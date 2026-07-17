Forsal logo

Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:49
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji/East News
Przeciętny rosyjski rekrut ma przeżyć na ukraińskim froncie zaledwie 20–30 minut od momentu dotarcia na linię walki – twierdzi dyrektor CIA John Ratcliffe. Według amerykańskich i ukraińskich ocen kluczową rolę odgrywają masowo wykorzystywane drony wspierane przez sztuczną inteligencję, które w ostatnim czasie znacząco zmieniły charakter działań na linii frontu.

Dyrektor CIA John Ratcliffe oświadczył, że przeciętna długość życia rosyjskiego rekruta po przybyciu na pole bitwy w Ukrainie wynosi obecnie zaledwie 20–30 minut. Przyczyną mają być ukraińskie drony wyposażone w sztuczną inteligencję, które – jak podkreślił – stały się "wyspecjalizowanymi, tanimi maszynami do zabijania".

Rekruci bez szans na froncie. Rosjanie żyją średnio 30 minut

Wypowiedź szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej obrazuje skalę zmian, jakie nowoczesne technologie przyniosły na współczesnym polu walki. Bezzałogowce odpowiadają dziś za znaczną część zniszczeń rosyjskiego sprzętu oraz eliminację żołnierzy znajdujących się na pierwszej linii frontu.

NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat

Na początku 2025 roku analizy opublikowane z okazji trzeciej rocznicy pełnoskalowej rosyjskiej inwazji wskazywały, że armia rosyjska zdobywała średnio około 1200 metrów kwadratowych ukraińskiego terytorium dziennie, ponosząc przy tym straty sięgające około 1200 żołnierzy dziennie.

Jeden żołnierz na metr ziemi. Przerażający bilans strat Rosji

Oznaczało to, że statystycznie na każdy zdobyty metr kwadratowy Ukrainy przypadał jeden zabity lub ranny rosyjski żołnierz. W tamtym czasie Rosja kontrolowała około 20 proc. terytorium Ukrainy. Dla porównania, w szczytowym momencie w czerwcu 2022 roku, było to około 27 proc. To pokazuje, że mimo ponoszonych kosztów militarnych, rosyjskie zdobycze terytorialne pozostawały mniejsze niż na początku wojny.

Według danych Ukraińskich Sił Zbrojnych rosyjskie straty przekroczyły wówczas 860 tys. zabitych i rannych. Z kolei amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) szacował je na około 170 tys. zabitych oraz 630 tys. rannych. Straty rosyjskie oceniano wówczas jako co najmniej trzykrotnie wyższe niż ukraińskie.

Nie wyślą więcej broni. Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy
Nie wyślą więcej broni. Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zełenski informował wcześniej o około 43 tys. poległych ukraińskich żołnierzach. Analitycy ISW wskazywali, że wysokie straty po stronie rosyjskiej były związane między innymi z taktyką określaną jako "mięsne szturmy", a także z gorszym poziomem wyszkolenia, wyposażenia i zabezpieczenia medycznego.

W lipcu 2026 roku sytuacja na froncie nadal charakteryzuje się wysokimi stratami po stronie rosyjskiej. Według szacunków amerykańskich urzędników Rosja traci około 7 tys. żołnierzy tygodniowo. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że ponad 80 proc. celów przeciwnika jest obecnie niszczonych przez drony.

Miliony dronów zmienią front. Zachód pompuje fortunę w nową broń

Ukraina produkuje obecnie około 10 mln dronów rocznie i zapowiada zwiększenie produkcji do 20 mln sztuk. Rozbudowa potencjału przemysłowego ma umożliwić dalsze wzmacnianie przewagi technologicznej na polu walki. Bezzałogowce stały się jednym z najważniejszych elementów ukraińskiej strategii obronnej, a ich znaczenie stale rośnie wraz z rozwojem systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze

Wypowiedź Johna Ratcliffe'a pojawiła się w czasie, gdy Stany Zjednoczone oraz państwa sojusznicze rozważają zwiększenie finansowania ukraińskich programów dronowych oraz rozszerzenie dostępu do technologii związanych ze sztuczną inteligencją. W ostatnich dniach europejskie kraje NATO, w tym przede wszystkim Niemcy, przeznaczyły na rozwój technologii dronowych dla Ukrainy setki milionów euro.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPo wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieżołnierzeUkraina
Powiązane
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Zmasowany atak Rosji. Tutaj idzie główne uderzenie w Polsce
Zmasowany atak Rosji. Tutaj idzie główne uderzenie w Polsce
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Nie przegap
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Kto jest zwolniony z opłat za śmieci w 2026? To nie tylko emeryci
Nie tylko emeryci nie muszą płacić za śmieci w 2026. Kto jest zwolniony z opłat, a komu przysługuje zniżka?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Pyszne.pl
Gigant zapowiedział zwolnienie tysięcy kurierów. Masowe zwolnienia w Pyszne.pl
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki
Polecamy
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
prezydent, Karol Nawrocki
Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
ZUS przyspiesza sierpniowe wypłaty emerytur. Pierwsze przelewy ruszą jeszcze w lipcu
ZUS przyspiesza sierpniowe wypłaty emerytur. Pierwsze przelewy ruszą jeszcze w lipcu
Kraj
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
kamera, sąsiad, posesja, dom, monitoring
Kamera na elewacji domu – nielegalna, jeśli jest skierowana na posesję sąsiada. Taki błąd może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Świat
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Ujawnili porażające liczby
Bolesny cios w Rosję. Putin zwrócił się o pilną pomoc do jednego kraju
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Zełenski
Zmiana na czele ukraińskiego MON. Zełenski powierzył obowiązki nowemu szefowi resortu
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj