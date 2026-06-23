Według źródła agencji o tym, ile jednostek może przepłynąć cieśninę decydują „warunki” jakie zaistniały po okresie, kiedy była ona zamknięta i nie wydawano zezwoleń tranzytowych ze względu na „wrogie działania Izraela i domniemane łamanie porozumienia o zwieszeniu broni przez USA”.

Spór o zasady żeglugi i ograniczenia przez cieśninę Ormuz

Prezydent USA Donald Trump napisał we wtorek na swej platformie społecznościowej Truth Social, że dzień wcześniej przez cieśninę Ormuz przepłynęło 19 mln baryłek ropy. Nie jest jasne, czy informacja podana przez Fars jest reakcją na ten wpis.

AFP podaje, że w poniedziałek przez cieśninę przepłynęło, co najmniej, 37 statków transportujących surowce, a razem z kontenerowcami szlak ten pokonały ponad 42 jednostki, co stanowi nieco ponad jedną trzecią ruchu odbywającego się przez Ormuz w czasach pokoju (około 120 statków).

Wśród tych 42 jednostek było - według agencji Kpler, specjalizującej się w analizie handlu międzynarodowego - pięć statków wiozących gaz skroplony LNG.

Negocjacje i przyszłość kontroli nad cieśniną Ormuz

Główny irański negocjator w rozmowach pokojowych z USA Mohammad Bagher Ghalibaf, który jest też przewodniczącym parlamentu Iranu, powiedział jednak we wtorek, że zarządzanie ruchem przez Ormuz „nie powróci nigdy do stanu sprzed wojny” i podkreślił, że administratorem cieśniny będzie Iran.

Grupa irańśkich negocjatorów udała się do Omanu, by omówić z tamtejszym rządem kwestię zarządzania ruchem na tym szlaku. Po spotkaniu Ghalibafa i szefa MSZ Iranu Abbasa Aragcziego z władzami Omanu w Maskacie strony wydały we wtorek wspólne oświadczenie, w którym poinformowały, że Oman i Iran utworzą wspólną komisję ds. zarządzania żeglugą w cieśninie Ormuz.

Trump i irański prezydent Masud Pezeszkian podpisali niedawno wstępne porozumienie, które przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów.

Porozumienie stanowi, że statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz bez opłat przez 60 dni, ale nie wyklucza przyszłych opłat nakładanych przez Iran.

Wojska USA i Izraela rozpoczęły wojnę z Iranem 28 lutego przeprowadzając zmasowany atak lotniczy i rakietowy, w odwecie Teheran zablokował tranzyt przez cieśninę Ormuz. (PAP)