Ceny ropy naftowej 24 czerwca

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 72,63 USD - niżej o 0,79 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 76,46 USD za baryłkę, w dół o 0,80 proc.

Ceny ropy są obecnie o ponad 1/3 niższe w porównaniu z notowaniami surowca w czasie wojny na Bliskim Wschodzie.

Ruch tankowców w cieśnienie Ormuz rośnie

"Myślę, że rynek ropy czekał, aż ostatni z pełnych nadziei +byków+ się podda i teraz mamy dołek cen ropy Brent w okolicach ok. 75 USD za baryłkę" - powiedział Carl Larry, analityk ds. rynków ropy i gazu w Enverus.

"Przed nami jednak wiele ważnych pytań o podaż, o czas oczekiwania na załadunek ropy, o powrót Chin do pozycji kupującego" - wyliczał.

Tymczasem coraz więcej tankowców z ropą przepływa przez cieśninę Ormuz, a do tego USA i Iran wysyłają sygnały o dalszych postępach w dążeniu do zakończenia wojny w regionie bliskowschodnim.

Analitycy wskazują, że zarówno USA jak i Iran odnotowały wstępne postępy w rozmowach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, chociaż negocjacje stron mogą się przeciągnąć, a do tego oświadczenia obu stron czasem są rozbieżne.

Ruch statków bez opłat

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował tymczasem we wtorek w Abu Dhabi, że nie będzie pobierania opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Jak zapewnił, USA ma w tej kwestii poparcie wszystkich państw regionu.

"To jest międzynarodowy szlak wodny. Żaden kraj nie ma prawa pobierać myta lub opłat na międzynarodowym szlaku wodnym. Takie jest obowiązujące prawo międzynarodowe na szlakach na całym świecie, więc oczekuję, że tak będzie i tutaj" - powiedział.

"Nie sądzę, byśmy musieli kogokolwiek przekonywać w tej kwestii. Myślę, że wszystkie kraje w tym regionie zgodzą się z nami" - dodał.

Zapisy umowy USA-Iran mówią, że przez 60 dni negocjacji na temat ostatecznej wersji żegluga przez Ormuz będzie swobodna i nie będzie podlegała opłatom. Po tym okresie jednak tekst zdaje się sugerować możliwość takich opłat. Porozumienie mówi, że w przyszłości „Islamska Republika Iranu przeprowadzi dialog z Sułtanatem Omanu w celu określenia przyszłej administracji i usług morskich w cieśninie Ormuz, w porozumieniu z innymi państwami nadbrzeżnymi Zatoki Perskiej”, zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym.

Co zrobi Trump w przypadku braku końcowego porozumienia?

Szef amerykańskiej dyplomacji zapowiedział, że podczas swojej wizyty na Bliskim Wschodzie zamierza odbyć rozmowy z sojusznikami na temat wstępnego porozumienia z Iranem, w tym zwłaszcza na temat działalności wspieranych przez Iran bojówek, w Libanie, Jemenie, czy Iraku.

Prezydent Donald Trump w ostatnich dniach sugerował, że w przypadku braku końcowego porozumienia z Iranem to USA mogą pobierać opłaty od statków, "przejąć" cieśninę Ormuz lub rekwirować 20 proc. przechodzącej przez nią ropy naftowej.

Amerykański prezydent poinformował tymczasem w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych, że nakazał Departamentowi Sprawiedliwości zbadanie przyczyn wysokich cen benzyny w USA, która nie tanieje dostatecznie szybko wraz ze spadającymi cenami ropy naftowej.

Paliwo na stacjach w USA nie tanieje

"Duże koncerny naftowe nie obniżają cen na stacjach benzynowych w sposób proporcjonalny do drastycznie niższych cen, jakie płacą za ropę" - napisał Donald Trump w Truth Social.

"Ceny benzyny powinny zacząć spadać znacznie szybciej, niż to, co widzę!" - napisał amerykański prezydent.

"Klienci są oszukiwani" - dodał.

Średnie ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych wzrosły do najwyższego poziomu od 2022 r. po rozpoczęciu pod koniec lutego ataków USA i Izraela przeciwko Iranowi, co doprowadziło do zamknięcia cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla transportu ok. 1/5 światowych dostaw ropy drogą morską.

Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego średnie ceny detaliczne benzyny spadły od końca maja o 14 proc. i obecnie wynoszą poniżej 4 USD za galon.

Ceny benzyny w USA utrzymują się obecnie powyżej 5-letniej średniej sezonowej.

Eksperci uważają, że ceny benzyny za Oceanem prawdopodobnie nie spadną do poziomu sprzed wojny bliskowschodniej przed końcem 2026 r. lub początkiem 2027 r., a średnie ceny tego paliwa na stacjach w czasie święta w USA 4 lipca - gdy popyt na benzynę osiąga szczyt - mogą wynieść ok. 3,75 USD za galon w skali całego kraju.

Przed wojną na Bliskim Wschodzie cena benzyny w USA wynosiła średnio 2,98 USD za galon.

W maju za galon benzyny płacono w Stanach Zjednoczonych nawet 4,56 USD.

Ropa naftowa odpowiada za połowę ceny benzyny, a w czasie konfliktu w Zatoce Perskiej zwyżkowała nawet do 126 USD za baryłkę z ok. 70 USD/b przed wojną.

Analitycy wskazują, że amerykańskie rafinerie w ostatnich miesiącach produkowały tyle paliw, ile się da, ale niekoniecznie skupiały się na produkcji benzyny.

Dzieje się tak z powodu globalnego kryzysu podaży paliwa lotniczego. To zachęciło rafinerie do produkcji paliw do samolotów, a w ciągu 2 ostatnich miesięcy rafinerie wyprodukowały więcej paliwa lotniczego niż kiedykolwiek wcześniej, a mniej przerobiły ropy na benzynę.