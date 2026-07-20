Forsal logo

Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 18:05
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia/PAP
Polska armia w szybkim tempie wzmacnia swoje zdolności artyleryjskie, a tempo dostaw południowokoreańskich armatohaubic K9 zwróciło uwagę zagranicznych analityków. Ukraiński portal Defense Express ocenia, że realizacja kontraktów z Koreą Południową przebiega wyjątkowo sprawnie, a Polska może w przyszłości dysponować jednym z największych potencjałów artylerii samobieżnej w Europie.

Analitycy ukraińskiego portalu Defense Express zwrócili uwagę na tempo, w jakim Polska otrzymuje kolejne egzemplarze południowokoreańskich armatohaubic K9. Ich zdaniem dostawy realizowane są bardzo sprawnie, a sam sprzęt coraz częściej pojawia się w europejskich siłach zbrojnych.

Polska wzmacnia artylerię. Tempo dostaw K9 robi wrażenie

"Korea Południowa zaczęła wysyłać samobieżne działa K9 zamówione w 2023 roku do Polski zaledwie siedem miesięcy po zakończeniu dostaw w ramach poprzedniego kontraktu z 2022 roku" – odnotowują ukraińscy analitycy.

W ramach pierwszych umów Polska otrzymała już komplet armatohaubic K9A1. Łącznie chodzi o 218 pojazdów, z czego 212 zostało dostarczonych na podstawie pierwszej umowy wykonawczej zawartej w 2022 roku, a kolejnych sześć na mocy kontraktu podpisanego w 2023 roku.

Zobacz również

Na początku lipca spółka Hanwha Aerospace Europe poinformowała o wysłaniu do Polski pierwszych armatohaubic K9PL. To wariant przygotowany z myślą o wymaganiach polskich sił zbrojnych.

W ramach drugiej umowy wykonawczej z 2023 roku polska armia ma otrzymać łącznie 146 takich pojazdów. Nowa wersja ma zostać wyposażona m.in. w system samoobrony OBRA-3, automatyczny system gaszenia i tłumienia wybuchów, klimatyzację oraz dodatkowe wyświetlacze ułatwiające pracę załogi.

Potęga polskiej artylerii rośnie. K9 zmieniają układ sił w regionie

K9PL mają stanowić kolejny etap rozbudowy polskiej artylerii samobieżnej. Zakupy z Korei Południowej są elementem szerokiego programu modernizacji, który obejmuje także inne systemy uzbrojenia.

Armatohaubica K9 jest jednym z najważniejszych produktów południowokoreańskiego przemysłu obronnego. Pojazd wyposażono w armatę kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów, która pozwala prowadzić ogień na dystansie około 40 km przy użyciu standardowej amunicji.

Zobacz również

System może osiągać szybkostrzelność do sześciu strzałów na minutę. Uzbrojenie pomocnicze stanowi karabin maszynowy kalibru 12,7 mm.

Za mobilność odpowiada wysokoprężny silnik o mocy 1000 KM współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. Według danych producenta K9 może poruszać się po utwardzonych drogach z prędkością do 70 km/h.

Polska zbroi się na potęgę. Skala robi wrażenie na Ukraińcach

Defense Express wskazuje, że K9 stały się jednym z najważniejszych hitów eksportowych Korei Południowej i wzbudzają coraz większe zainteresowanie w Europie. Według ukraińskich analityków szczególnie istotna jest skala polskich zamówień.

Po realizacji wszystkich obecnie zawartych kontraktów Polska może dysponować łącznie 576 samobieżnymi działami K9 i Krab. Taki potencjał miałby zostać uzupełniony przez 310 wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo w ramach programu Homar-K oraz M142 HIMARS.

"Jeśli chodzi o Polskę, chcą mieć najsilniejszą flotę artylerii w Europie. Brzmi realistycznie, jeśli po realizacji wszystkich zamówień liczba samobieżnych dział K9 i Krab wyniesie 576 sztuk, co uzupełni 310 precyzyjnych wyrzutni K239 systemu Homar-K i M142 Himars" – podsumowują analitycy Defense Express.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDo Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia »
Tematy: PolskaUkraińcyK9armatohaubice
Powiązane
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Zmasowany atak Rosji. Tutaj idzie główne uderzenie w Polsce
Zmasowany atak Rosji. Tutaj idzie główne uderzenie w Polsce
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Nie przegap
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Ebury rynek waluty wycena inflacja wakacje
Komentarz eksperta: Waluty mają wakacje. Rynki ignorują eskalację w Iranie, a złoty jak reszta walut jest stabilny na tym samym poziomie ceny
Sposób na domowe finanse, gdy czujemy nasz drogi kredyt hipoteczny. Refinansowanie w innym banku może przynieść ulgę, na lepszych warunkach.
Sposób na drogi kredyt hipoteczny. Refinansowanie hipoteki bije rekordy
Ojciec leży na macie obok siedzącego dziecka
Test DNA nie wystarczy? W Polsce mężczyzna może płacić alimenty na dziecko będące owocem zdrady małżeńskiej
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Polecamy
podatek oki premier donald tusk
Donald Tusk nie mógł się powstrzymać. Pochwalił się „Rokiem Przyspieszenia”
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy stosują przemyślną metodę na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
Rząd chce płacić firmom za oszczędzanie prądu. Jest jeden warunek
Rząd chce płacić firmom za oszczędzanie prądu. Jest jeden warunek
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
Kolejny atak na rosyjską flotę cieni. Ukraina niszczy logistykę Moskwy
Kraj
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Lekarz idzie korytarzem nowoczesnego szpitala. Zdjęcie poglądowe przedstawia personel medyczny na oddziale ratunkowym, nawiązując do tematyki organizacji pracy SOR i bezpieczeństwa pacjentów.
NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowy obowiązek od 1 listopada 2026 r.
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
Brak lekarzy, nieprzerwana praca przez ponad 144 godziny – systemowe problemy ratownictwa medycznego
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
telefon komórkowy
Patostreaming zakazany – niewłaściwe zachowania nie będą mogły być bezkarnie transmitowane w sieci
Świat
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Myśliwce F-35
Kolejne państwa stawiają na pociski JSM dla F-35. Polska nadal się waha
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Amerykanie złapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Projekt czołgu
Kolejne francusko-niemieckie fiasko. Po myśliwcu przyszłości sypie się projekt nowego czołgu
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
CENTCOM Ends Weekend Wave of Strikes Against Iran
USA atakują Iran dziewiąty dzień z rzędu. Co dalej z żeglugą przez cieśninę Ormuz?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj