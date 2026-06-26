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Nowe funkcjonalności w mObywatelu - dyplomy, dokumenty zawodowe i elektroniczne poparcie wyborcze

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 12:47
mObywatel
Nowe funkcjonalności w mObywatelu - dyplomy, dokumenty zawodowe i elektroniczne poparcie wyborcze/Shutterstock
Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada rozszerzenie funkcji aplikacji mObywatel. Użytkownicy zyskają dostęp m.in. do cyfrowych dyplomów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz możliwości elektronicznego udzielania poparcia w procesach wyborczych. Nowości mają stopniowo poszerzać zakres usług dostępnych w aplikacji.

Nowe funkcje w aplikacji mObywatel

- Dziś przyspieszamy. Rozporządzenie, które we wtorek przyjęła Rada Ministrów, to fundament pod udostępnienie kolejnych usług w mObywatelu - mDyplomy, świadectwa zawodowe rzeczoznawców, geodetów i ratowników medycznych, rozwój ksiąg wieczystych, nowe funkcje dla kierowców i portal poparcia. mObywatel rozwija się szybciej niż jakakolwiek inna aplikacja rządowa w Europie. A dziś korzysta z niego już ponad 12 milionów Polaków – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Cyfrowe dyplomy i dokumenty zawodowe w aplikacji

Rozporządzenie umożliwia wdrożenie usługi mDyplomy, dzięki której absolwenci wyższych uczelni będą mogli okazać dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu bezpośrednio w aplikacji. mObywatel obsłuży również dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Dokumenty będą dostępne jako dokumenty mobilne, pobierane ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Dokumenty zawodowe i dane dla kierowców

W aplikacji pojawią się możliwość dodania świadectwa uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, geodety i kartografa oraz prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Kierowcy natomiast będą mogli sprawdzić w aplikacji, czy obowiązuje ich okres próbny, kiedy się zaczął, kiedy kończy i czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów.

Elektroniczne poparcie w wyborach - jak będzie działać?

mObywatel umożliwi również elektroniczne udzielenie poparcia kandydatom na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP oraz senatorów. Możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów. Ponadto, pełnomocnicy wyborczy zyskają wgląd do danych i wyników swojego komitetu.

Pozostałe zmiany

W usłudze Księgi Wieczyste będzie można wyświetlać też podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Zaktualizowane zostaną również dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kilku innych rejestrów publicznych.

Nowe funkcje wdrażane etapowo

To kolejny krok w dynamicznym rozwoju aplikacji. Ostatnie 2,5 roku to najbardziej intensywny okres w jej historii, liczba użytkowników podwoiła się z 5,7 mln do 12 milionów. W tym czasie mObywatel wzbogacił się o 89 nowych usług, dokumentów i funkcji.

Rosnąca popularność aplikacji potwierdza, że nowoczesne rozwiązania cyfrowe skutecznie odpowiadają na potrzeby obywateli i że Polska należy dziś do europejskich liderów w tej dziedzinie.

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Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Katarzyna Kania
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Tematy: mObywatelministerstwo cyfryzacjinowość
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