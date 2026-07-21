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Koniec pobłażliwości. Ruszyły obowiązkowe kontrole domów, mandat w wysokości nawet 500 zł dostaniesz od ręki

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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dzisiaj, 10:49
kontrola
Ruszyły obowiązkowe kontrole domów. Za brak ważnego dokumentu grozi 500 zł mandatu/Materiały prasowe
Właściciele domów mają poważny powód do niepokoju. Ruszyły masowe i bezwzględne kontrole systemów grzewczych w całym kraju. Urzędnicy oraz strażnicy miejscy masowo weryfikują cyfrową bazę CEEB. Brak jednego wpisu oznacza natychmiastowe 500 złotych mandatu. To jednak nic w porównaniu z drugim, ukrytym zagrożeniem. Jeden błąd pozbawi Cię wszelkich pieniędzy w razie wypadku.

Każdy właściciel domu musi zapłacić za tę kontrolę. Inaczej grozi mu 500 zł mandatu

Wraz z nadejściem kluczowych terminów serwisowych, na osiedlach domów jednorodzinnych coraz częściej pojawiają się serwisanci sprawdzający drożność kominów. Choć dla wielu osób wizyta ta kojarzy się jedynie z tradycją, w rzeczywistości jest to surowy wymóg wynikający bezpośrednio z polskiego prawa budowlanego. Bagatelizowanie tego obowiązku może okazać się wyjątkowo kosztowne, zwłaszcza że ceny usług kominiarskich poszły w górę, a uprawnienia kontrolne urzędników pozwalają na nakładanie natychmiastowych kar finansowych na zapominalskich gospodarzy.

Obowiązek przeglądu kominiarskiego a przepisy prawa budowlanego

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami zawartymi w artykule 62 ustawy Prawo budowlane, każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma restrykcyjny obowiązek poddawania instalacji kominowych regularnej kontroli. Przepisy precyzują, że taka wizyta specjalisty musi odbywać się przynajmniej raz w roku kalendarzowym, przy czym najczęściej fachowcy pojawiają się u progu domów i mieszkań w okresach bezpośrednio poprzedzających sezon grzewczy lub tuż po jego zakończeniu. Choć pukanie do drzwi przez kominiarza jest zjawiskiem powszechnym w całym kraju, należy pamiętać, że usługa ta nie jest bezpłatna i wiąże się z koniecznością uregulowania należności bezpośrednio u wykonawcy.

Profesjonalna kontrola stanu technicznego komina i wymagane uprawnienia

Proces weryfikacji drożności oraz szczelności przewodów kominowych nie może być przeprowadzony przez przypadkową osobę. Uprawnienia do dokonania oficjalnego przeglądu, który jest honorowany przez urzędy oraz firmy ubezpieczeniowe, posiadają wyłącznie osoby legitymujące się tytułem mistrza kominiarskiego lub posiadające specyficzne uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Standardowa procedura obejmuje nie tylko wizualną i techniczną ocenę stanu instalacji, ale również czyszczenie przewodów. Finalizacja wizyty następuje w momencie wystawienia przez fachowca oficjalnego dokumentu potwierdzającego sprawność systemu. Posiadanie tego zaświadczenia jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego, ponieważ jego brak uniemożliwia ubieganie się o wypłatę odszkodowania w sytuacji wystąpienia pożaru.

Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych i samodzielne prace konserwacyjne

Warto rozróżnić ustawowy obowiązek kontroli technicznej od czynności konserwacyjnych, jakimi jest czyszczenie przewodów. O ile przegląd musi wykonać certyfikowany mistrz, o tyle usuwanie zanieczyszczeń w domach jednorodzinnych właściciele mogą realizować we własnym zakresie, pod warunkiem zachowania określonych interwałów czasowych. Przepisy wskazują, że przewody wentylacyjne wymagają czyszczenia raz w roku, natomiast przewody spalinowe obsługujące kotły gazowe lub olejowe powinny być udrożniane co pół roku. Największej uwagi wymagają przewody dymowe odprowadzające spaliny z kominków oraz pieców na paliwa stałe, takie jak ekogroszek, gdzie zabieg ten należy powtarzać raz na kwartał. Dodatkowe wymogi dotyczą obiektów o powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych, gdzie kontrole muszą odbywać się dwa razy w roku w ściśle określonych terminach do końca maja oraz listopada.

