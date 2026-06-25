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Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja finansowa w zakładzie oraz co się zmieni?

Kinga Piwowarska
oprac. Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
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dzisiaj, 09:54
Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja finansowa w zakładzie oraz co się zmieni?
Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja finansowa w zakładzie oraz co się zmieni?/GazetaPrawna.pl
Rada Nadzorcza ZUS na swoim posiedzeniu zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu oraz sprawozdanie z jego działalności za 2025 rok. Pozytywnie zaopiniowała także wyniki finansowe trzech funduszy: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Rada zapoznała się również z wynikami kontroli NIK, która zakończyła się oceną pozytywną bez żadnych zaleceń pokontrolnych. Co więcej, Premier Donald Tusk odwołał Zbigniewa Derdziuka ze stanowiska Prezesa ZUS - jest już nowy kandydat!

Co powinni wiedzieć Polacy w zakresie ZUS? Rada Nadzorcza ZUS podjęła kluczowe decyzje

Najnowsze informacje z ZUSu są takie, że Rada Nadzorcza ZUS zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZUS oraz sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok oraz przyjęła informację o wynikach kontroli NIK w ZUS. Rada Nadzorcza ZUS pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) i Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) za rok 2025.

Miliony obsłużonych spraw, rekordowe wpływy składkowe i brak zastrzeżeń ze strony instytucji kontrolnych. Tak w skrócie wygląda bilans 2025 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą sprawozdania pokazują, że ZUS prawidłowo i rzetelnie realizuje zadania ustawowe. Finanse Zakładu oraz zarządzane przez ZUS fundusze są stabilne, a przychody ze składek pozostają na wysokim poziomie.

Ważne

W 2025 roku kwota wpłat składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła 541,7 mld zł. To o 9% więcej niż rok wcześniej. Zakład odzyskał także 2,75 mld zł należności w ramach działań egzekucyjnych. To wynik wyższy o 7,4% niż w 2024 roku.

W 2025 roku ZUS wypłacał co miesiąc emerytury i renty dla ponad 8 mln osób. W marcu przeprowadzono waloryzację świadczeń dla ponad 8,7 mln emerytów i rencistów. Minimalna emerytura wzrosła o blisko 98 zł. Państwowy ubezpieczyciel realizował także programy wsparcia rodzin. W ramach jednego z nich, programu Rodzina 800+, przekazał świadczenia dla dzieci w kwocie niemal 64,9 mld zł. Łączna wartość wypłat wzrosła rok do roku o 988,9 mln zł.

Rok 2025 potwierdził stabilność i dobrą kondycję finansową FUS

Rok 2025 potwierdził stabilność i dobrą kondycję finansową FUS. Fundusz utrzymał wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na dotacje z budżetu państwa. Wysokie wpływy ze składek, rosnące wynagrodzenia i stabilny rynek pracy pozwoliły na efektywne zarządzanie wydatkami i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Pracodawcy zatrudniający pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, opłacają za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki na FEP w 2025 roku wyniosły ponad 0,5 mld zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 10,9%. Kondycja finansowa tego funduszu jest stabilna – jego wydolność (rozumiana jako relacja wpływów ze składek do wydatków na emerytury pomostowe) pozostaje w ciągu ostatnich kilku lat na poziomie ok. 20%.

Fundusz Rezerwy Demograficznej pełni rolę funduszu rezerwowego dla funduszu emerytalnego wyodrębnionego w FUS. Od 2022 roku w wydatkach FUS ujmowana jest część składki emerytalnej przekazywana do FRD, która w 2025 r. wyniosła 4,3 mld zł.

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2025 roku w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2025 roku w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanych przez niego funduszy. Kontrola zakończyła się oceną pozytywną. NIK nie sformułowała żadnych zaleceń pokontrolnych. To potwierdzenie prawidłowego zarządzania środkami publicznymi oraz rzetelnej realizacji zadań powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje?

W dniu 24 czerwca premier Donald Tusk odwołał z funkcji dotychczasowego prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka. Powodem jest stan zdrowia. Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła do Rady Nadzorczej ZUS o zaopiniowanie nowego kandydata na prezesa. Po wydaniu pozytywnej opinii Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpi do Premiera o powołanie nowego prezesa.

Ważne

Kandydatem zatwierdzonym przez Radę jest Liwiusz Laska, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny MRPiPS.

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

Źródło: ZUS

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Źródło: forsal.pl
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska

Opiekun naukowy sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studenckiej Poradni Prawnej UAFM w Krakowie. Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Cooperante”. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką oraz z Kancelarią Radcy Prawnego.­ Redaktor w wydawnictwie Infor PL S.A. oraz twórca ponad dwóch tysięcy tekstów prawniczych, w zakresie analiz prawnych, aktualności legislacyjnych oraz orzeczniczych w portalu Infor.pl, DGP – Dziennik Gazeta Prawna, Forsal, Dziennik.pl, ZdrowieGo oraz w wydawnictwie C.H. Beck Sp. z o.o. w ramach Systemu Informacji Prawnej Legalis – n.ius. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz prelegentka na konferencjach naukowych (polskich i międzynarodowych). Prywatnie, szczęśliwa posiadaczka Springer Spaniela Angielskiego, podróżniczka i pasjonatka Włoch oraz kolarstwa górskiego typu MTB.

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Tematy: ZUSpremiersytuacja finansowaPrezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
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