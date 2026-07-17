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Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 13:19
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię/PAP/EPA
Brytyjski kontyngent wojskowy w Estonii zostanie zwiększony z około 900 do blisko 1200 żołnierzy. To efekt nowego porozumienia o współpracy obronnej zawartego między Estonią a Wielką Brytanią. Równocześnie w kraju zostaną wcześniej rozmieszczone zapasy amunicji oraz nowe środki bojowe, które mają przyspieszyć reakcję sił NATO w razie zagrożenia.

Estonia i Wielka Brytania ogłosiły podpisanie zaktualizowanego porozumienia o wzajemnej pomocy. Jednym z najważniejszych elementów umowy jest zwiększenie liczebności brytyjskiego kontyngentu stacjonującego w Estonii.

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Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował, że liczba brytyjskich żołnierzy wzrośnie o niemal 300. Oznacza to, że z obecnych około 900 wojskowych kontyngent zwiększy się do blisko 1200 żołnierzy. Zmiany mają wejść w życie prawdopodobnie w kwietniu przyszłego roku.

Przed przybyciem czwartej brygady brytyjskiej w Estonii zostaną rozmieszczone zapasy amunicji. Jak wyjaśnił Hanno Pevkur, ma to zwiększyć szybkość reagowania w razie ewentualnego zagrożenia. Obecnie siły brytyjskie stacjonują w bazie w Tapa.

– Brytyjczycy dodatkowo rozmieszczą tutaj środki do prowadzenia uderzeń w głąb terytorium. Przede wszystkim chodzi o różne typy bezzałogowców zdolnych do lotów na duże odległości – powiedział Pevkur.

Jednocześnie poinformowano, że Estonia i Wielka Brytania uzgodniły rozszerzenie współpracy w zakresie technologii obronnych. Oba państwa zamierzają w przyszłości prowadzić wzajemne zakupy nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych przez swoje siły zbrojne.

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Hanno Pevkur odniósł się również do ostrzeżeń dotyczących rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, które pojawiają się w innych państwach wschodniej flanki NATO. Szef estońskiego MON zaznaczył, że zgodnie z ocenami estońskich służb bezpieczeństwa obecnie nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla kraju.

W ubiegłym tygodniu poinformowano także, że w mieście Narwa, położonym bezpośrednio na granicy z Rosją, powstanie nowa baza wojskowa o powierzchni ponad 7,5 tys. metrów kwadratowych. Państwowe Centrum Inwestycji Obronnych (RKIK) ogłosiło już przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu. Szacowany koszt to około 15 mln euro.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: RosjaWielka BrytaniawojskoEstonia
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