Sankcje finansowe i konsekwencje braku ważnego przeglądu kominiarskiego

Ignorowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa instalacji grzewczych i wentylacyjnych niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne oraz finansowe. Osoba, która uchyla się od obowiązku przeprowadzenia rocznej kontroli, naraża się na mandat karny w wysokości do 500 złotych, nakładany przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Jednak kara administracyjna to tylko jeden z problemów, gdyż w przypadku nieszczęśliwego wypadku, takiego jak pożar sadzy lub zaczadzenie, brak aktualnego protokołu kominiarskiego daje ubezpieczycielowi podstawę do całkowitej odmowy wypłaty środków z polisy, co może doprowadzić do ogromnych strat majątkowych właściciela budynku.

Aktualne ceny usług kominiarskich i czynniki wpływające na wysokość opłat

Koszty profesjonalnego przeglądu kominiarskiego w ostatnim czasie uległy zauważalnemu wzrostowi, co znajduje odzwierciedlenie w cennikach zakładów kominiarskich. Obecnie za kompleksową usługę obejmującą sprawdzenie przewodów wraz z ich wyczyszczeniem należy zapłacić średnio od 250 do 450 złotych. Ostateczna kwota na rachunku jest uzależniona od kilku czynników, w tym od liczby kondygnacji w budynku oraz przekroju i długości przewodów kominowych. Dodatkowo płatna jest inwentaryzacja budynku, która może podnieść koszt wizyty o kolejne 200 złotych. Regionalizacja cen również gra istotną rolę, gdyż w dużych metropoliach stawki bazowe za samą kontrolę bez dodatkowych prac często zaczynają się od poziomu 200 zł wzwyż.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o przegląd kominiarski i kontrole

Jaki obowiązek nakłada artykuł 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli nieruchomości?

Artykuł 62 ustawy Prawo budowlane zobowiązuje każdego właściciela lub zarządcę do regularnej kontroli instalacji kominowych przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

Kto może wykonać oficjalny przegląd kominiarski instalacji kominowych?

Uprawnienia do oficjalnego przeglądu mają wyłącznie mistrz kominiarski lub osoby z określonymi uprawnieniami budowlanymi. Finalizacja wizyty następuje po wystawieniu dokumentu potwierdzającego sprawność systemu.

Jak często czyścić przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe w domach jednorodzinnych?

Przewody wentylacyjne czyści się raz w roku, spalinowe obsługujące kotły gazowe lub olejowe co pół roku, a dymowe od kominków i pieców na paliwa stałe raz na kwartał. Właściciele mogą te czynności realizować we własnym zakresie.

Jakie sankcje i skutki ubezpieczeniowe grożą za brak rocznej kontroli kominiarskiej?

Za uchylanie się od obowiązku grozi mandat karny do pięciuset złotych nakładany przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Brak aktualnego protokołu kominiarskiego daje ubezpieczycielowi podstawę do całkowitej odmowy wypłaty środków z polisy przy pożarze lub zaczadzeniu.

Ile kosztuje przegląd kominiarski i co wpływa na wysokość opłat?

Kompleksowy przegląd ze sprawdzeniem i czyszczeniem kosztuje średnio od dwustu pięćdziesięciu do czterystu pięćdziesięciu złotych. Na cenę wpływa m.in. liczba kondygnacji oraz przekrój i długość przewodów; inwentaryzacja to dodatkowe dwieście złotych; w dużych metropoliach bazowe stawki za samą kontrolę często od dwustu złotych wzwyż.

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Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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Tematy: kontrolaprzegląd kominiarskiprawo budowlanekontrole systemów grzewczych i wentylacyjnych
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