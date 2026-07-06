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Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 14:21
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty/Shutterstock
Wypłacana od roku renta wdowia daje dwie opcje do wyboru: pełną własną emeryturę i 15 proc. dodatku po zmarłym lub 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnej emerytury, ale już w przyszłym roku seniorów czekają zmiany. Wdowy i wdowcy będą mogli liczyć na wyższe świadczenia – jedno z nich nadal będzie przysługiwać w pełnej wysokości, natomiast drugie wzrośnie do 25 proc. To jednak nie koniec zmian. W 2028 roku renta wdowia może wzrosnąć nawet do 50 proc. drugiego świadczenia i objąć wszystkich uprawnionych wdowców oraz wdowy. Taką zapowiedź złożył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Renta wdowia została wprowadzona na podstawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych aktów prawnych z 26 lipca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1243). Świadczenie to umożliwia łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Do końca 2024 roku osoby posiadające prawo do kilku świadczeń musiały zdecydować się na jedno z nich, a jeśli nie dokonały wyboru, przyznawane było świadczenie korzystniejsze pod względem finansowym. Zasada ta dotyczyła również przypadków zbiegu renty rodzinnej z innymi świadczeniami.

Od 2025 roku obowiązują nowe regulacje. Wdowy i wdowcy posiadający prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, mogą otrzymywać oba świadczenia jednocześnie, choć nie w pełnym wymiarze każdego z nich.

Ile wynosi renta wdowia w 2026 roku?

Przywołana wcześniej ustawa określa również maksymalną wysokość renty wdowiej, która została ustalona na poziomie trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji przeprowadzonej 1 marca 2026 roku minimalne świadczenie emerytalne wzrosło o 5,3 proc. – z 1878,91 zł do 1978,49 zł brutto. W konsekwencji maksymalny limit renty wdowiej zwiększył się w 2026 roku z 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto.

Nie oznacza to jednak, że każda osoba otrzyma świadczenie w maksymalnej wysokości. Ostateczna kwota zależy od kilku istotnych czynników, m.in.:

  • wysokości świadczenia przysługującego wdowie lub wdowcowi,
  • wysokości świadczenia należnego zmarłemu małżonkowi,
  • wybranego sposobu naliczania i wypłaty świadczenia.

Renta wdowia – dwa warianty do wyboru

Wdowy i wdowcy mają możliwość wyboru jednej z dwóch metod ustalania wysokości nowego świadczenia:

  • pobieranie 100 proc. własnej emerytury lub renty oraz dodatkowo 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku,
  • otrzymywanie 100 proc. świadczenia po zmarłym małżonku i jednocześnie 15 proc. własnego świadczenia.

Osoby uprawnione mogą samodzielnie zdecydować, który wariant będzie dla nich bardziej opłacalny. Istnieje także możliwość wskazania we wniosku, aby najkorzystniejsze rozwiązanie zostało wybrane przez ZUS. Decyzję warto jednak dobrze przemyśleć, ponieważ różnice między poszczególnymi opcjami mogą wynosić nawet kilkaset złotych.

ZUS ponownie przeliczy rentę wdowią w 2027 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, realizując przepisy nowelizacji z 26 lipca 2024 r., od 1 stycznia 2027 roku automatycznie przeliczy wysokość tzw. renty wdowiej. Zmiana będzie polegała na zwiększeniu dodatkowej części świadczenia z 15 proc. do 25 proc.

Jeżeli renta wdowia została przyznana w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. w jednym z poniższych wariantów:

  • 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia,
  • 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej,

to od 1 stycznia 2027 r. zostanie ona odpowiednio zmodyfikowana do:

  • 100 proc. renty rodzinnej oraz 25 proc. własnego świadczenia,
  • 100 proc. własnego świadczenia oraz 25 proc. renty rodzinnej.

Podwyższone świadczenie będzie wypłacane już od stycznia 2027 roku.

Renta wdowia – kalkulator ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia na swojej stronie internetowej kalkulator renty wdowiej, który umożliwia orientacyjne obliczenie wysokości świadczenia w zależności od wybranego wariantu – czyli pobierania 100 proc. własnej emerytury oraz 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku lub odwrotnie.

Choć przedstawione wyniki mają jedynie charakter szacunkowy i nie stanowią podstawy do roszczeń, mogą być pomocne przy wyborze najbardziej opłacalnej opcji.

