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Kiedy podwyżka renty wdowiej? O tyle wzrosną najniższe świadczenia wypłacane przez KRUS

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 15:00
pieniądze
Podwyżka renty wdowiej/Shutterstock
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o podwyżce renty wdowiej. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Na jak duże podwyżki mogą liczyć uprawnieni. KRUS podał, o ile wzrośnie najniższe wypłacane obecnie świadczenie.

Do końca 2026 r. obowiązuje zasada, zgodnie z którą jedno świadczenie przysługuje w wysokości 100 proc., a drugie w wysokości 15 proc. To uprawniony do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku wybiera, które świadczenie pobiera w pełnej wysokości.

Od 1 stycznia 2027 r. KRUS podniesie kwotę niższego ze świadczeń z 15 proc. do 25 proc. świadczenia. Jak przełoży się to na wysokość świadczeń?

KRUS informuje o podwyżce renty wdowiej. Jest jednak ważny limit

Podwyżka będzie przeprowadzona z urzędu dla wszystkich uprawnionych, co oznacza że nie trzeba składać żadnego wniosku.

Kwota podwyżki będzie zależała od wysokości obu pobieranych świadczeń oraz ustawowego limitu górnej granicy renty wdowiej, który obecnie wynosi trzykrotność najniższej emerytury tj. 5.935,47 zł i od 1 stycznia 2027 r. nie ulega zwiększeniu.

W związku z tym im wyższe jest świadczenie wypłacane w 15 proc. tym większa będzie korzyść z podwyżki pod warunkiem, że podwyższona kwota nie przekroczy ww. limitu.

Najniższe świadczenia w efekcie podwyżki wzrosną z 296,77 zł do 494,62 zł tj. o 197,85 zł. Każde świadczenie Kasa przeliczy indywidualnie.

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Kto może pobierać rentę wdowią? W KRUS obowiązują inne kryteria

Prawo do pobierania dwóch świadczeń (własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej po zmarłym małżonku) nie przysługuje wszystkim wdowom i wdowcom. Warunkiem jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego i pozostawanie we współwłasności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka.

To jednak nie wszystko: w większości przypadków znaczenie ma też wiek, w którym wdowa lub wdowiec nabywa prawo do renty rodzinnej. W przypadku kobiet nie może to nastąpić przed 55. rokiem życia, w przypadku mężczyzn: przed 60. rokiem życia.

Jednak w przypadku wdów po rolnikach, emerytach lub rencistach ubezpieczonych w KRUS kryterium wiekowe jest nieco niższe: prawo do renty rodzinnej przysługuje m.in. kobiecie, która w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy.

Warto wiedzieć, że renta wdowia nie należy się wdowom i wdowcom, którzy ponownie zawarli związek małżeński.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: finanse osobisterenta wdowiarenta rodzinnatwoje finanse
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Kiedy podwyżka renty wdowiej? O tyle wzrosną najniższe świadczenia wypłacane przez KRUS
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