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Pierwsza energia z morskiej farmy wiatrowej popłynęła do krajowego systemu elektroenergetycznego

oprac. Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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35 minut temu
Farma wiatrowa na morzu
Pierwsza energia z morskiej farmy wiatrowej popłynęła do krajowego systemu elektroenergetycznego/Shutterstock
Polska po raz pierwszy odebrała energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Dzięki uruchomieniu stacji elektroenergetycznej 400 kV Choczewo do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego trafiła moc z projektu Baltic Power. To ważny etap rozwoju energetyki wiatrowej na morzu i transformacji krajowego sektora energii.

Pierwsza energia z Bałtyku trafiła do krajowej sieci

Dzisiaj na stacji Choczewo Polska przesiadła się do ekspresu pod nazwą: Transformacja Energetyczna. Właśnie w sieci pojawił się pierwszy prąd z wiatru na Bałtyku. To pierwsza od lat nowa kategoria źródła energii w Polsce! Pierwsza podłączana farma BalticPower wyprodukuje energię wystarczającą dla 1,5 mln gospodarstw. Stacja, przy budowie której pracowały polskie firmy, już budzi zainteresowanie inwestorów w centra danych i magazyny energii -podkreśla ministra Paulina Hennig-Kloska

W wydarzeniu brali udział także m.in. premier Donald Tusk, minister energii Miłosz Motyka, minister finansów Andrzej Domański oraz przedstawiciele partnerów międzynarodowych, w tym minister energii i zasobów naturalnych Kanady Tim Hodgeson. Podczas części oficjalnej zaprezentowano film o inwestycji oraz wystąpienia przedstawicieli rządu i sektora energetycznego.

To bardzo ważne, żebyśmy mieli niezależne od kaprysów historii źródła energii. To polskie morze i polski wiatr. Tutaj budujemy polskie bezpieczeństwo i suwerenność. To gigantyczne przedsięwzięcie technologiczne. Na miejscu są już 54 turbiny, a za chwilę będzie 76. Każda z nich jest wyższa od najwyższego budynku w UE - Varso Tower. To daje wyobrażenie, jak wielkie to wyzwanie. Prąd z Baltic Power będzie zasilał 1,5 mln gospodarstw domowych i to nie jest nasza ostatnia taka inwestycja - mówił premier Donald Tusk

Choczewo nowym węzłem dla morskiej energetyki wiatrowej

Stacja Choczewo, o powierzchni 25 hektarów, czyli ponad 35 boisk piłkarskich, została zaprojektowana jako węzeł najwyższych napięć (NN). To właśnie tutaj będzie trafiać energia z morskich farm wiatrowych, zanim zostanie przesłana liniami przesyłowymi PSE do różnych części kraju, a następnie do lokalnych sieci dystrybucyjnych, zasilając domy, szkoły i miejsca pracy.

Baltic Power otwiera nowy etap rozwoju offshore w Polsce

10 lipca 2026 r. do systemu elektroenergetycznego trafiła pierwsza moc z pierwszej morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku - farmy Baltic Power, budowanej przez Orlen i kanadyjską firmę Northland Power. To historyczny moment dla polskiej energetyki.

Wszystkie inwestycje niezbędne do wyprowadzenia mocy z pierwszych polskich farm wiatrowych na Bałtyku zostały zrealizowane na czas. Był to duży wysiłek zarówno ze strony PSE, jak i lokalnych, pomorskich firm, które wybudowały stację Choczewo. To także przykład wykorzystywania środków z Krajowego Planu Odbudowy do budowania infrastruktury przyszłości, dzięki której Polska będzie mogła się rozwijać - powiedział prezes PSE Grzegorz Onichimowski.

Inwestycje w sieć energetyczną z wsparciem KPO

Inwestycja PSE uzyskała ok. 530 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, pokrywającego 100% kosztów budowy stacji. Dofinansowanie objęło również linie wyprowadzające moc z morskich farm wiatrowych. Środki pozyskano w 2025 r.

Ministra Paulina Hennig Kloska wzięła udział w panelu ministerialnym dotyczącym elektryfikacji gospodarki, podkreślając znaczenie rozwoju sieci energetycznych dla integracji OZE, wzmacniania odporności systemu elektroenergetycznego oraz dalszego unowocześniania polskiej energetyki. W trakcie wydarzenia odbyło się także spotkanie bilateralne ministry Hennig Kloski z ministrem Timem Hodgesonem, poświęcone współpracy polsko kanadyjskiej w obszarze energetyki odnawialnej oraz inwestycji w nowoczesną infrastrukturę.

Równolegle prowadzona była wizytacja inwestycji PGE związanej z przyłączeniem do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego morskiej farmy wiatrowej Baltica 2- jednego z największych projektów offshore wind w Polsce.

Rozwój OZE i współpraca międzynarodowa

Odebranie pierwszej mocy z Bałtyku to przełomowy moment dla polskiej energetyki. Uruchomienie stacji 400 kV Choczewo i rozpoczęcie przesyłu energii z pierwszej morskiej farmy wiatrowej pokazuje, że Polska realnie wchodzi w etap dużych, nowoczesnych projektów OZE, które będą zasilać gospodarkę przez kolejne dekady. To wielki krok w stronę nowoczesnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej energetyki. Dzięki takim inwestycjom krajowy system elektroenergetyczny staje się bardziej odporny, a transformacja sektora energii nabiera realnego tempa.

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Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
oprac. Katarzyna Kania
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Tematy: BałtykPolskaenergiafarma wiatrowa
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