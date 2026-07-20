Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"

Wzrost cen paliw
Wzrost cen benzyny spowodowany jest wznowieniem walk na Bliskim Wschodzie, które jeszcze bardziej utrudniły eksport ropy, oleju opałowego i gazu z krajów Zatoki Perskiej przez blokowaną przez Iran cieśninę Ormuz, kluczowy szlak globalnych dostaw ropy naftowej.
4 dol. za galon to "próg bólu"
Średnie krajowe ceny detaliczne benzyny wzrosły o ponad 30 proc. od czasu ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego. Według danych AAA cena na stacjach benzynowych w poniedziałek wyniosła średnio 4,0030 dolara za galon, którą to kwotę agencja Reutera określiła jako „próg bólu”.
Ceny spadły w czerwcu, kiedy USA i Iran zawarły wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny. Zaczęły jednak rosnąć wraz ze wzrostem cen ropy naftowej po zerwaniu rozejmu między Waszyngtonem a Teheranem na początku lipca.
Wysokie ceny benzyny obciążają politycznie Partię Republikańską
Rekordowy poziom cen w ostatniej dekadzie odnotowano w czerwcu 2022 r., po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Średnia cena galonu benzyny przekroczyła wówczas 5 dolarów. W kolejnych miesiącach ceny stopniowo spadały, aż do wybuchu wojny USA z Iranem. Pod koniec lutego br. średnia cena galonu benzyny wynosiła nie spełna 3 dolary za galon.
Wzrost cen benzyny, dotkliwy dla mieszkańców USA, może równiez odbić się na notowaniach rządzącej Partii Republikańskiej. W listopadzie w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory do Kongresu, w których republikanie będą walczyć o utrzymanie większości w obu izbach.
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.