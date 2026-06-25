Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja finansowa w zakładzie oraz co się zmieni?

Co powinni wiedzieć Polacy w zakresie ZUS? Rada Nadzorcza ZUS podjęła kluczowe decyzje

Najnowsze informacje z ZUSu są takie, że Rada Nadzorcza ZUS zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZUS oraz sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok oraz przyjęła informację o wynikach kontroli NIK w ZUS. Rada Nadzorcza ZUS pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) i Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) za rok 2025.

Miliony obsłużonych spraw, rekordowe wpływy składkowe i brak zastrzeżeń ze strony instytucji kontrolnych. Tak w skrócie wygląda bilans 2025 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą sprawozdania pokazują, że ZUS prawidłowo i rzetelnie realizuje zadania ustawowe. Finanse Zakładu oraz zarządzane przez ZUS fundusze są stabilne, a przychody ze składek pozostają na wysokim poziomie.

Ważne W 2025 roku kwota wpłat składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła 541,7 mld zł. To o 9% więcej niż rok wcześniej. Zakład odzyskał także 2,75 mld zł należności w ramach działań egzekucyjnych. To wynik wyższy o 7,4% niż w 2024 roku.

W 2025 roku ZUS wypłacał co miesiąc emerytury i renty dla ponad 8 mln osób. W marcu przeprowadzono waloryzację świadczeń dla ponad 8,7 mln emerytów i rencistów. Minimalna emerytura wzrosła o blisko 98 zł. Państwowy ubezpieczyciel realizował także programy wsparcia rodzin. W ramach jednego z nich, programu Rodzina 800+, przekazał świadczenia dla dzieci w kwocie niemal 64,9 mld zł. Łączna wartość wypłat wzrosła rok do roku o 988,9 mln zł.

Rok 2025 potwierdził stabilność i dobrą kondycję finansową FUS

Rok 2025 potwierdził stabilność i dobrą kondycję finansową FUS. Fundusz utrzymał wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na dotacje z budżetu państwa. Wysokie wpływy ze składek, rosnące wynagrodzenia i stabilny rynek pracy pozwoliły na efektywne zarządzanie wydatkami i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Pracodawcy zatrudniający pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, opłacają za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki na FEP w 2025 roku wyniosły ponad 0,5 mld zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 10,9%. Kondycja finansowa tego funduszu jest stabilna – jego wydolność (rozumiana jako relacja wpływów ze składek do wydatków na emerytury pomostowe) pozostaje w ciągu ostatnich kilku lat na poziomie ok. 20%.

Fundusz Rezerwy Demograficznej pełni rolę funduszu rezerwowego dla funduszu emerytalnego wyodrębnionego w FUS. Od 2022 roku w wydatkach FUS ujmowana jest część składki emerytalnej przekazywana do FRD, która w 2025 r. wyniosła 4,3 mld zł.

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2025 roku w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2025 roku w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanych przez niego funduszy. Kontrola zakończyła się oceną pozytywną. NIK nie sformułowała żadnych zaleceń pokontrolnych. To potwierdzenie prawidłowego zarządzania środkami publicznymi oraz rzetelnej realizacji zadań powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje?

W dniu 24 czerwca premier Donald Tusk odwołał z funkcji dotychczasowego prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka. Powodem jest stan zdrowia. Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła do Rady Nadzorczej ZUS o zaopiniowanie nowego kandydata na prezesa. Po wydaniu pozytywnej opinii Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpi do Premiera o powołanie nowego prezesa.

Ważne Kandydatem zatwierdzonym przez Radę jest Liwiusz Laska, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny MRPiPS.

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

Źródło: ZUS