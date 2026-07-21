Okna za darmo

Mieszkańcy Oświęcimia mogą otrzymać za darmo okna z demontażu modernizowanego budynku Zarządu Budynków Mieszkalnych. Akcja potrwa tylko do 22 lipca, a o przyznaniu stolarki decyduje kolejność zgłoszeń. Jedynym warunkiem jest samodzielny transport i montaż.

Darmowe okna z demontażu. Kto pierwszy, ten lepszy

Urząd Miasta Oświęcim rozpoczął bezpłatne przekazywanie okien pochodzących z modernizowanego budynku Zarządu Budynków Mieszkalnych. To okazja dla mieszkańców, którzy planują remont i mogą wykorzystać stolarkę we własnym zakresie.

Okna za darmo: kiedy można odebrać?

Okna można odbierać od 20 do 22 lipca, w godzinach 7.00–15.00, na placu za budynkiem ZBM przy ul. Bema 12. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane muszą jedynie zapewnić własny transport oraz montaż.

Dlaczego miasto rozdaje okna?

Akcja jest częścią projektu „Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu”, realizowanego dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Zamiast kierować zdemontowane okna do utylizacji, miasto przekazuje je mieszkańcom. To rozwiązanie wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, dzięki której materiały pozostające w dobrym stanie mogą zostać ponownie wykorzystane.

Jak podkreślają organizatorzy, takie działania pozwalają ograniczyć ilość odpadów, a jednocześnie wspierają ochronę środowiska poprzez ponowne wykorzystanie sprawnych elementów wyposażenia.

To nie koniec. Będą kolejne darmowe okna

Urząd zapowiada, że w najbliższych miesiącach odbędą się kolejne akcje przekazywania stolarki okiennej. Następna partia będzie pochodziła z budynków remontowanych w ramach prac prowadzonych w siedzibie Stowarzyszenia „Promyk” oraz Niepublicznego Przedszkola „Promyczek”.

Osoby zainteresowane otrzymaniem okien powinny śledzić komunikaty publikowane przez miasto, ponieważ kolejne terminy będą ogłaszane po rozpoczęciu następnych etapów modernizacji.