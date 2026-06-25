Forsal logo

Zużyte strzykawki, zanieczyszczone gaziki, przeterminowane leki. Gdzie je wyrzucać?

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 15:50
odpady medyczne
Gdzie wyrzucać zużyte gaziki i igły? To odpady medyczne/Shutterstock
Nawet personel medyczny gubi rutyna i tam, gdzie wiedza na temat postępowania z odpadami medycznymi jest duża, dochodzi do sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia innych. Wyrzucanie zanieczyszczonych krwią gazików do odpadów komunalnych czy igieł do worków, które mogą ulec uszkodzeniu nie należą do rzadkości.

Rocznie wytwarzanych jest w Polsce ponad 80 tys. ton odpadów medycznych i weterynaryjnych. Produkują je nie tylko szpitale, lecz także przychodnie, gabinety stomatologiczne czy punkty badań diagnostycznych. Dopiero w ostatnim czasie zwraca się uwagę na to, że odpady potencjalnie zakaźne i niebezpieczne produkują również salony beauty, wciąż jednak przepisy nie zobowiązują ich właścicieli do tego, by wytwarzane odpady właściwie segregowali i przekazywali do utylizacji jako odpady medyczne.

Choć świadomość na temat segregacji odpadów (także tych wytwarzanych w gospodarstwach domowych) rośnie, wciąż wiele osób ma problem z tym, co zrobić ze zużytą strzykawką po iniekcji czy zanieczyszczonym krwią opatrunkiem. Czy można wrzucać je do odpadów zmieszanych?

Co trzeci medyk nie przechodzi szkoleń w zakresie postępowania z odpadami medycznymi

Takie wnioski płyną z badania BioStat zrealizowanego w marcu 2026 r. na zlecenie inicjatora kampanii "Bezpieczny odpad", firmy EMKA zajmującej się transportem i utylizacją tego typu odpadów. Choć aż 94,5 proc. respondentów z placówek medycznych deklaruje, że obowiązują w nich procedury postępowania z odpadami, a 95,5 proc. ocenia, że są realizowane prawidłowo, praktyka pokazuje coś innego. Aż 61,1 proc. pracowników odbierających odpady medyczne ze szpitali, przychodni i gabinetów miało w ostatnim roku do czynienia z uszkodzonym workiem lub pojemnikiem, a ponad połowa regularnie zauważa nieodpowiednie ich przygotowanie.

Problem nie jest więc incydentalny: w większości pracowników placówek medycznych gubi rutyna, brak czasu czy niski priorytet zadania, jakim w ocenie personelu jest postępowanie z odpadami. Tymczasem wystarczy jedna źle zabezpieczona igła, by doszło do groźnego w skutkach zakłucia.

Odpady medyczne, z uwagi na zawartość różnego rodzaju patogenów czy właściwości chemiczne, stanowią również zagrożenie dla środowiska.

Segregacja odpadów będzie łatwiejsza. Wchodzą karty seniora
Segregacja odpadów będzie łatwiejsza. Wchodzą karty seniora

Niedokładnie zamknięty worek czy pojemnik to realny problem

W ostatnich 12 miesiącach:

  • 61,1 proc. badanych miało do czynienia z uszkodzeniem worka lub pojemnika podczas odbioru albo transportu,
  • 29,2 proc. wskazało na kontakt skóry z niebezpieczną zawartością,
  • 25,7 proc. - na zakłucie lub skaleczenie.

To moment, w którym niedokładnie zamknięty worek przestaje być drobnym uchybieniem, a staje się realnym zagrożeniem dla człowieka, który musi go przenieść, załadować i przewieźć.

Jak segreguje się odpady medyczne? Najczęstsze błędy

Odpady segreguje się w miejscu ich powstawania. To oznacza, że w placówkach medycznych to właśnie personel wrzuca konkretne produkty do worków lub pojemników w kolorze czerwonym. Również zużyte pieluchomajtki z oddziałów zakaźnych powinny trafić do worka w kolorze czerwonym. Pojemniki, przed przekazaniem do odbioru, powinny zostać we właściwy sposób opisane i zamknięte, a worki zawiązane.

Co w 2026 roku daje karta EKUZ, kiedy konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie? Warto to wiedzieć przed wakacjami
Co w 2026 roku daje karta EKUZ, kiedy konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie? Warto to wiedzieć przed wakacjami

Do częstych błędów należą nie tylko te dotyczące samej segregacji, lecz także właściwego zabezpieczania worków i pojemników. Wciąż zdarza się, że zanieczyszczone krwią i płynami ustrojowymi igły, opatrunki czy wenflony trafiają do tych samych worków, odpady ostre są niewłaściwie zabezpieczane.

segregacja-odpadow-medycznych-39183646.jpg
Materiały prasowe kampanii Bezpieczny Odpad

Odpady ostre (igły, skalpele) zawsze powinny być pakowane do sztywnych, bezpiecznych pojemników. Worki i pojemniki mogą być zapełnione maksymalnie do 2/3 objętości i powinny zostać oznaczone kodem odpadu, nazwą placówki i datą rozpoczęcia magazynowania. Raz zamkniętego worka nie należy rozwiązywać.

Co robić z zakrwawionym gazikiem czy zużytą igłą? Wciąż jest to problemem

Niestety również w mikroskali, która wbrew pozorom taka mała nie jest (szacuje się, że wśród odpadów komunalnych nawet 10 proc. mogą stanowić odpady medyczne), pojawia się problem co zrobić ze zużytą igłą i strzykawką, opatrunkiem, zanieczyszczonymi krwią gazikami. O ile przeterminowane leki można wyrzucić w aptece do specjalnego pojemnika, o tyle już materiałów potencjalnie zakaźnych apteka nie ma obowiązku przyjmować.

Fiolek po insulinie, przeterminowanych syropów, tabletek, antybiotyków, jednorazowych igieł czy zanieczyszczonych krwią gazików nie należy wrzucać do śmieci komunalnych ani do kanalizacji. O ile gmina nie prowadzi specjalnego programu zbiórki tego typu odpadów, musi przyjąć je w wyznaczonym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Z reguły jednak mieszkańcom "nie opłaca się" kursować do miejsc zlokalizowanych na obrzeżach miast tylko po to, by pozbyć się kilku sztuk problematycznych odpadów.

Rozwiązaniem, które ma ułatwić pozbywanie się wytwarzanych w domach odpadów tego typu są lekomaty, które - podobnie jak coraz częstsze w gminach olejomaty - pozwalają na pozbycie się problematycznych odpadów. Zasada ich działania jest prosta i opiera się na aplikacji: z zależności od tego, czy chcemy oddać niepotrzebne leki czy zużyte opatrunki bądź igły, pobieramy z urządzenia biały lub czerwony pojemnik.

Nowe kolory pojemników na odpady. Co wrzucać do białych, a co do czerwonych?
Nowe kolory pojemników na odpady. Co wrzucać do białych, a co do czerwonych?

Do tej pory lekomaty pojawiły się w dwóch miejsach: w Redzikowie na Pomorzu i w Miastkowie na Podlasiu. Firma EMKA zajmująca się unieszkodliwianiem odpadów medycznych i ich transportem chce, by stały się one powszechnie dostępne dla mieszkańców innych regionów Polski tak, by niedogodności w pozbywaniu się odpadów medycznych nie przesądzały o tym, gdzie zostaną wyrzucone.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZużyte strzykawki, zanieczyszczone gaziki, przeterminowane leki. Gdzie je wyrzucać? »
Tematy: segregacja odpadówodpady medycznelekomaty
Powiązane
System kaucyjny
Spora zmiana w systemie zwrotu opakowań. To koniec kolejek przed butelkomatem?
ppk
Częstszy autozapis w PPK, wyższa dopłata roczna? Jakie zmiany w programie PPK w 2026 roku?
Segregacja odpadów
Kolejne zmiany w segregacji odpadów. Ta frakcja nie trafi już do zmieszanych
Koniec w rzucaniem szklanych butelek do zielonego pojemnika?
Nie będziemy już wyrzucać szkła do zielonego pojemnika? Resort klimatu kreśli plany
Pojemniki na odpady w nowym kolorze (czerwonym) już na ulicach
Nowy kolor pojemników na odpady (czerwony) już na ulicach. Jakie śmieci do nich wrzucać?
Zobacz
|
pieniądze
373 zł dodatkowo do emerytury lub renty. Komu w 2026 i 2027 roku przysługuje świadczenie?
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj