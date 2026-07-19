Po jednej z chłodniejszych zim ostatnich lat Polski Alarm Smogowy sprawdził, jak właściciele domów jednorodzinnych oceniają swoje systemy grzewcze. Badanie porównuje doświadczenia użytkowników kotłów węglowych, gazowych, pelletowych i pomp ciepła. Wyniki pokazują, że choć ogólne zadowolenie z wszystkich źródeł ciepła jest podobne, wyraźne różnice pojawiają się przy kosztach ogrzewania oraz wpływie stanu technicznego budynku na komfort cieplny.
- Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
- Kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
- Taki pellet to już absolutny hit. Tylko 300 złotych za tonę. Polacy rzucili się do kupowania. Przyciąga ich nie tylko cena
Pompy ciepła tańsze od gazu i pelletu
Z badania przeprowadzonego wśród właścicieli domów jednorodzinnych wynika, że średni koszt ogrzewania w sezonie zimowym 2025/2026 wyniósł:
- 4318 zł – w przypadku kotłów węglowych,
- 5055 zł – pomp ciepła,
- 5644 zł – kotłów gazowych,
- 6080 zł – kotłów na pellet.
Najwyższe miesięczne wydatki podczas najzimniejszego miesiąca zimy ponosili użytkownicy kotłów na pellet (1253 zł) i gazowych (1183 zł). Dla pomp ciepła średni koszt wyniósł 1051 zł, a dla kotłów węglowych 933 zł.
Jak właściciele oceniają rachunki za ogrzewanie?
Z kosztów ogrzewania zadowolonych było 60 proc. użytkowników pomp ciepła. W przypadku kotłów węglowych odsetek ten wyniósł 55 proc., kotłów na pellet 50 proc., a gazowych 46 proc. Jednocześnie 77 proc. właścicieli kotłów gazowych zadeklarowało wzrost kosztów ogrzewania względem poprzedniego sezonu. W przypadku pomp ciepła taki wzrost wskazało 59 proc. respondentów.
Komfort cieplny zależy od stanu budynku
Badanie pokazało również związek pomiędzy izolacją budynku a oceną komfortu cieplnego. W nieocieplonych domach problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury wskazało 51 proc. użytkowników pomp ciepła. W przypadku kotłów gazowych odsetek ten wyniósł 23 proc., kotłów węglowych 17 proc., a pelletowych 12 proc. W budynkach ocieplonych odsetek niezadowolonych użytkowników pomp ciepła spadł do 14 proc.
Z badania wynika, że niemal jedna trzecia domów ogrzewanych kotłami węglowymi nie ma ocieplonych ścian zewnętrznych. W przypadku budynków z pompami ciepła oraz kotłami gazowymi odsetek ten wynosi około 10 proc., a przy kotłach na pellet około 20 proc.
Metodologia badania
Badanie objęło właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych pompą ciepła oraz kotłami: gazowym, pelletowym lub na paliwa stałe (węgiel, drewno). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa (N = 1154) osób z terenu całej Polski. Badanie przeprowadzono w maju 2026 r. Technika badawcza: CAWI – panel SW Research (+CATI w przypadku 15% kotłów pelletowych).
Źródło: Raport "Mieszkańcy budynków jednorodzinnych po mroźnej zimie Doświadczenia użytkowników czterech głównych typów źródeł: kotłów węglowych, kotłów gazowych, kotłów na pellet i pomp ciepł". Polski Alarm Smogowy 2026
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