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Jakie świadczenia należą się osobom z niepełnosprawnościami? Jak uzyskać orzeczenie? Kompletny poradnik ZUS 2026

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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10 minut temu
Orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej
Poradnik ZUS dla osób z niepełnosprawnościami/Shutterstock
Przewodnik ZUS 2026 dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów pomoże odnaleźć się w gąszczu przepisów i ułatwi zrozumienie, na jakie konkretnie wsparcie - nie tylko finansowe - można liczyć. Do której instytucji się zgłosić? Gdzie uzyskać orzeczenie? Jakie dokumenty są potrzebne? Dla kogo świadczenie wspierające, dodatek pielęgnacyjny, renta z tytułu niezdolności do pracy?

Przewodnik ZUS wydany w 2026 roku to publikacja stworzona z myślą zarówno o osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunach. Liczący ponad 300 stron przewodnik powstał po to, by ułatwić zrozumienie rozproszonych w wielu publikacjach przepisów, prezentuje dostępny rodzaj wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach życia: od niemowlęctwa do późnej starości.

Co znajdziesz w przewodniku dla osób z niepełnosprawnościami?

Wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewodnik został przygotowany na podstawie materiałów udostępnionych przez takie instytucje jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Publikacja zawiera wskazówki, jaki rodzaj wsparcia jest dostępny w zależności od sytuacji zdrowotnej i materialnej, jak uzyskać wsparcie krok po kroku, jakie dokumenty przygotować, do której instytucji się zgłosić, ile trzeba czekać na decyzję. Przystępny język przewodnika i umieszczony na początku słowniczek pojęć ułatwia korzystanie z dostępnych form pomocy i rozumienie, jakich formalności trzeba dopełnić.

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Każdy rozdział dotyczy innego etapu życia

Poradnik podzielony jest na rozdziały dotyczące wieku osoby z niepełnosprawnością, wyróżnione zostały także poszczególne sekcje tematyczne:

  • zdrowie i rehabilitacja lecznicza,
  • edukacja i rozwój,
  • pomoc finansowa i socjalna,
  • zatrudnienie i aktywizacja zawodowa,
  • asystencja i opieka,
  • mieszkalnictwo,
  • wsparcie psychologiczne i społeczne,
  • transport i mobilność.

W przewodniku można znaleźć najważniejsze informacje o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz o dostępnych formach pomocy: jakie orzeczenia można uzyskać, jakie świadczenia i ulgi przysługują w zależności od stopnia niepełnosprawności, gdzie i jak załatwić konkretne sprawy, do jakiego podmiotu się zgłosić oraz jakie dokumenty mogą być potrzebne.

Przykład

Nie trzeba czytać całego przewodnika (publikacja liczy ponad 300 stron), wystarczy odnaleźć informacje istotne w danym momencie dla osoby z niepełnosprawnością. Warto przy tym pamiętać, że przepisy i wysokość świadczeń mogą się zmieniać. Informacje warto potwierdzić w urzędzie lub instytucji, która zajmuje się konkretną sprawą.

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Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Dokumenty takie jak orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej, pozwalają one ubiegać się o poszczególne rodzaje wsparcia. Przewodnik ZUS krok po kroku wyjaśnia, jak takie orzeczenie uzyskać, na jaki okres może zostać wydane, jakie dokumenty należy przygotować.

Publikacja wskazuje również jak uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także czym różni się niezdolność całkowita od częściowej. Posiadanie orzeczenia określa uprawnienia do świadczeń pieniężnych, to przede wszystkim:

Tu znajdziesz kompletny Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUSniepełnosprawniświadczenie pielęgnacyjneporadnik
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