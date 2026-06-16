Czy Iran blefuje?

Ratcliffe nie jest jedynym sceptykiem wśród najbliższych współpracowników Trumpa - podkreślił Axios. W wewnętrznych dyskusjach sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth wyrażali obawy związane z ogłoszonym w niedzielę wstępnym porozumieniem USA z Iranem. Wiceprezydent J.D. Vance oraz wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner zajmowali stanowisko przeciwne.

W okresie poprzedzającym ogłoszenie wstępnego porozumienia Trump na spotkaniach z doradcami omawiał informacje zebrane przez kilka amerykańskich agencji wywiadowczych. Wynikało z nich, że sposób, w jaki irańscy urzędnicy omawiali projekt porozumienia między sobą, był sprzeczny z tym, co mówili mediatorom i stronie amerykańskiej - podały dwa źródła Axiosa.

CIA kwestionuje intencje Teheranu

W oparciu o te informacje Ratcliffe i Rubio wyrazili wątpliwość, czy Irańczycy zgodzą się na podjęcie kroków w sprawie ograniczenia programu nuklearnego, o które zabiegały Stany Zjednoczone. - Dane wywiadowcze wskazują, że intencje Iranu nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy – poinformował rozmówca portalu.

- Prezydent Trump słucha wszystkich opinii w każdej sprawie, ale dla wszystkich jest jasne, że to on podejmuje ostateczną decyzję – powiedział anonimowy urzędnik Białego Domu poproszony przez Axios o komentarz.

14-punktowe porozumienie nie zostało dotąd opublikowane

- To porozumienie spełnia wszystkie wymogi od dawna stawiane przez administrację (USA - PAP), gwarantując, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej, nie będzie mógł przechowywać swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu i nie mogą traktować światowych zasobów energii jak zakładnika – powiedziało to źródło. Jak dodało, Trump zgodzi się jedynie na dobrą umowę końcową.

Pełny tekst 14-punktowego wstępnego porozumienia nie został dotąd opublikowany.

Jeden z wysokich rangą amerykańskich urzędników powiedział, że USA zorientują się w ciągu dwóch-trzech tygodni, czy Iran poważnie traktuje ustępstwa nuklearne.