coraz większe znaczenie mają także nowe obszary kompetencji, takie jak:

  • ESG,
  • sztuczna inteligencja w biznesie,
  • cyberbezpieczeństwo.

Firmy coraz częściej oczekują, że prawnicy będą nie tylko interpretować przepisy, ale także wspierać decyzje strategiczne organizacji.

Czy pensje w branży będą rosnąć?

Pracodawcy w większości przypadków deklarują ostrożne podejście do podwyżek. Oczekiwania finansowe w branży mają w dużej mierze pozostać na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.

Wyjątkiem są stanowiska wysoko specjalistyczne, gdzie niedobór kandydatów nadal daje pracownikom większą siłę negocjacyjną.

Ile zarabiają prawnicy? Przegląd stanowisk

Według danych z raportu „Raport Trendów 2025. Wynagrodzenia i rynek pracy”:

  • Junior Legal Specialist: 7 000 - 10 000 zł (średnio 8 500 zł)
  • Legal Specialist: 11 000 - 18 000 zł (średnio 15 000 zł)
  • Senior Legal Specialist: 15 000 - 25 000 zł (średnio 20 000 zł)
  • Legal Manager: 18 000 - 35 000 zł (średnio 25 000 zł)
  • In-house Lawyer: 12 500 - 25 000 zł (średnio 16 000 zł)
  • Compliance Specialist: 10 000 - 16 000 zł (średnio 12 000 zł)
  • Legal Counsel: 18 000 - 35 000 zł (średnio 25 000 zł)
  • Legal Director / Head of Legal: 30 000 - 50 000 zł (średnio 35 000 zł)

Kwoty dotyczą wynagrodzenia brutto przy umowie o pracę na pełen etat.

Umowa o pracę czy B2B? Różnica, która zmienia obraz zarobków

W branży prawniczej bardzo często stosowany jest model współpracy B2B. W takim przypadku wynagrodzenia podawane są w stawkach netto, powiększonych o VAT, co znacząco zmienia sposób porównywania ofert względem klasycznej umowy o pracę.

Dlatego te same stanowiska mogą wyglądać inaczej w zależności od formy zatrudnienia, a realne zarobki często zależą od modelu współpracy i indywidualnych negocjacji.

Co oznaczają te dane dla rynku pracy?

Dane pokazują, że branża prawnicza pozostaje stabilna, ale mocno zróżnicowana pod względem wynagrodzeń. Największy wzrost potencjału zarobkowego dotyczy specjalistów łączących wiedzę prawniczą z nowymi obszarami regulacyjnymi i technologicznymi.

W praktyce oznacza to, że ścieżka kariery w prawie coraz częściej zależy nie tylko od znajomości przepisów, ale także od umiejętności pracy na styku prawa, biznesu i technologii.

FAQ

Ile zarabia początkujący prawnik w firmie?

Najczęściej od 7 000 do 10 000 zł brutto miesięcznie.

Ile można zarobić na wyższych stanowiskach?

Doświadczeni specjaliści zarabiają zwykle 15–25 tys. zł, a kadra zarządzająca 30-50 tys. zł brutto.

Czy w branży prawniczej rosną wynagrodzenia?

W większości przypadków pensje pozostają stabilne, z podwyżkami głównie dla specjalistów niszowych.

Co wpływa na wysokość zarobków?

Najważniejsze są doświadczenie, specjalizacja oraz forma zatrudnienia (UoP lub B2B).

Jakie specjalizacje są dziś najbardziej poszukiwane?

ESG, cyberbezpieczeństwo, AI oraz prawo pracy i regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: pracownikwynagrodzenierynek pracyzarobki
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