Renta wdowia 2026 vs. 2027 – tabela wyliczeń

Na podstawie kalkulatora ZUS przygotowaliśmy zestawienie przedstawiające wysokość renty wdowiej obowiązującą od 1 stycznia 2027 r. w wariancie obejmującym 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnej emerytury. Uwzględniono w nich różne poziomy świadczeń przysługujących zarówno wdowie lub wdowcowi, jak i zmarłemu małżonkowi.

Poniżej prezentujemy, jak będą kształtować się renty wdowie od 1 stycznia 2027 r. w wariancie 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury.

Obecna emerytura brutto

Obecna renta rodzinna brutto

Obecna renta wdowia brutto (100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury)

Renta wdowia brutto od 1 stycznia 2027 r. (100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. emerytury)

Różnica

1978,49 zł

2000,00 zł

2296,77 zł

2494,62 zł

197,85 zł

2000,00 zł

2250,00 zł

2550,00 zł

2750,00 zł

200,00 zł

2500,00 zł

2750,00 zł

3125,00 zł

3375,00 zł

250,00 zł

2750,00 zł

3250,00 zł

3662,50 zł

3937,50 zł

275,00 zł

3000,00 zł

3400,00 zł

3850,00 zł

4150,00 zł

300,00 zł

3250,00 zł

3600,00 zł

4087,50 zł

4412,50 zł

325,00 zł

3500,00 zł

3750,00 zł

4275,00 zł

4625,00 zł

350,00 zł

4000,00 zł

4500,00 zł

5100,00 zł

5500,00 zł

400,00 zł

4500,00 zł

5000,00 zł

5675,00 zł

5935,47 zł

260,47 zł

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział podwyższenie renty wdowiej do 50 proc. drugiego świadczenia w 2028 roku

Renta wdowia w przyszłości ma wzrosnąć z obecnych 25 proc. do 50 proc. drugiego świadczenia – poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak zapowiedział, analiza i ocena zmian w systemie renty wdowiej ma zostać przeprowadzona w 2028 roku, a docelowo świadczenie ma wynosić połowę drugiego świadczenia i obejmować wszystkie wdowy oraz wszystkich wdowców.

"Doprowadzimy do tego, że to świadczenie będzie wynosiło 50 proc. - czyli jedno 100 proc., a drugie 50 proc. Po drugie, to świadczenie będzie dotyczyło wszystkich wdowców i wszystkich wdów, bo teraz wszystkich nie dotyczy. Zrobimy dwie zasadnicze zmiany: 50 proc. i rozszerzymy to na wszystkich, wszyscy będą do tego uprawnieni" – zapowiedział na konferencji prasowej w dniu 1 lipca Włodzimierz Czarzasty.

Tyle może wynosić renta wdowia w 2028 roku

Opracowaliśmy zestawienie pokazujące wysokość renty wdowiej po zwiększeniu drugiego świadczenia do 50 proc. Uwzględniono w nich różne poziomy świadczeń przysługujących zarówno wdowie lub wdowcowi, jak i zmarłemu małżonkowi.

Ważne

W zestawieniu nie brano pod uwagę waloryzacji świadczeń, która ma miejsce rokrocznie 1 marca.

Obecna emerytura brutto

Obecna renta rodzinna brutto

Obecna renta wdowia brutto (100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury)

Renta wdowia brutto od 2028 r. (100 proc. renty rodzinnej i 50 proc. emerytury)

Różnica

1978,49 zł

2000,00 zł

2296,77 zł

2989,25 zł

692,48 zł

2000,00 zł

2250,00 zł

2550,00 zł

3250,00 zł

700,00 zł

2500,00 zł

2750,00 zł

3125,00 zł

4000,00 zł

875,00 zł

2750,00 zł

3250,00 zł

3662,50 zł

4625,00 zł

962,50 zł

3000,00 zł

3400,00 zł

3850,00 zł

4900,00 zł

1050,00 zł

3250,00 zł

3600,00 zł

4087,50 zł

5225,00 zł

1137,50 zł

3500,00 zł

3750,00 zł

4275,00 zł

5500,00 zł

1225,00 zł

Komu w 2026 roku nie przysługuje renta wdowia?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić określone warunki:

  • osiągnąć wiek co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
  • pozostawać w związku małżeńskim ze zmarłym małżonkiem aż do jego śmierci,
  • uzyskać prawo do renty rodzinnej po współmałżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
  • nie wchodzić ponownie w związek małżeński.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów skutkuje brakiem prawa do renty wdowiej.

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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty »
Tematy: ZUSrenta wdowiawdowawdowiec
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