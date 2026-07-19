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Koszty ogrzewania po sezonie 2025/2026. Pompy ciepła tańsze od gazu, węgiel nadal najtańszy [RAPORT]

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 09:56
rachunek, dom
Rachunki za ogrzewanie/Shutterstock
Średni koszt ogrzewania domu pompą ciepła w sezonie zimowym 2025/2026 wyniósł 5055 zł i był niższy niż w przypadku kotłów gazowych oraz na pellet – wynika z badania Polskiego Alarmu Smogowego. Najniższe wydatki deklarowali użytkownicy kotłów węglowych.

Po jednej z chłodniejszych zim ostatnich lat Polski Alarm Smogowy sprawdził, jak właściciele domów jednorodzinnych oceniają swoje systemy grzewcze. Badanie porównuje doświadczenia użytkowników kotłów węglowych, gazowych, pelletowych i pomp ciepła. Wyniki pokazują, że choć ogólne zadowolenie z wszystkich źródeł ciepła jest podobne, wyraźne różnice pojawiają się przy kosztach ogrzewania oraz wpływie stanu technicznego budynku na komfort cieplny.

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Pompy ciepła tańsze od gazu i pelletu

Z badania przeprowadzonego wśród właścicieli domów jednorodzinnych wynika, że średni koszt ogrzewania w sezonie zimowym 2025/2026 wyniósł:

  • 4318 zł – w przypadku kotłów węglowych,
  • 5055 zł – pomp ciepła,
  • 5644 zł – kotłów gazowych,
  • 6080 zł – kotłów na pellet.

Najwyższe miesięczne wydatki podczas najzimniejszego miesiąca zimy ponosili użytkownicy kotłów na pellet (1253 zł) i gazowych (1183 zł). Dla pomp ciepła średni koszt wyniósł 1051 zł, a dla kotłów węglowych 933 zł.

Jak właściciele oceniają rachunki za ogrzewanie?

Z kosztów ogrzewania zadowolonych było 60 proc. użytkowników pomp ciepła. W przypadku kotłów węglowych odsetek ten wyniósł 55 proc., kotłów na pellet 50 proc., a gazowych 46 proc. Jednocześnie 77 proc. właścicieli kotłów gazowych zadeklarowało wzrost kosztów ogrzewania względem poprzedniego sezonu. W przypadku pomp ciepła taki wzrost wskazało 59 proc. respondentów.

Komfort cieplny zależy od stanu budynku

Badanie pokazało również związek pomiędzy izolacją budynku a oceną komfortu cieplnego. W nieocieplonych domach problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury wskazało 51 proc. użytkowników pomp ciepła. W przypadku kotłów gazowych odsetek ten wyniósł 23 proc., kotłów węglowych 17 proc., a pelletowych 12 proc. W budynkach ocieplonych odsetek niezadowolonych użytkowników pomp ciepła spadł do 14 proc.

Z badania wynika, że niemal jedna trzecia domów ogrzewanych kotłami węglowymi nie ma ocieplonych ścian zewnętrznych. W przypadku budynków z pompami ciepła oraz kotłami gazowymi odsetek ten wynosi około 10 proc., a przy kotłach na pellet około 20 proc.

Metodologia badania

Badanie objęło właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych pompą ciepła oraz kotłami: gazowym, pelletowym lub na paliwa stałe (węgiel, drewno). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa (N = 1154) osób z terenu całej Polski. Badanie przeprowadzono w maju 2026 r. Technika badawcza: CAWI – panel SW Research (+CATI w przypadku 15% kotłów pelletowych).

Źródło: Raport "Mieszkańcy budynków jednorodzinnych po mroźnej zimie Doświadczenia użytkowników czterech głównych typów źródeł: kotłów węglowych, kotłów gazowych, kotłów na pellet i pomp ciepł". Polski Alarm Smogowy 2026

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Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: pelletogrzewaniewęgielrachunki
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