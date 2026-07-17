Przewodnik ZUS wydany w 2026 roku to publikacja stworzona z myślą zarówno o osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunach. Liczący ponad 300 stron przewodnik powstał po to, by ułatwić zrozumienie rozproszonych w wielu publikacjach przepisów, prezentuje dostępny rodzaj wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach życia: od niemowlęctwa do późnej starości.

Co znajdziesz w przewodniku dla osób z niepełnosprawnościami?

Wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewodnik został przygotowany na podstawie materiałów udostępnionych przez takie instytucje jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Publikacja zawiera wskazówki, jaki rodzaj wsparcia jest dostępny w zależności od sytuacji zdrowotnej i materialnej, jak uzyskać wsparcie krok po kroku, jakie dokumenty przygotować, do której instytucji się zgłosić, ile trzeba czekać na decyzję. Przystępny język przewodnika i umieszczony na początku słowniczek pojęć ułatwia korzystanie z dostępnych form pomocy i rozumienie, jakich formalności trzeba dopełnić.

Każdy rozdział dotyczy innego etapu życia

Poradnik podzielony jest na rozdziały dotyczące wieku osoby z niepełnosprawnością, wyróżnione zostały także poszczególne sekcje tematyczne:

zdrowie i rehabilitacja lecznicza,

edukacja i rozwój,

pomoc finansowa i socjalna,

zatrudnienie i aktywizacja zawodowa,

asystencja i opieka,

mieszkalnictwo,

wsparcie psychologiczne i społeczne,

transport i mobilność.

W przewodniku można znaleźć najważniejsze informacje o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz o dostępnych formach pomocy: jakie orzeczenia można uzyskać, jakie świadczenia i ulgi przysługują w zależności od stopnia niepełnosprawności, gdzie i jak załatwić konkretne sprawy, do jakiego podmiotu się zgłosić oraz jakie dokumenty mogą być potrzebne.

Przykład Nie trzeba czytać całego przewodnika (publikacja liczy ponad 300 stron), wystarczy odnaleźć informacje istotne w danym momencie dla osoby z niepełnosprawnością. Warto przy tym pamiętać, że przepisy i wysokość świadczeń mogą się zmieniać. Informacje warto potwierdzić w urzędzie lub instytucji, która zajmuje się konkretną sprawą.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Dokumenty takie jak orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej, pozwalają one ubiegać się o poszczególne rodzaje wsparcia. Przewodnik ZUS krok po kroku wyjaśnia, jak takie orzeczenie uzyskać, na jaki okres może zostać wydane, jakie dokumenty należy przygotować.

Publikacja wskazuje również jak uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także czym różni się niezdolność całkowita od częściowej. Posiadanie orzeczenia określa uprawnienia do świadczeń pieniężnych, to przede wszystkim:

Tu znajdziesz kompletny Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.