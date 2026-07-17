Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię

Estonia i Wielka Brytania ogłosiły podpisanie zaktualizowanego porozumienia o wzajemnej pomocy. Jednym z najważniejszych elementów umowy jest zwiększenie liczebności brytyjskiego kontyngentu stacjonującego w Estonii.

Brytyjska armia rośnie w siłę przy granicy z Rosją. Wojsko gromadzi amunicję

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował, że liczba brytyjskich żołnierzy wzrośnie o niemal 300. Oznacza to, że z obecnych około 900 wojskowych kontyngent zwiększy się do blisko 1200 żołnierzy. Zmiany mają wejść w życie prawdopodobnie w kwietniu przyszłego roku.

Przed przybyciem czwartej brygady brytyjskiej w Estonii zostaną rozmieszczone zapasy amunicji. Jak wyjaśnił Hanno Pevkur, ma to zwiększyć szybkość reagowania w razie ewentualnego zagrożenia. Obecnie siły brytyjskie stacjonują w bazie w Tapa.

– Brytyjczycy dodatkowo rozmieszczą tutaj środki do prowadzenia uderzeń w głąb terytorium. Przede wszystkim chodzi o różne typy bezzałogowców zdolnych do lotów na duże odległości – powiedział Pevkur.

Jednocześnie poinformowano, że Estonia i Wielka Brytania uzgodniły rozszerzenie współpracy w zakresie technologii obronnych. Oba państwa zamierzają w przyszłości prowadzić wzajemne zakupy nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych przez swoje siły zbrojne.

Nowa baza wojskowa powstanie w Narwie. Estonia szykuje się na najgorsze

Hanno Pevkur odniósł się również do ostrzeżeń dotyczących rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, które pojawiają się w innych państwach wschodniej flanki NATO. Szef estońskiego MON zaznaczył, że zgodnie z ocenami estońskich służb bezpieczeństwa obecnie nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla kraju.

W ubiegłym tygodniu poinformowano także, że w mieście Narwa, położonym bezpośrednio na granicy z Rosją, powstanie nowa baza wojskowa o powierzchni ponad 7,5 tys. metrów kwadratowych. Państwowe Centrum Inwestycji Obronnych (RKIK) ogłosiło już przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu. Szacowany koszt to około 15 mln euro.