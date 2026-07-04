Termin do wysyłania ksiąg rachunkowych
Pierwsza grupa przepisów, które uległy zmianie dotyczy dłuższego terminu do wywiązania się z obowiązku wysłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych przez podatników. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nowy termin to 31 lipca po zakończeniu roku podatkowego dotychczas był to dzień upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego, czyli 30 kwietnia. Jeśli chodzi o podatników podatku dochodowego od osób prawnych, nastąpiło analogiczne przesunięcie – do końca siódmego miesiąca po zakończenia roku podatkowego lub obrotowego zamiast dotychczasowego trzeciego. Tym samym podatnik ma odczuwalnie więcej czasu na przekazanie ksiąg rachunkowych do organu podatkowego, a dodatkowo w przypadku osób fizycznych termin ten nie będzie się już pokrywał z datą do złożenia zeznania rocznego.
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Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
Zmiany dotyczą zakresu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Obecnie upoważnienie to obejmuje również:
- podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;
- ksiąg rachunkowych – osoby prawne;
- ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Takie działania będą możliwe również na podstawie pełnomocnictw, które zostały udzielone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Dzięki takiej zmianie podatnik nie będzie się zastanawiał czy dany dokument nie został podpisany przez osobę uprawnioną.
Doprecyzowanie pojęcia księga
Uznano, iż istnieje potrzeba jednoznacznego wskazania, co oznacza w liczbie pojedynczej termin księga. Jest to podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.