Forsal logo

ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w lipcu. Oto nowy harmonogram

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
42 minut temu
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w lipcu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w lipcu. Oto nowy harmonogram/Shutterstock
W lipcu 2026 roku część osób uprawnionych do dodatku pielęgnacyjnego otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. Powód jest prosty: jeden ze standardowych terminów wypłat wypada w sobotę. Sprawdzamy, kogo obejmą zmiany w wypłatach świadczenia pielęgnacyjnego i kiedy można spodziewać się wypłaty środków.

W jakich terminach ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny trafia na konto wraz z emeryturą lub rentą, dlatego jego wypłata odbywa się według tego samego harmonogramu. Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasadami stosowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia są wypłacane w terminach określonych w decyzji ZUS. Środki trafiają do uprawnionych w jednym z sześciu ustalonych terminów przypadających na: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty i przysługujących do nich dodatków, w tym dodatku pielęgnacyjnego, przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień, ZUS realizuje przelew wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę. Takie zasady wynikają zarówno z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i z praktyki stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być przekazywane na dwa sposoby: na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę lub za pośrednictwem doręczycieli, np. operatora pocztowego. W przypadku przelewów bankowych pieniądze trafiają na konto najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin wypłaty. Z kolei świadczenia przekazywane pocztą są wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem – zwykle około trzech dni roboczych wcześniej. Jeśli świadczenie kierowane jest za granicę, za datę jego realizacji uznaje się moment przekazania środków do banku lub instytucji pośredniczącej w płatności.

Nowe terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w lipcu 2026

W lipcu 2026 roku część seniorów otrzyma świadczenia z ZUS wcześniej niż standardowo. Powodem są dni wolne przypadające w kalendarzu, które wpływają na terminy realizacji przelewów. Harmonogram wypłat na ten miesiąc wygląda następująco:

  • 1 lipca (środa),
  • 6 lipca (poniedziałek),
  • 10 lipca (piątek),
  • 15 lipca (środa),
  • 20 lipca (poniedziałek),
  • 24 lipca (piątek) – tego dnia wypłacone zostaną świadczenia, których standardowy termin przypada na 25 lipca (sobotę).

Oznacza to, że emeryci otrzymujący świadczenia 25. dnia miesiąca, w lipcu dostaną pieniądze wcześniej.

Czy można zmienić termin wypłaty dodatku pielęgnacyjnego z ZUS?

Niektórzy emeryci zastanawiają się nad możliwością zmiany terminu otrzymywania świadczenia i należnych do nich dodatków, jednak zasadniczo taka opcja nie jest dostępna. Wyjątki zdarzają się sporadycznie i są rozpatrywane jedynie w szczególnych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy senior musi regulować zobowiązania z określoną, nieprzesuwalną datą płatności, takie jak alimenty czy inne należności wynikające z decyzji administracyjnych.

Za wystarczające uzasadnienie nie uznaje się natomiast konieczności spłacania rat kredytowych, ponieważ harmonogram takich płatności można ustalić indywidualnie z bankiem. Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnej zmiany terminu wypłaty zawsze należy do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego w lipcu 2026 roku?

W lipcu 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 366,68 zł miesięcznie. Stawka ta obowiązuje od 1 marca 2026 roku po przeprowadzeniu corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatek wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą i przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75. rok życia oraz świadczeniobiorcom uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Kolejna zmiana wysokości świadczenia nastąpi podczas następnej waloryzacji, planowanej na marzec 2027 roku.

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pobierają emeryturę lub rentę i wymagają stałej pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu. Przysługuje on także automatycznie wszystkim osobom po ukończeniu 75. roku życia, niezależnie od stanu zdrowia, pod warunkiem że nie przebywają one w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej.

W przypadku osób młodszych niż 75 lat konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, które potwierdza potrzebę stałej opieki. Podczas oceny brany jest pod uwagę m.in. ogólny stan zdrowia, zdolność do samodzielnego poruszania się oraz wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w lipcu. Oto nowy harmonogram »
Tematy: ZUSdodatek pielęgnacyjnyseniorzy
Powiązane
Dofinansowanie do wczasów dla emerytów w 2026 roku. Jakie dofinansowania do wczasów przysługują emerytom w 2026 roku?
Dofinansowanie do wczasów dla emerytów w 2026 roku. Jakie dofinansowania do wczasów przysługują emerytom w 2026 roku?
Waloryzacja emerytur w 2027 roku. Znamy prognozy. Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2027 roku? Ile ZUS wypłaci seniorom?
Waloryzacja emerytur w 2027 roku. Znamy prognozy. Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2027 roku? Ile ZUS wypłaci seniorom?
Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną blisko 7 tysięcy złotych co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia
Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną blisko 7 tysięcy złotych co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia
Zobacz
|
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
High-speed,Passenger,Train,Travels,At,High,Speed,Railroad,Green,Grass.
Nawet 350 km/h. Do tych miast w Polsce szybciej pociągiem niż samolotem
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Rynek pierwotny nieruchomości pauzuje. Deweloperzy mają mieszkania, cena za metr kwadrat jest od miesięcy stabilna ale rynek blokują kredyty i konflikty.
Zainteresowanie zakupem nowego mieszkania spada we wszystkich miastach z jednym wyjątkiem
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj