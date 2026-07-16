W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Energii, uczestniczyli również Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Józef Matysiak, przedstawiciele organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dyskusja koncentrowała się na potencjale krajowych zasobów geotermalnych, rozwoju inwestycji, obowiązujących regulacjach oraz dostępnych i planowanych instrumentach wsparcia finansowego.

Geotermia to stabilne, odnawialne źródło energii, które wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, zwiększa wykorzystanie krajowych zasobów i wspiera budowę nowoczesnych systemów ciepłowniczych. Naszym celem jest tworzenie warunków, które pozwolą skutecznie rozwijać tę technologię i realizować kolejne inwestycje

- podkreślił Wiceminister Energii Konrad Wojnarowski.

Geotermia wpisana w strategię transformacji ciepłownictwa

Rozwój geotermii został uwzględniony w kluczowych dokumentach strategicznych przygotowanych przez Ministerstwo Energii. Zarówno aktualizacja Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., jak i Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. wskazują geotermię jako technologię wspierającą modernizację krajowego ciepłownictwa oraz zwiększanie wykorzystania lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Strategia zakłada rozwój stabilnych i efektywnych źródeł ciepła dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Geotermia – dzięki całorocznej dostępności i niezależności od warunków atmosferycznych - może stanowić podstawę lokalnych systemów ciepłowniczych lub współpracować z pompami ciepła, magazynami ciepła, biomasą i innymi technologiami niskoemisyjnymi.

Lokalne źródła ciepła mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne

Wykorzystanie geotermii wpisuje się w cele Strategii Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r., która zakłada stopniowe uniezależnianie sektora od paliw kopalnych oraz szersze wykorzystanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii.

Rozwój geotermii wspiera:

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie krajowych zasobów,

- dywersyfikację technologii wytwarzania ciepła,

- rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych,

- ograniczanie emisyjności sektora,

- zwiększenie odporności lokalnych systemów ciepłowniczych na zmiany na rynku paliw.

Strategia Transformacji Ciepłownictwa zakłada rozwój nowych instalacji geotermalnych. Równolegle prowadzone będą działania wspierające rozpoznanie zasobów oraz ograniczające ryzyko realizacji pierwszych odwiertów.

Jednym z kluczowych elementów rozwoju geotermii pozostaje dostęp do finansowania. Podczas spotkania przedstawiono aktualne i planowane instrumenty wsparcia, które mają ułatwić realizację nowych przedsięwzięć.

Powstaje zaktualizowany program rozwoju geotermii w Polsce

Podczas spotkania omówiono najważniejsze uwarunkowania wpływające na rozwój geotermii oraz rozwiązania, które mogą wspierać realizację kolejnych projektów i zwiększać wykorzystanie krajowych zasobów geotermalnych.

Wiceminister Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos poinformował o pracach nad aktualizacją Wieloletniego Programu Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce, który zostanie rozszerzony o 13 filarów obejmujących kluczowe obszary rozwoju tej technologii.

Spotkanie stanowiło kolejny etap dialogu administracji publicznej, instytucji i przedstawicieli branży na rzecz wypracowania rozwiązań wspierających rozwój geotermii oraz zwiększających wykorzystanie krajowych, odnawialnych zasobów energii w transformacji polskiego ciepłownictwa.