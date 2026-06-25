Forsal logo

Oto, co Polacy wybierają na prezent ślubny. Tradycyjne upominki tracą na znaczeniu

oprac. Łucja Orzeł
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:27
Oto, co Polacy wybierają na prezent ślubny. Tradycyjne upominki tracą na znaczeniu
Oto, co Polacy wybierają na prezent ślubny. Tradycyjne upominki tracą na znaczeniu/Shutterstock
W ocenie ponad 74 proc. ankietowanych, najbardziej właściwym prezentem wręczanym nowożeńcom jest gotówka - wynika z badania „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026”. Autorzy zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, np. sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie.

W ocenie 41,25 proc. ankietowanych świadkowie i bliska rodzina powinna sprezentować młodej parze pieniądze w kopercie, ale wraz z drobnym upominkiem. 32,85 proc. respondentów stwierdziło z kolei, że można poprzestać na samej gotówce.

Preferencje dotyczące prezentów ślubnych w Polsce

Kolejne odpowiedzi uzyskały znacznie mniej wskazań. Zdaniem 6,06 proc. badanych nowożeńcom można podarować kartę upominkową; 4,2 proc. uznaje, że odpowiednim prezentem będzie sprzęt domowy; 3,42 proc. wskazało voucher na tzw. przeżycie; 2,25 proc. - elektronikę; 1,76 proc. biżuterię, a 1,47 proc. - prezent nie ujęty na liście odpowiedzi. 6,75 proc. uczestników badania nie potrafiło się określić.

Autorzy raportu zauważyli, że ogółem 74,1 proc. respondentów uważa, że najlepszym prezentem od najbliższej rodziny lub świadków są pieniądze. To wyraźny sygnał, że tradycyjne prezenty rzeczowe - przede wszystkim sprzęt gospodarstwa domowego, straciły pozycję najczęściej wybieranego podarunku ślubnego.

W przypadku dalszych krewnych i znajomych rozkład wskazań był nieco inny, choć pieniądze również uzyskały w sumie ponad 70 proc. wskazań.

Samą gotówkę w kopercie wybrało 35,68 proc. ankietowanych; pieniądze wraz z drobnym upominkiem - 34,51 proc., kartę podarunkową - 8,70 proc., sprzęt domowy - 6,55 proc., voucher na przeżycie - 4,20 proc., elektronikę - 1,17 proc., biżuterię - 1,17 proc., prezent nie wskazany na liście - 1,17 proc., biżuterię - 0,98 proc. 7,04 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Prezenty dla bliższej i dalszej rodziny

Eksperci zwrócili uwagę, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem.

„Z jednej strony liczy się praktyczny wymiar prezentu, czyli wsparcie finansowe, które daje parze młodej swobodę w dysponowaniu środkami. Z drugiej strony badani oczekują od najbliższych czegoś więcej niż samej wartości materialnej. Drobny upominek pełni funkcję symboliczną – pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru” - zaznaczył Piotr Biela, współautor raportu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-22 czerwca br. przez UCE Research i Briju na ogólnopolskiej próbie 1023 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOto, co Polacy wybierają na prezent ślubny. Tradycyjne upominki tracą na znaczeniu »
Tematy: ślubweseleprezenty ślubne
Powiązane
Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja finansowa w zakładzie oraz co się zmieni?
Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja finansowa w zakładzie oraz co się zmieni?
pieniądze
373 zł dodatkowo do emerytury lub renty. Komu w 2026 i 2027 roku przysługuje świadczenie?
Ile złota posiada NBP
Złoto spada poniżej 4 tys. USD. Silna korekta na rynku metali szlachetnych
zus, list, biała koperta z logo ZUS
ZUS wysłał miliony listów. Są w nich nowe kwoty emerytur i decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury
pieniądze, tablica, kreda, sala lekcyjna, świnka
Do 400 zł na ucznia w roku szkolnym 2026/2027 r. Wnioski można składać od 1 lipca 2026 r.
pogrzeb, ludzie, trumna, strój galowy
Zasiłek pogrzebowy: jednorazowe świadczenie w wysokości 7000 zł. Co się zmieni 1 stycznia 2027 r.?
Przez Cieśninę Ormuz przechodzi 40 proc. ropy naftowej transportowanej drogą morską
Ceny ropy nadal spadają. Coraz większy ruch tankowców w cieśninie Ormuz
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
European,Union,Money,Currency,Euro,Different,Paper,Notes,And,Coins
Euro w Polsce? Komisja Europejska stawia sprawę jasno
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj