Polacy mają nowy, oszczędnościowy przebój. To już dziesiątki miliardów złotych. Opłaca się bardziej niż lokata w banku?

Mamy boom na obligacje oszczędnościowe

To papiery wartościowe, sprzedawane w imieniu skarbu państwa przez ministra finansów. Poprzez sprzedaż, od tych którzy obligacje kupują, minister pożycza określoną sumę pieniędzy. Jest zobowiązany do zwrócenia tej kwoty wraz z odsetkami, czyli do wykupienia obligacji, w określonym czasie. Skarb państwa gwarantuje swoim majątkiem ich wykupienie i wypłacenie odsetek. To właśnie dlatego obligacje skarbowe są uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania.

Padł rekord w sprzedaży obligacji

Ale czegoś takiego dawno nie było. Absolutny rekord padł w lipcu ubiegłego roku. Łączna wartość sprzedanych obligacji wyniosła wówczas 8,2 mld złotych. W całym 2025 roku było to 74,9 mld zł, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii.

Teraz ten rekord został pobity. W czerwcu resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 8,6 mld zł.

Te obligacje wybierane są najchętniej

W pierwszej kolejności były wybierane jednoroczne obligacje, o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, które stanowiły 34 proc. sprzedaży styczniowej ogółem – poinformował Jurand Drop, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów. Ich wartość sprzedaży wyniosła 3 756 mln zł.

Następne w kolejności były obligacje 3 letnie o oprocentowaniu stałym oraz 4-letnie COI, których oprocentowanie począwszy od drugiego okresu odsetkowego wyznaczane jest w oparciu o wskaźnik inflacji. Wartość tych obligacji to 1 502 mln zł. - Obydwa instrumenty stanowiły po 17 proc udziału w czerwcowej sprzedaży naszych obligacji – dodaje Drop.

Trzecie miejsce na liście tych najchętniej kupowanych zajęły obligacje czteroletnie. Sprzedano je w sumie za 1 493 mln zł. Niezłym wzięciem cieszą się też obligacje dwuletnie, sprzedano je za 783 mln złotych, oraz dziesięcioletnie. Tych sprzedano za 763 mln zł.

Taka była sprzedaż obligacji „Rodzina 800 plus"

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji „Rodzina 800 plus" przeznaczono w czerwcu około 120 mln zł. Ten rodzaj obligacji to oferta wyłącznie dla tych, którzy otrzymują świadczenie w ramach programu Rodzina 800 plus i chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Obligacje można nabywać do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.