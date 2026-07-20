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Patostreaming zakazany – niewłaściwe zachowania nie będą mogły być bezkarnie transmitowane w sieci

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 09:00
telefon komórkowy
patostreaming/ShutterStock
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą do kodeksu karnego odpowiedzialność karną za patostreaming. Pod tym pojęciem – również używane jest słowo patostream – rozumie się transmisje na żywo za pośrednictwem internetowych platform video zachowań uznawanych powszechnie za nieakceptowane. Jakie zapisy wejdą w życie?

Ustawa ma na celu skuteczniejszą ochronę godności człowieka oraz dodatkowo przeciwdziałanie czerpaniu korzyści z rozpowszechniania w internecie materiałów przedstawiających przemoc również wobec zwierząt, poniżanie też za zgodą, libacje alkoholowe, zawierających słowa powszechnie uważane za obraźliwe.

Patostreaming jako przestępstwo

Art. 255b został umieszczony w rozdziale XXXII Kodeksu karnego w grupie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu. Aby doszło do przestępstwa patostreamingu działania muszą być publiczne muszą się odbywać za pośrednictwem sieci teleinformatycznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo osobistej - uzyskania popularności, protekcji, ułatwienia nawiązania znajomości czy przyjęcie oferowanej czynności seksualnej, Publiczność działania to dostępność zachowania lub przekazu dla bliżej nieoznaczonego kręgu odbiorców.

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Jakich treści nie będzie można rozpowszechniać ?

Karane ma być rozpowszechnianie treści przedstawiających:

  • popełnienie czynu zabronionego zagrożone karą pozbawienia wolności jeśli przedmiotem jest dobro osobiste,
  • przemoc wobec zwierząt – niezależnie czy będzie stanowiła przestępstwo czy wykroczenie,
  • poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą.

Dobrem osobistym człowieka jest życie, zdrowie, cześć, nietykalność cielesna, wolność, swoboda sumienia, nazwisku lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Odpowiedzialnością będą objęte również treści pozorowane w ten sam sposób jak czyny przedstawiające przestępstwa rzeczywiście popełnione.

Kara za przestępstwo patostreamingu. Zakres odpowiedzialności za transmisję

Kara za przestępstwo patostreamingu to do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli w rozpowszechnianiu będzie brała udział osoba do lat 18, odpowiedzialność ta zostanie podwyższona do lat pięciu (dolna granica trzy miesiące). Dodatkowo sprawca będzie opowiadał za czyn, którego się dopuścił podczas transmisji. Nie będzie odpowiadała osoba, która dopuściła się zachowania w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 11.06.2026 r o zmianie ustawy – Kodeks karny UD 2208

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: zwierzętatransmisjapatostreamingczłowiek
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