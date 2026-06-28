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Najnowsze zmiany w prawie podatkowym – ordynacja podatkowa, schematy podatkowe (MDR), kodeks karny skarbowy

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 05:57
KAS, ugoda podatkowa, ordynacja podatkowa
ordynacja podatkowa MDR kodeks karny skarbowy/AI - GP Chat
Poza licznymi zmianami o charakterze bardziej ogólnym w podpisanym przez prezydenta akcie prawnym znalazły się również uregulowania dotyczące schematów podatkowych (MDR) i odpowiedzialności karno-skarbowej. Na czym polegają modyfikacje?

Schematy podatkowe (MDR)

W pierwszej kolejności określony zakres podmiotowy rozdziału 11a działu III Ordynacji podatkowej jako znajdującego zastosowanie do uzgodnień dotyczących wszelkich podatków w rozumieniu prawa, z wyłączeniem podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług oraz akcyzowego. Najważniejszą zmianą i to korzystną dla podatnika jest usunięcie przepisów, z których wynika obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych. Istotne zmiany w zakresie MDR dotyczą również instytucji i obowiązków promotora tj. podmiotu, który opracowuje lub wdraża schemat podatkowy.

Dodatkowo nowelizacja zmienia mechanizmy raportowania schematów podatkowych w przypadku występowania podmiotu, który jest obowiązany do zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. Również doprecyzowuje regulacje dotyczące obowiązku przekazywania informacji o schemacie podatkowym w przypadku kilku podmiotów obowiązanych do dokonania tego. Podpisane również przez prezydenta zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych są konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-694/20 i wynikającej z tego wyroku zmiany dokonanej dyrektywą DAC8, dotyczącej automatycznej wymiany informacji o transakcjach kryptowalutami pomiędzy urzędami skarbowymi w całej Unii Europejskiej. Nowelizacje dotyczą regulacji związanych z zapewnieniem prawa pośrednikom do zwolnienia z obowiązku przekazywania informacji podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, jeżeli taki obowiązek stanowiłby naruszenie tajemnicy zawodowej.

Natomiast zmiany w przepisach związanych z bankowością i finansami umożliwiają innym osobą niż adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub rzecznicy patentowi właściwe wywiązywanie się z obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym.

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Kodeks karny skarbowy

W ramach obowiązku przekazywania informacji o tych schematach w kodeksie karnym skarbowym została wprowadzona odpowiedzialność za złożenie po terminie informacji o uzyskanej korzyści podatkowej lub dokonywaniu jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR).

Nowelizacja treści kodeksu karnego skarbowego dotyczyła również nowego rodzaju mandatu karnego tj. mandatu karnego zaocznego, którym będzie można nałożyć karę grzywny w razie stwierdzenia wykroczenia skarbowego pod nieobecność sprawcy, gdy zachodzą określone w ustawie przesłanki.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: ordynacja podatkowakodeks karny skarbowyMDRschematy podatkowe
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