Jak polskie małe i średnie firmy w cyfrowym świecie budują swój e-commerce

Dziś w otoczeniu niepewności dla wielu z nich jednym z kluczowych wyzwań staje się dziś nie tylko utrzymanie kosztów pod kontrolą, ale też znalezienie klientów bez dużych budżetów marketingowych.

W cyfrowym świecie mediów społecznościowych walka tu jest zacięta, a próg wejścia niski. Znalezienie ,,wyróżnika’’ na tle konkurencji i zaangażowanie uwagi odbiorcy nie jest proste.

MSP są fundamentem gospodarki, ale pod presją

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 97% wszystkich firm w Polsce i zatrudniają miliony osób. Ich rola w gospodarce jest znacząca: odpowiadają za niemal połowę PKB, z czego same mikrofirmy generują blisko 28% tej wartości.

Według raportu PARP z 2025 roku przeżywalność firm w pierwszym roku działalności spadła do 59%, a eksport produktów prowadzi jedynie ok. 5% przedsiębiorstw z sektora MŚP. Równocześnie codzienność wielu przedsiębiorców mierzy się z wyzwaniami, które realnie utrudniają prowadzenie biznesu.

Nieustające i nieprzewidywalne zawirowania geopolityczne, wpływające na wzrost cen nośników energii, podstawowych kosztów dla wszystkich branż, plus rosnące z inflacją koszty pracy oraz konieczność dostosowywania biznesu do zmieniających się warunków rynkowych, to są wyzwania dla MSP.

W efekcie małe firmy coraz częściej szukają sposobów na docieranie do klientów tam, gdzie ci faktycznie spędzają czas i podejmują decyzje zakupowe.

Media społecznościowe przewodnik dla MŚP do poszukiwania klientów do budowania relacji

Dane z badania przeprowadzonego na TikToku pokazują, że użytkownicy platformy aktywnie odkrywają tam produkty i marki. Co drugi użytkownik TikToka w Polsce deklaruje, że poznaje na platformie nowe produkty lub marki, a 55% aktywnie szukało informacji o marce, produkcie lub usłudze w ciągu ostatnich 30 dni.

Dla małych firm oznacza to szansę na dotarcie do osób, które niekoniecznie rozpoczynają ścieżkę zakupową od wyszukiwarki czy wizyty w centrum handlowym, ale od treści i rekomendacji pojawiających się w ich smartfonie.

Sam osobiście obserwuję działania kilku marek mikro- firm z Polski i ich działania na TikTok. Tu pasja sprzedaje, np. ,,Pączkarnia Toruń’’ , choć nie bezpośrednio ale pół Polski już wie gdzie w trakcie wizyty w Toruniu zjeść coś słodkiego i nie są to pierniki. Wszystko dzięki pomysłowi i praktycznie budżetowi zero.

W oparciu o zaangażowanie jednej dziewczyny. Dobrym przykładem są też profile ,,Garrage Boyz’’, na których niewielka firma z Podlasia, działająca w branży autodetailingu podbiła media społecznościowe i stworzyła influencerski profil firmy, który dosłownie sprzedaje. Ściąga klientów z całej Polski i daje możliwość zbudowania prowadzącemu współpracy z markami, od auto kosmetyków po …. drugi biegun.

Stąd prosta droga do możliwości połączenia tego nawet z własnym sklepem e-commerce. Media społecznościowe potrafią stać się jedną z nóg na których opierają się przychody biznesu.

Znaczenie platformy widać także w deklaracjach samych przedsiębiorców. Ponad 50% firm z sektora MŚP wskazuje, że TikTok pomógł im dotrzeć do nowych klientów, a ponad 33% odnotowało wzrost sprzedaży dzięki obecności na platformie.

Jednocześnie 46% przedsiębiorców wykorzystuje komentarze i reakcje użytkowników do rozwijania lub modyfikowania swojej oferty.

TikTok Shop jako kolejny krok w social commerce dla MSP

Wprowadzenie TikTok Shop to rozwinięcie zachowań, które już wcześniej były widoczne na platformie - odkrywanie produktów, zadawanie pytań w komentarzach, szukanie opinii innych użytkowników i rekomendacje twórców.

Teraz jednak użytkownik może przejść bezpośrednio do zakupu, bez opuszczania aplikacji.

Dla sektora MŚP oznacza to nowe możliwości skalowania działalności w oparciu o formaty, które już dziś angażują użytkowników: wideo, transmisje na żywo i rekomendacje twórców. Dotyczy to nie tylko rynku lokalnego, ale też międzynarodowego.

Dzięki rozwiązaniu „Sell Across Europe” sprzedawcy mogą docierać do klientów na wielu rynkach europejskich i korzystać z sieci twórców afiliacyjnych działających w różnych krajach.

Przykłady wykorzystania TikToka przez MŚP

Jeszcze przed uruchomieniem TikTok Shop w Polsce wiele małych i średnich firm z powodzeniem wykorzystywało TikToka do budowania rozpoznawalności, testowania produktów i generowania sprzedaży. Poniżej kilka przykładów marek, które dzięki autentycznej komunikacji, regularności i dobremu zrozumieniu platformy przekuły obecność w realny rozwój biznesu.

Biokominki GMT: polski producent biokominków wykorzystał TikToka jako jeden z głównych kanałów skalowania sprzedaży i testowania komunikacji. Marka codziennie publikuje materiały edukacyjne, produktowe i sprzedażowe. Efekty są wymierne: w ciągu ostatniego roku profil wygenerował 130 mln wyświetleń, 219 tys. wejść w profil, 427 tys. polubień i 57 tys. udostępnień, a sprzedaż bezpośrednia przypisana do TikToka przekroczyła 2,4 mln zł. W przypadku viralowych materiałów marka obserwowała nawet wzrost sprzedaży konkretnego produktu o 1000% w ciągu jednego dnia.

James Hawk / Napogloves: marka rozwijająca m.in. akcesoria podróżne wykorzystała TikToka do budowania zainteresowania produktami już na etapie premier. Szczególnie dobrze zadziałała komunikacja Cabin Backpack, oparta na praktycznych filmach pokazujących pakowanie plecaka, jego pojemność i dopasowanie do wymiarów bagażu podręcznego tanich linii lotniczych. Takie materiały regularnie osiągały organicznie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń, generując dużą liczbę zapisów, komentarzy i pytań o dostępność produktu. Marka mogła obserwować realny popyt jeszcze przed pełnym launchem, a pierwsze partie plecaka bardzo szybko się wyprzedawały.

Nowe opcje platformy to nowe możliwości dla rozwoju biznesu MŚP. Dobrze poprowadzone działania w społecznościówkach, szczególnie dla najmniejszych biznesów, zbudowanych na bliskich relacjach, to opcja na budowę kanału sprzedaży, rozpoznawalności marki, a nawet stworzenia kolejnej gałęzi przychodu dla mikro- czy średniego- przedsiębiorcy. Najważniejsze dla przetrwania i rozwoju biznesu, mieć się na czym oprzeć i stać co najmniej na dwóch nogach., zdywersyfikowanych źródeł przychodu czy kanałów sprzedaży.