Polacy pokochali sztuczną inteligencję. Jak wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland kolejną dziedziną życia, w której zdajemy się na AI są zakupy.

Nowy zakupowy tren, który Pokochali Polacy

Ponad 65 proc. z nas posługuje się sztuczną inteligencją przy robieniu zakupów. Autorzy badania podali, że na wynik 65,5 proc. składa się suma wskazań respondentów. Rzadkie korzystanie z AI przy robieniu zakupów zadeklarowało 28,6 proc. Od czasu do czasu sztucznej inteligencji używa 24,7 proc. badanych, a regularnie robi to 12,2 proc.

Najczęściej korzystamy z pomocy AI przy porównywaniu produktów, szukaniu najlepszych cen czy inspiracji.

„Taki rozkład odpowiedzi jest charakterystyczny dla badania dotyczącego technologii znajdującej się na etapie dojrzewania. Większość konsumentów zna już AI i dostrzega jej potencjał. Jednak nie wypracowała sobie jeszcze nawyku regularnego korzystania z tego typu narzędzi. Sztuczna inteligencja jest więc obecnie bardziej narzędziem wspierającym zakupy niż codziennym asystentem decyzyjnym” - zauważył Robert Biegaj z Shopfully Poland.

W jego opinii część konsumentów nie ma jeszcze pełnego zaufania do sztucznej inteligencji i nie traktuje rekomendacji AI jako pewnego źródła wiedzy. Osobną kwestią są utrwalone przyzwyczajenia zakupowe.

„Przez lata konsumenci korzystali z wyszukiwarek, porównywarek cenowych czy opinii innych użytkowników i te nawyki pozostają bardzo silne” – dodał Biegaj.

30 proc. uczestników badania wskazało, że w ogóle nie korzysta podczas zakupów z pomocy sztucznej inteligencji. Z tego 23,2 proc. stwierdziło, że w ogóle nie widzi takiej potrzeby. Z kolei 6,8 proc. zauważyło, że choć dotąd nie używało AI, to jednak ma zamiar to robić.

Handel powinien dostrzec potencjał sztucznej inteligencji

Analitycy z UCE Research zaznaczyli, że wyniki badań wskazują na potencjał dalszego upowszechniania się AI w zachowaniach konsumenckich. Według autorów badania AI ogranicza nadmiar informacji i pozwala oszczędzić czas. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przede wszystkim do szybkiego porównywania produktów, analizowania opinii użytkowników, wyszukiwania najlepszych ofert cenowych i rekomendowania artykułów dopasowanych do konkretnych potrzeb.

„Coraz większe znaczenie mają również funkcje inspiracyjne. Dotyczy to zwłaszcza kategorii takich jak elektronika, moda, kosmetyki czy wyposażenie domu, w przypadku których konsumenci często nie wiedzą dokładnie, jakiego produktu szukają” – zaznaczył Biegaj.

* Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research i Shopfully Poland na ogólnopolskiej próbie 829 Polaków w wieku 18-35 lat.