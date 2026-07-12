Podpisana przez prezydenta ustawa ma na celu uproszczenie przepisów i obowiązków z zakresu energetyki, które dotkną zarówno obywateli jak i przedsiębiorców. Jakiego rodzaju są to modyfikacje i jakie ustawy uległy zmianie?
Podstawową zmianą, która będzie dotyczyć wszystkich odbiorców energii elektrycznej to uproszczenie rachunków za prąd, informacje muszą być przekazywane prosto, w języku niespecjalistycznym Dodatkowo przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły prowadzić korespondencję między sobą, z odbiorcami energii, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w postaci elektronicznej z dopuszczalną wersją papierową.
Dalsze zmiany dotyczące przepisów w zakresie energetyki
- eliminacja problemów związanych z niejasnym pojęciem bezpośrednich strat ekonomicznych – kwestia ta będzie określona w umowie między sprzedawcą energii elektrycznej a odbiorcą;
- określenie terminu instalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej;
- liberalizacja rozliczeń za ciepło dostarczone bezpośrednio do przemysłu;
- wprowadzenie definicji magazynu ciepła i chłodu jako instalacji umożliwiającej magazynowanie ciepła, lub chłodu w postaci energii cieplnej w celu późniejszego wprowadzenia jej do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej;
- ograniczenie liczby przekazywanych sprawozdań;
- uproszczenie zasad ustalania wysokości zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jego przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem;
- umożliwienie uwzględnienia w planowanych przychodach z działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania ciepła wartości 30 % dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji;
- określenie warunków uznania kotłów elektrycznych za źródła, z których ciepło jest objęte obowiązkiem zakupu, oraz kiedy ciepło z tych jednostek może być zaliczone jako pochodzące z odnawialnych źródeł energii na potrzeby spełniania statutu efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnie z prawem unijnym;
- promowanie rozwoju kogeneracji – procesu wytwarzania w jednym czasie i układzie technologicznym energii elektrycznej oraz ciepła użytkowego;
- zniesienie obowiązku zawierania umów o przyłączenia w przypadku, gdy do sieci przesyłowej gazowej ma być przyłączona instalacja skroplonego gazu ziemnego, jeżeli operatorem tej instalacji wyznaczono przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych;
- stworzenie możliwości utrzymywania przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zapisów obowiązkowych gazu ziemnego w roku gazowym 2026/2027;
- rezygnacja z pobierania opłat za sprawdzenie przez Ministra Sprawiedliwości kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych.
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Jakie ustawy uległy zmianie ?
Podpisana przez prezydenta ustawa dotycząca deregulacji powoduje zmiany:
- Prawie energetycznym,
- ustawie o odnawialnych źródłach energii,
- promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
- o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii,
- o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
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Źródło: forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDeregulacja przepisów w zakresie energetyki - rachunki za prąd zrozumiałe dla każdego »
Urszula Wilk-Winter
Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.
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