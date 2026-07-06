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Elektronizacja postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez naczelników urzędów skarbowych – Portal eLicytacje

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 11:53
licytacja, egzekucja, komornik, nieruchomości
postępowanie egzekucyjne/Shutterstock
Weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie elektronicznej sprzedaży ruchomości i nieruchomości, a także praw majątkowych, których zbycie odbywa się w trybie przewidzianym dla sprzedaży ruchomości z uwzględnieniem specyfiki danego prawa. Jak będzie wyglądać procedura?

Funkcjonalności Portalu eLicytacje

Postępowanie egzekucyjnej prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych będzie się odbywać za pomocą własnego systemu teleinformatycznego Portal eLicytacje Krajowej Administracji Skarbowej. To narzędzie wprowadza nowe sposoby sprzedaży ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych form sprzedaży. Portal eLicytacje będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo wyznaczony organ tej administracji.

W Portalu eLicytacje publikowane będą sporządzane przez naczelników urzędów skarbowych obwieszczenia i ogłoszenia o sprzedaży ruchomości i praw majątkowych, obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia o przetargu ofert, sprzedaży z wolnej ręki oraz inne dokumenty związane ze sprzedażą ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych. Dodatkowo za pośrednictwem Portalu naczelnicy urzędów skarbowych jako organy egzekucyjne będą mieli możliwość sprzedaży elektronicznej ruchomości z wolnej ręki.

Licytacja elektroniczna

Czas trwania licytacji elektronicznej niezależnie od rodzaju co do zasady będzie wynosił siedem dni. W przypadku sprzedaży ruchomości tą drogą, obwieszczenie o sprzedaży będzie zamieszczane w Portalu eLicytacje co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem licytacji. W sytuacji gdy przedmiotem zbycia miałyby być szczególne ruchomości np. ulegające łatwemu zepsuciu, termin zamieszczenia obwieszczenia w Portalu, a także czas trwania licytacji będą skrócone. Jeśli sprzedaż miałaby dotyczyć nieruchomości za pośrednictwem Portalu eLicytacje, obwieszczenie w tym zakresie pojawi się w nim co najmniej na 30 dni przed terminem licytacji.

Licytację w postępowaniu egzekucyjnym wygra osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. W Portalu pojawi się zawiadomienie o zakończeniu licytacji bez danych nabywcy. Będzie zawierać pouczenie o przysługującym prawie do wniesienia skargi.

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Przepisy przejściowe

Jeśli przed dniem wejścia w życie ustawy naczelnik urzędu skarbowego obwieścił lub ogłosił sprzedaż będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Mimo obowiązywania przepisów uruchomienie poszczególnych funkcji Portalu eLicytacje będzie następowało stopniowo. Minister Finansów ogłosi w drodze obwieszczenia termin uruchomienie Portalu oraz udostępnienia jego poszczególnych funkcjonalności.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraElektronizacja postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez naczelników urzędów skarbowych – Portal eLicytacje »
Tematy: Krajowa Administracja SkarbowalicytacjaPortal eLicytacjenaczelnik urzędu skarbowego
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