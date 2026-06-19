ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w lipcu. Oto nowy harmonogram

Dodatek pielęgnacyjny trafia na konto wraz z emeryturą lub rentą, dlatego jego wypłata odbywa się według tego samego harmonogramu. Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasadami stosowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia są wypłacane w terminach określonych w decyzji ZUS. Środki trafiają do uprawnionych w jednym z sześciu ustalonych terminów przypadających na: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty i przysługujących do nich dodatków, w tym dodatku pielęgnacyjnego, przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień, ZUS realizuje przelew wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę. Takie zasady wynikają zarówno z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i z praktyki stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być przekazywane na dwa sposoby: na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę lub za pośrednictwem doręczycieli, np. operatora pocztowego. W przypadku przelewów bankowych pieniądze trafiają na konto najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin wypłaty. Z kolei świadczenia przekazywane pocztą są wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem – zwykle około trzech dni roboczych wcześniej. Jeśli świadczenie kierowane jest za granicę, za datę jego realizacji uznaje się moment przekazania środków do banku lub instytucji pośredniczącej w płatności.

Nowe terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w lipcu 2026

W lipcu 2026 roku część seniorów otrzyma świadczenia z ZUS wcześniej niż standardowo. Powodem są dni wolne przypadające w kalendarzu, które wpływają na terminy realizacji przelewów. Harmonogram wypłat na ten miesiąc wygląda następująco:

1 lipca (środa),

6 lipca (poniedziałek),

10 lipca (piątek),

15 lipca (środa),

20 lipca (poniedziałek),

24 lipca (piątek) – tego dnia wypłacone zostaną świadczenia, których standardowy termin przypada na 25 lipca (sobotę).

Oznacza to, że emeryci otrzymujący świadczenia 25. dnia miesiąca, w lipcu dostaną pieniądze wcześniej.

Czy można zmienić termin wypłaty dodatku pielęgnacyjnego z ZUS?

Niektórzy emeryci zastanawiają się nad możliwością zmiany terminu otrzymywania świadczenia i należnych do nich dodatków, jednak zasadniczo taka opcja nie jest dostępna. Wyjątki zdarzają się sporadycznie i są rozpatrywane jedynie w szczególnych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy senior musi regulować zobowiązania z określoną, nieprzesuwalną datą płatności, takie jak alimenty czy inne należności wynikające z decyzji administracyjnych.

Za wystarczające uzasadnienie nie uznaje się natomiast konieczności spłacania rat kredytowych, ponieważ harmonogram takich płatności można ustalić indywidualnie z bankiem. Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnej zmiany terminu wypłaty zawsze należy do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego w lipcu 2026 roku?

W lipcu 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 366,68 zł miesięcznie. Stawka ta obowiązuje od 1 marca 2026 roku po przeprowadzeniu corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatek wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą i przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75. rok życia oraz świadczeniobiorcom uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Kolejna zmiana wysokości świadczenia nastąpi podczas następnej waloryzacji, planowanej na marzec 2027 roku.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pobierają emeryturę lub rentę i wymagają stałej pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu. Przysługuje on także automatycznie wszystkim osobom po ukończeniu 75. roku życia, niezależnie od stanu zdrowia, pod warunkiem że nie przebywają one w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej.

W przypadku osób młodszych niż 75 lat konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, które potwierdza potrzebę stałej opieki. Podczas oceny brany jest pod uwagę m.in. ogólny stan zdrowia, zdolność do samodzielnego poruszania się oraz wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.