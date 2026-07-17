Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji

Dyrektor CIA John Ratcliffe oświadczył, że przeciętna długość życia rosyjskiego rekruta po przybyciu na pole bitwy w Ukrainie wynosi obecnie zaledwie 20–30 minut. Przyczyną mają być ukraińskie drony wyposażone w sztuczną inteligencję, które – jak podkreślił – stały się "wyspecjalizowanymi, tanimi maszynami do zabijania".

Rekruci bez szans na froncie. Rosjanie żyją średnio 30 minut

Wypowiedź szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej obrazuje skalę zmian, jakie nowoczesne technologie przyniosły na współczesnym polu walki. Bezzałogowce odpowiadają dziś za znaczną część zniszczeń rosyjskiego sprzętu oraz eliminację żołnierzy znajdujących się na pierwszej linii frontu.

Na początku 2025 roku analizy opublikowane z okazji trzeciej rocznicy pełnoskalowej rosyjskiej inwazji wskazywały, że armia rosyjska zdobywała średnio około 1200 metrów kwadratowych ukraińskiego terytorium dziennie, ponosząc przy tym straty sięgające około 1200 żołnierzy dziennie.

Jeden żołnierz na metr ziemi. Przerażający bilans strat Rosji

Oznaczało to, że statystycznie na każdy zdobyty metr kwadratowy Ukrainy przypadał jeden zabity lub ranny rosyjski żołnierz. W tamtym czasie Rosja kontrolowała około 20 proc. terytorium Ukrainy. Dla porównania, w szczytowym momencie w czerwcu 2022 roku, było to około 27 proc. To pokazuje, że mimo ponoszonych kosztów militarnych, rosyjskie zdobycze terytorialne pozostawały mniejsze niż na początku wojny.

Według danych Ukraińskich Sił Zbrojnych rosyjskie straty przekroczyły wówczas 860 tys. zabitych i rannych. Z kolei amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) szacował je na około 170 tys. zabitych oraz 630 tys. rannych. Straty rosyjskie oceniano wówczas jako co najmniej trzykrotnie wyższe niż ukraińskie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski informował wcześniej o około 43 tys. poległych ukraińskich żołnierzach. Analitycy ISW wskazywali, że wysokie straty po stronie rosyjskiej były związane między innymi z taktyką określaną jako "mięsne szturmy", a także z gorszym poziomem wyszkolenia, wyposażenia i zabezpieczenia medycznego.

W lipcu 2026 roku sytuacja na froncie nadal charakteryzuje się wysokimi stratami po stronie rosyjskiej. Według szacunków amerykańskich urzędników Rosja traci około 7 tys. żołnierzy tygodniowo. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że ponad 80 proc. celów przeciwnika jest obecnie niszczonych przez drony.

Miliony dronów zmienią front. Zachód pompuje fortunę w nową broń

Ukraina produkuje obecnie około 10 mln dronów rocznie i zapowiada zwiększenie produkcji do 20 mln sztuk. Rozbudowa potencjału przemysłowego ma umożliwić dalsze wzmacnianie przewagi technologicznej na polu walki. Bezzałogowce stały się jednym z najważniejszych elementów ukraińskiej strategii obronnej, a ich znaczenie stale rośnie wraz z rozwojem systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Wypowiedź Johna Ratcliffe'a pojawiła się w czasie, gdy Stany Zjednoczone oraz państwa sojusznicze rozważają zwiększenie finansowania ukraińskich programów dronowych oraz rozszerzenie dostępu do technologii związanych ze sztuczną inteligencją. W ostatnich dniach europejskie kraje NATO, w tym przede wszystkim Niemcy, przeznaczyły na rozwój technologii dronowych dla Ukrainy setki milionów euro.