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Elektryki mają już 1/5 rynku w UE. Nowe dane robią wrażenie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 06:59
Elektryki mają już 1/5 rynku w UE. Nowe dane robią wrażenie
Elektryki mają już 1/5 rynku w UE. Nowe dane robią wrażenie/Shutterstock
Dobry początek roku dla motoryzacji w Unii Europejskiej. Rejestracje nowych samochodów wzrosły o 4 proc. rok do roku, a najszybciej rośnie segment aut elektrycznych. Jednocześnie samochody benzynowe i diesle notują dwucyfrowe spadki sprzedaży.

O sprawie pisze "Puls Biznesu".

Silna pozycja elektryków

Jak podał dziennik od stycznia do maja 2026 r. w krajach UE zarejestrowano blisko 4,75 mln nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 4 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

„Największym beneficjentem zmian pozostają samochody elektryczne. Od początku roku zarejestrowano 950,5 tys. aut bateryjnych (BEV), co oznacza wzrost o 35,7 proc. r/r. Ich udział w rynku zwiększył się z 15,3 proc. rok temu do 20 obecnie” - czytamy. Jak dodano w tym czasie w Polsce zarejestrowano blisko 13,5 tys. elektryków (+28,2 proc.).

Spalinówki powoli ustępują miejsca

Z kolei „największymi przegranymi pozostają samochody spalinowe”. „Od stycznia do maja rejestracja aut benzynowych spadła o 18,2 proc., a diesli o 16,6 proc. Ich łączny udział w rynku zmniejszył się do 30,1 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 38 proc.” - napisał „PB”.

Gazeta zauważa jednak, że „Polska pozostaje jednym z najbardziej spalinowych rynków w UE mimo wyraźnego przyspieszenia transformacji w 2026 r.”. „Samochody w pełni elektryczne mają około 5,2 proc. udziału w rynku, podczas gdy średnia unijna wynosi 20” - wskazano.

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Źródło: Puls Biznesu
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: samochody elektryczneauta elektryczneelektrykinowe auta
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