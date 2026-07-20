Zmiany w programie „Czyste Powietrze" od 20 lipca. Wyższe limity dotacji i nowe zasady

Rozszerzenie katalogu wyjątków od zasady posiadania nieruchomości

W ocenie resortu jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu wyjątków od zasady posiadania nieruchomości przez co najmniej trzy lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W określonych przypadkach wymagany okres własności został skrócony do roku.

Z rozwiązania będą mogły skorzystać m.in. osoby, które nabyły nieruchomość przez zasiedzenie, a także właściciele lub współwłaściciele, którzy uzyskali co najmniej 50 proc. udziałów w domu od rodziców lub dziadków w drodze zakupu, darowizny lub umowy dożywocia.

Resort wskazał, że zmiana ma ułatwić dostęp do programu osobom, które chcą poprawić efektywność energetyczną rodzinnych domów wymagających termomodernizacji.

Wyższe maksymalne kwoty dotacji na wybrane prace termomodernizacyjne

Od 20 lipca wzrosły także maksymalne kwoty dotacji na wybrane prace termomodernizacyjne, w tym ocieplenie przegród budowlanych oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych. Jednostkowe limity zwiększono o 10 proc., natomiast maksymalna łączna kwota wsparcia na termomodernizację pozostaje bez zmian i nadal wynosi do 83 tys. zł.

Zmiana terminu realizacji inwestycji objętych prefinansowaniem

Zmianie uległ również termin realizacji inwestycji objętych prefinansowaniem. Beneficjenci otrzymali dodatkowe 60 dni na wykonanie prac – okres ten został wydłużony ze 120 do 180 dni.

Uproszczenie zasad rozliczania inwestycji

Ministerstwo poinformowało także o uproszczeniu zasad rozliczania inwestycji. Rozszerzono katalog osób uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających wykonanie prac, umożliwiono przygotowywanie roboczych wersji wniosków w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.

Podstawowe założenia programu bez zmian

Jednocześnie nie zmieniły się podstawowe założenia programu wprowadzone reformą z 31 marca 2025 r. Nadal obowiązują m.in. obowiązkowy audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej, system operatorów, limity kosztów kwalifikowanych, zasada „jeden beneficjent – jeden budynek”, dotychczasowe poziomy dofinansowania oraz kryteria dochodowe.

Zmiany zostały przygotowane na podstawie doświadczeń z funkcjonowania programu oraz ponad 1370 uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.

Program "Czyste Powietrze": prawie milion umów o dofinansowanie

Dotychczas w ramach programu „Czyste Powietrze” zawarto 971 tys. umów o dofinansowanie, z czego ponad 645 tys. inwestycji zostało zakończonych. Beneficjentom wypłacono blisko 22 mld zł, a ponad połowa tej kwoty trafiła do nich w ostatnich dwóch latach.

W nowej odsłonie programu, obowiązującej od 31 marca 2025 r., przyjęto 70 tys. wniosków i podpisano 53 tys. umów o wartości 3,3 mld zł.

Obecny program, którego budżet wynosi 10 mld zł, jest finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Dzięki niemu wymieniono już ponad 603 tys. nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. kopciuchów, będących jedną z głównych przyczyn smogu w Polsce.

Ministerstwo zapowiedziało dalszy rozwój programu, który ma wspierać termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę starych źródeł ciepła oraz poprawę jakości powietrza.